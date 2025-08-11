Már vehetünk jegyeket az új közvetlen amerikai járatra - Mutatjuk az árakat

Elindult a jegyértékesítés az American Airlines jövő májusban induló Budapest-Philadelphia járatára, ami évek óta az első közvetlen járat a magyar fővárosból az Egyesült Államok felé. Megnéztük, hogy milyen áron lehet most jegyet vásárolni és hogy drágább-e az átszállásos verziókhoz képest.

Az American Airlines 2026 májusától közvetlen járatot indít Budapest és Philadelphia között, ami októberig közlekedik – jelentette be múlt héten a Budapest Airport. Az amerikai légitársaságnál a lépés része a nemzetközi terjeszkedésnek, válaszként a belföldi jegyeladások gyengélkedésére, Budapest mellett például Prágába is indít járatot jövőre a régióban.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 07. Itt a bejelentés: újra lesz közvetlen repülőjárat Magyarország és Amerika között

A jegyértékesítés ma indult a jövő évi Budapest-Philadelphia járatra, megnéztük, mennyiért lehet most jegyet venni rá és hogy mennyibe kerül átszállással eljutni ugyanezen napokon Budapestről Philadelphiába. Retúrjegyeket vizsgáltunk, a legolcsóbb szolgáltatási csomagokkal.

Az első esetben május 25-én indulunk Budapestről és június 8-án utazunk vissza. Az American Airlines közvetlen járatára 360 ezer forintért érhetőek el jelenleg jegyek a légitársaság honlapja szerint.