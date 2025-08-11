  • Megjelenítés
Optimistábbak lettek az amerikai tőzsdére az elemzők
Portfolio
A Citigroup és az UBS is megemelte az S&P 500 indexre vonatkozó év végi célárfolyamát, amit a csökkenő politikai kockázatokkal és a stabil vállalati eredményekkel indokoltak.
A Citigroup 6300-ról 6600-ra, az UBS pedig 5500-ról 6100-ra növelte a benchmark index célárát,

az előbbi az index legutóbbi záróértékéhez képest 3,2%-os emelkedési potenciált jelent, utóbbi pedig 4,7%-kal van alatta.

Ez a Citigroup második felfelé történő módosítása mindössze két hónapon belül. Az UBS korábban, áprilisban csökkentette célárfolyamát Donald Trump "Felszabadítás Napja" vámintézkedései után.

A lépések követik más nagy brókercégek, köztük a HSBC, a Goldman Sachs és a BofA Global Research hasonló lépéseit. Az Oppenheimer Asset Management 7100 pontig látja emelkedni az indexet, ami a legmagasabb célárfolyam a Wall Streeten. A Jefferies az egyetlen brókercég, amely 6000 pont alatti, 5600 pontos célárfolyamot határozott meg.

Az UBS rövid távú piaci korrekciót vár, hétfői elemzésük szerint az index a harmadik negyedév végére 5900 pontra csökkenhet, mielőtt 2025 végére 6100 pontra, 2026 végére pedig 6800 pontra emelkedne.

A Citigroup elemzői pénteki jegyzetükben kifejtették, hogy az amerikai vámok várható negatív fundamentális hatásait már nagyrészt beárazta a piac, és Trump törvényének adókedvezményei javíthatják a vállalati eredményeket.

Az S&P 500 index az április 8-i mélypontja óta, amikor Trump "Felszabadítás Napja" vámjai miatt esett, 32,2%-kal emelkedett, és júliusban új csúcsokat ért el, miután a nagy technológiai vállalatok erős eredményei újraélesztették a befektetői bizalmat a mesterséges intelligencia által hajtott raliban. A Citigroup szerint a "Magnificent Seven" technológiai vállalatok lenyűgöző eredményei alapozták meg az index emelkedését, és most már az index többi része is szélesebb körben kezd erősödni.

