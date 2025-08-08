Új leányvállalatot alapít a 4iG űripari és védelmi vállalata

A 4iG Nyrt. 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. 2025. augusztus 7-én 4iG SDT EGY Zrt. néven magyar leányvállalat alapításáról döntött - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
A közlemény nem részletezi, hogy milyen tevékenységek kerülnek az új cég alá a felfutóban lévő üzletágánál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Valami nagyon érdekes történik a tőzsdéken
De egyesek szerint ez jót jelent.
Fellélegezhetnek Ázsia jegybankjai: enyhül a devizanyomás, újra erősödnek a helyi valuták
Folytatódik a tőkekiáramlás az USA-ból.
Félelmetes szúnyogot találtak pécsi kutatók
De nem Magyarországon.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: nulláról kezdene, teljesen újraszámoltatná az amerikaiakat
De az illegális bevándorlók nélkül.
Továbbra sincs fordulat a német gazdaságban – súlyos megrendeléshiány bénítja a vállalatokat
Az Ifo felmérése szerint.
Nagy döntés készül a Thyssenkruppnál
A védelmi üzletág leválasztásáról döntenek.
Trump nem nyugszik, keményen fellép a republikánusok diszkriminációja ellen
Szerinte a bankok hátrányosan megkülönböztették a konzervatív ügyfeleket.
Fantomcégek uralják a fővárosi taxipiacot: így csapják be a sofőröket és az államot egyszerre
Sofőrök egy csoportja egyre erősebb nyomást helyez a hatóságokra és döntéshozókra a piac fehérítéséért.
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.