Már vehetünk jegyeket az új közvetlen amerikai járatra - Mutatjuk az árakat

Az American Airlines 2026 májusától közvetlen járatot indít Budapest és Philadelphia között, ami októberig közlekedik – jelentette be múlt héten a Budapest Airport. Az amerikai légitársaságnál a lépés része a nemzetközi terjeszkedésnek, válaszként a belföldi jegyeladások gyengélkedésére, Budapest mellett például Prágába is indít járatot jövőre a régióban.
A jegyértékesítés ma indult a jövő évi Budapest-Philadelphia járatra, megnéztük, mennyiért lehet most jegyet venni rá és hogy mennyibe kerül átszállással eljutni ugyanezen napokon Budapestről Philadelphiába. Retúrjegyeket vizsgáltunk, a legolcsóbb szolgáltatási csomagokkal.
Az első esetben május 25-én indulunk Budapestről és június 8-án utazunk vissza. Az American Airlines közvetlen járatára 360 ezer forintért érhetőek el jelenleg jegyek a légitársaság honlapja szerint.
