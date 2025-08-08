Új leányvállalatot alapít a 4iG űripari és védelmi vállalata

Új leányvállalat alapításáról döntött a 4iG űripari és védelmi leányvállalata.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A 4iG Nyrt. 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. 2025. augusztus 7-én 4iG SDT EGY Zrt. néven magyar leányvállalat alapításáról döntött - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A közlemény nem részletezi, hogy milyen tevékenységek kerülnek az új cég alá a felfutóban lévő üzletágánál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ