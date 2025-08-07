  • Megjelenítés
Még idén meglehet az OMV új vezérigazgatója
Még idén meglehet az OMV új vezérigazgatója

Portfolio
Az OMV elnöke idén új vezérigazgatót keres, akinek feladata lesz, hogy egyensúlyt teremtsen a hagyományos olaj- és gázüzletág, valamint a klímabarát fejlesztések között.
Lutz Feldmann, az OMV felügyelőbizottságának elnöke a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy már megkezdődött az új vezérigazgató keresésének folyamata, és

nem zárja ki, hogy az év végéig megszületik a döntés az új vezető személyéről.

A jelenlegi vezérigazgató, Alfred Stern májusban váratlanul bejelentette, hogy nem indul újra a pozícióért, amikor mandátuma 2026 augusztusában lejár. Stern vezetése alatt a vállalat a fenntartható üzemanyagok, vegyszerek és újrahasznosítás felé fordult.

Feldmann hangsúlyozta, hogy az olaj- és gázüzletág növekedése továbbra is az OMV fontos pillére marad, ugyanakkor a vegyipari üzletág minden aspektusa egyre fontosabbá válik a vállalat portfóliójában, amit az új vezetőnek is figyelembe kell vennie.

Az elnök hozzátette, hogy a kiválasztott személynek kezelnie kell az erős nyomást az iparág átalakulására, amely mind az OMV-t, mind a tágabb energiaipart érinti, és ezt a kiválasztási folyamat során is figyelembe veszik.

Forrás: Reuters

