Egyre több az idősek okozta autóbaleset, veszélyben a jogosítványok

A 60 év felettiek tavaly 11 048 balesetet idéztek elő Csehországban, ami 15 százalékos növekedés 2020-hoz képest – derül ki a rendőrségi adatokból. A 18-24 éves korosztály 9448 balesetet okozott, ez 9 százalékkal több, mint három éve.
Csehországban ma 160 ezer nyolcvan év feletti sofőrt tartanak nyilván. A számuk fokozatosan nő: két éve 135 ezren, öt éve mintegy 113 ezren voltak. Az összes, közel 7 millió vezetői engedélynek ez csak igen kis része.
De a friss adatok rácáfolnak arra a hiedelemre, hogy a balesetszámok emelkedéséért főként a tapasztalatlan fiatal vezetők felelősek.
Január 1-jétől új szabályozás lépett életbe Csehországban: 70 éves korra emelték az idősek kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatának korhatárát. A vizsgálatot ez után kétévente kell elvégezni. Korábban a 60, majd a 65 éveseknek volt kötelező a szűrés. Az egészségügyi minisztérium azzal indokolta a korhatár emelését, hogy a mai idősebbek gyakran egészségesebbek és aktívabbak, mint a korábbi generációk.
Ha valakinek nincs igazolása, akár a jogosítványát is bevonhatják egy közúti ellenőrzés során. Az orvosi alkalmassági igazolást már nem kell magukkal hordaniuk, mert a nyilvántartásban elérhető lesz ellenőrzéskor.
Jiří Novotný közlekedésbiztonsági szakértő szerint fontos lenne, hogy az idősek önkritikusan felmérjék, mikor érkeznek el ahhoz a ponthoz, amikor már biztonságosabb lemondani a vezetésről.
A csehországi szakmai szervezetek és a rendőrség egy általános vizsga bevezetésének lehetőségét is mérlegeli, amely segítene időben kiszűrni, ki alkalmas még az autóvezetésre és ki nem.
A cseh orvosok a vizsgálatok alapján korlátozhatják az idős autóvezetők jogosítványait. Például majdnem egymillió embernek csak szemüveggel szabad vezetnie, több mint másfélezer autós csak a nappali órákban vezethet, sokezren csak lakóhelyük közvetlen közelében ülhetnek a volán mögé, és meghaladta az ezret azok száma is, akiknél az orvosok korlátozták az általuk vezetett kocsi maximális sebességét.
