Nincs megállás az amerikai tőzsdéken

Menetelnek tovább az amerikai tőzsdék
Az S&P 500 és a Nasdaq indexek szerdán rekordmagasra emelkedtek, a befektetők egyre inkább bíznak abban, hogy a Federal Reserve a jövő hónapban újraindíthatja monetáris politikai lazítási ciklusát.
A Dow Jones 0,77%-kal került feljebb, az S&P 500 index 0,1%-ot, a Nasdaq 0,01%-ot emelkedett.
A héten megkönnyebbülést jelentettek a befektetők számára azok a jelek, hogy az amerikai importvámok nem szűrődtek be teljesen a fogyasztói árakba - írja a Reuters.
A kereskedők a CME FedWatch eszköze szerint a múlt heti 89,2%-ról most már teljes mértékben 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak. A jegybank legutóbb decemberben csökkentette irányadó rátáját.
"Eléggé biztosak vagyunk abban, hogy szeptemberben legalább 25 bázispontos kamatcsökkentésre számíthatunk" - mondta Thomas Hayes, a Great Hill Capital LLC New York-i székhelyű cég elnöke, és megjegyezte, hogy a Fed-nek a munkaerőpiac gyengeségére kell reagálnia.
A 11 S&P 500 szektor közül tíz emelkedett, élén a fogyasztói diszkrecionális termékekkel, amelyek 1,1%-kal nőttek, az Amazon.com és a Tesla pedig egyenként több mint 1,5%-kal emelkedett.
"A csökkenő kamatlábak segítenek (a kis kapitalizációjú vállalatoknak) az adósságterheik refinanszírozásában is, ami nagyon pozitívan hat sok lemaradó részvényre, amelyek nem mozdultak el annyira az áprilisi mélypontokról való nagy emelkedés során" - mondta Hayes.
A CBOE volatilitási indexe, amelyet a Wall Street félelemmérőjeként is emlegetnek, 14,46-ra esett, ami január óta a legalacsonyabb érték.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Tovább felfelé
Mérsékelten emelkednek az amerikai tőzsdék, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,4-0,7%-ot erősödött. Európához hasonlóan itt is széleskörű a rali, szinte minden szektor kiveszi a részét az emelkedésből. A befektetők részben a vártnál jobb amerikai inflációs adatnak örülnek, ami lehetőséget ad az amerikai jegybanknak arra, hogy kamatot csökkentsen, de a befektetők már a Trump-Putyin találkozó esetleges pozitív kimenetelét is árazzák.
Alulteljesít a magyar tőzsde
Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX 0,8% pluszban áll, a francia CAC 0,4%-ot emelkedett. A magyar tőzsde lemaradó ma, a BUX Index 0,2%-os mínuszban áll, ami mögött a Mol, a Richter és a Magyar Telekom esése áll.
Emelkedés Európában
Mérsékelt emelkedéssel nyitottak az európai részvénypiacok, a vezető részvényindexek 0,3-0,5 százalékot emelkedtek. Széles körű a rali, több szektor papírjai is emelkednek, az autógyártók részvényei azonban alulteljesítenek.
Változások a Mol vezetésében
Vezetői változásokat jelentett be a Mol: 2025. augusztus 15-től Székely Ákos veszi át a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi posztot, míg Simola József a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatójaként folytatja pályafutását.
Adóemelés jön a benzinkutakon, drágulni fognak az üzemanyagok
A jövedéki adó inflációkövető emelése 2026-tól jelentősen növeli az üzemanyagárakat, miközben az üzemanyagfogyasztás az idei első félévben közel 3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest - számolt be a hvg.
Kis plusz
Mérsékelt emelkedéssel indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX értéke 0,2 százalékkal került feljebb, az OTP a tegnapi esés után ma 0,5 százalékot emelkedett, a Mol 0,4 százalékot esett.
AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét
A mesterséges intelligenciával foglalkozó Perplexity meglepő, 34,5 milliárd dolláros ajánlatot tett a Google Chrome böngésző felvásárlására, noha a Google nem jelezte, hogy el kívánná adni a világ legnépszerűbb böngészőjét. Az iparági szereplők szerint az összeg messze elmarad a Chrome valódi értékétől.
Jó a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,96 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,76 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,44 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,27 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra.
Mi várható makro fronton?
A német inflációs statisztika már felülvizsgált értéke érkezik, ez várhatóan nem hoz érdemi piaci hatást.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 458,61
|1,1%
|0,8%
|0,2%
|4,5%
|13,0%
|58,9%
|S&P 500
|6 445,76
|1,1%
|2,3%
|3,0%
|9,6%
|20,6%
|90,7%
|Nasdaq
|23 839,2
|1,3%
|3,6%
|4,6%
|13,5%
|28,6%
|113,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 718,17
|2,1%
|5,3%
|8,0%
|7,1%
|22,0%
|87,0%
|Hang Seng
|24 969,68
|0,3%
|0,3%
|3,4%
|24,5%
|45,9%
|-1,1%
|CSI 300
|4 143,83
|0,5%
|1,0%
|3,2%
|5,3%
|24,6%
|-10,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 024,78
|-0,2%
|0,7%
|-1,0%
|20,7%
|35,5%
|84,0%
|CAC
|7 753,42
|0,7%
|1,7%
|-1,0%
|5,0%
|6,9%
|52,8%
|FTSE
|9 147,81
|0,2%
|0,1%
|2,3%
|11,9%
|11,4%
|45,7%
|FTSE MIB
|41 935,42
|0,8%
|2,9%
|4,6%
|22,7%
|31,3%
|105,2%
|IBEX
|14 859
|0,0%
|3,1%
|6,1%
|28,2%
|39,6%
|103,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 031,3
|-0,2%
|2,2%
|4,1%
|31,1%
|43,8%
|182,8%
|ATX
|4 716,84
|-0,1%
|4,3%
|5,2%
|28,8%
|32,2%
|106,2%
|PX
|2 294,52
|0,3%
|1,7%
|5,8%
|30,4%
|47,2%
|147,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 100
|-1,3%
|4,0%
|7,8%
|38,8%
|67,5%
|171,2%
|Mol
|2 998
|1,0%
|-0,8%
|-1,1%
|9,8%
|9,1%
|65,8%
|Richter
|10 450
|0,5%
|-0,1%
|2,5%
|0,5%
|0,6%
|44,9%
|Magyar Telekom
|1 874
|1,4%
|6,8%
|5,2%
|47,1%
|74,8%
|391,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,22
|-1,2%
|-3,0%
|-7,8%
|-11,3%
|-21,2%
|50,5%
|Brent
|66,15
|-0,8%
|-2,3%
|-6,0%
|-11,5%
|-18,2%
|45,4%
|Arany
|3 343,95
|-0,1%
|-1,2%
|-0,6%
|27,4%
|36,0%
|72,0%
|Devizák
|EURHUF
|395,4
|-0,1%
|-0,7%
|-1,1%
|-3,9%
|0,4%
|14,5%
|USDHUF
|339,1518
|-0,6%
|-1,5%
|-0,8%
|-14,6%
|-5,9%
|16,0%
|GBPHUF
|457,1299
|-0,1%
|-0,1%
|-0,9%
|-8,1%
|-0,7%
|19,7%
|EURUSD
|1,1659
|0,5%
|0,8%
|-0,3%
|12,6%
|6,7%
|-1,2%
|USDJPY
|148,0450
|0,0%
|0,4%
|1,0%
|-5,8%
|0,1%
|38,5%
|GBPUSD
|1,3488
|0,6%
|1,5%
|-0,1%
|7,7%
|5,5%
|3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|120 107
|1,2%
|5,2%
|2,2%
|27,2%
|102,3%
|938,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,3%
|1,8%
|-3,2%
|-6,5%
|9,4%
|538,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|1,8%
|4,7%
|0,7%
|14,4%
|24,9%
|-663,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,03
|0,4%
|-1,4%
|0,1%
|6,2%
|6,8%
|203,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
