  • Megjelenítés
Nincs megállás az amerikai tőzsdéken
Üzlet

Nincs megállás az amerikai tőzsdéken

Portfolio
A tegnap megjelent amerikai inflációs adat után a befektetők azt árazzák, hogy az amerikai jegybank akár nagyobb kamatvágást is végre hajthat, részben ennek örülnek a piacok, de az ukrajnai béke is körvonalazódik. Több meghatározó részvényindex is új történelmi csúcsra emelkedett az elmúlt órákban.
Megosztás

Menetelnek tovább az amerikai tőzsdék

Az S&P 500 és a Nasdaq indexek szerdán rekordmagasra emelkedtek, a befektetők egyre inkább bíznak abban, hogy a Federal Reserve a jövő hónapban újraindíthatja monetáris politikai lazítási ciklusát.

A Dow Jones 0,77%-kal került feljebb, az S&P 500 index 0,1%-ot, a Nasdaq 0,01%-ot emelkedett.

A héten megkönnyebbülést jelentettek a befektetők számára azok a jelek, hogy az amerikai importvámok nem szűrődtek be teljesen a fogyasztói árakba - írja a Reuters.

A kereskedők a CME FedWatch eszköze szerint a múlt heti 89,2%-ról most már teljes mértékben 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak. A jegybank legutóbb decemberben csökkentette irányadó rátáját.

"Eléggé biztosak vagyunk abban, hogy szeptemberben legalább 25 bázispontos kamatcsökkentésre számíthatunk" - mondta Thomas Hayes, a Great Hill Capital LLC New York-i székhelyű cég elnöke, és megjegyezte, hogy a Fed-nek a munkaerőpiac gyengeségére kell reagálnia.

A 11 S&P 500 szektor közül tíz emelkedett, élén a fogyasztói diszkrecionális termékekkel, amelyek 1,1%-kal nőttek, az Amazon.com és a Tesla pedig egyenként több mint 1,5%-kal emelkedett.

"A csökkenő kamatlábak segítenek (a kis kapitalizációjú vállalatoknak) az adósságterheik refinanszírozásában is, ami nagyon pozitívan hat sok lemaradó részvényre, amelyek nem mozdultak el annyira az áprilisi mélypontokról való nagy emelkedés során" - mondta Hayes.

A CBOE volatilitási indexe, amelyet a Wall Street félelemmérőjeként is emlegetnek, 14,46-ra esett, ami január óta a legalacsonyabb érték.

Megosztás

Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében a világ részvénypiacainak kilátásait tekintettük át, miután az S&P 500 és a Nasdaq 100 mellett több más részvénypiac is új csúcsokat ütött kedden és szerda hajnalban. Vendégünk volt Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvénypiaci elemzője. Az részvénypiaci csúcsok ismeretében különösen fontos üzenete van, hogy minden korábbi várakozással ellentétben a magyarok köszönik szépen, jól érzik magukat továbbra is magyar állampapírokban. A lakossági állampapírok állományalakulását, annak trendjeit Süle-Szigeti Bulcsúval a Portfolio pénzügy rovatának elemzőjével tekintettük át.

Tovább a cikkhez
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Megosztás

Tovább felfelé

Mérsékelten emelkednek az amerikai tőzsdék, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,4-0,7%-ot erősödött. Európához hasonlóan itt is széleskörű a rali, szinte minden szektor kiveszi a részét az emelkedésből. A befektetők részben a vártnál jobb amerikai inflációs adatnak örülnek, ami lehetőséget ad az amerikai jegybanknak arra, hogy kamatot csökkentsen, de a befektetők már a Trump-Putyin találkozó esetleges pozitív kimenetelét is árazzák.

Megosztás

Alulteljesít a magyar tőzsde

Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX 0,8% pluszban áll, a francia CAC 0,4%-ot emelkedett. A magyar tőzsde lemaradó ma, a BUX Index 0,2%-os mínuszban áll, ami mögött a Mol, a Richter és a Magyar Telekom esése áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Emelkedés Európában

Mérsékelt emelkedéssel nyitottak az európai részvénypiacok, a vezető részvényindexek 0,3-0,5 százalékot emelkedtek. Széles körű a rali, több szektor papírjai is emelkednek, az autógyártók részvényei azonban alulteljesítenek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Változások a Mol vezetésében

Vezetői változásokat jelentett be a Mol: 2025. augusztus 15-től Székely Ákos veszi át a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi posztot, míg Simola József a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatójaként folytatja pályafutását.

Tovább a cikkhez
Változások a Mol vezetésében
Megosztás

Adóemelés jön a benzinkutakon, drágulni fognak az üzemanyagok

A jövedéki adó inflációkövető emelése 2026-tól jelentősen növeli az üzemanyagárakat, miközben az üzemanyagfogyasztás az idei első félévben közel 3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest - számolt be a hvg.

Tovább a cikkhez
Adóemelés jön a benzinkutakon, drágulni fognak az üzemanyagok
Megosztás

Kis plusz

Mérsékelt emelkedéssel indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX értéke 0,2 százalékkal került feljebb, az OTP a tegnapi esés után ma 0,5 százalékot emelkedett, a Mol 0,4 százalékot esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét

A mesterséges intelligenciával foglalkozó Perplexity meglepő, 34,5 milliárd dolláros ajánlatot tett a Google Chrome böngésző felvásárlására, noha a Google nem jelezte, hogy el kívánná adni a világ legnépszerűbb böngészőjét. Az iparági szereplők szerint az összeg messze elmarad a Chrome valódi értékétől.

Tovább a cikkhez
AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét
Megosztás

Jó a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,96 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,76 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,44 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,27 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra.

Mi várható makro fronton?

A német inflációs statisztika már felülvizsgált értéke érkezik, ez várhatóan nem hoz érdemi piaci hatást.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 458,61 1,1% 0,8% 0,2% 4,5% 13,0% 58,9%
S&P 500 6 445,76 1,1% 2,3% 3,0% 9,6% 20,6% 90,7%
Nasdaq 23 839,2 1,3% 3,6% 4,6% 13,5% 28,6% 113,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 718,17 2,1% 5,3% 8,0% 7,1% 22,0% 87,0%
Hang Seng 24 969,68 0,3% 0,3% 3,4% 24,5% 45,9% -1,1%
CSI 300 4 143,83 0,5% 1,0% 3,2% 5,3% 24,6% -10,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 024,78 -0,2% 0,7% -1,0% 20,7% 35,5% 84,0%
CAC 7 753,42 0,7% 1,7% -1,0% 5,0% 6,9% 52,8%
FTSE 9 147,81 0,2% 0,1% 2,3% 11,9% 11,4% 45,7%
FTSE MIB 41 935,42 0,8% 2,9% 4,6% 22,7% 31,3% 105,2%
IBEX 14 859 0,0% 3,1% 6,1% 28,2% 39,6% 103,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 031,3 -0,2% 2,2% 4,1% 31,1% 43,8% 182,8%
ATX 4 716,84 -0,1% 4,3% 5,2% 28,8% 32,2% 106,2%
PX 2 294,52 0,3% 1,7% 5,8% 30,4% 47,2% 147,4%
Magyar blue chipek              
OTP 30 100 -1,3% 4,0% 7,8% 38,8% 67,5% 171,2%
Mol 2 998 1,0% -0,8% -1,1% 9,8% 9,1% 65,8%
Richter 10 450 0,5% -0,1% 2,5% 0,5% 0,6% 44,9%
Magyar Telekom 1 874 1,4% 6,8% 5,2% 47,1% 74,8% 391,9%
Nyersanyagok              
WTI 64,22 -1,2% -3,0% -7,8% -11,3% -21,2% 50,5%
Brent 66,15 -0,8% -2,3% -6,0% -11,5% -18,2% 45,4%
Arany 3 343,95 -0,1% -1,2% -0,6% 27,4% 36,0% 72,0%
Devizák              
EURHUF 395,4 -0,1% -0,7% -1,1% -3,9% 0,4% 14,5%
USDHUF 339,1518 -0,6% -1,5% -0,8% -14,6% -5,9% 16,0%
GBPHUF 457,1299 -0,1% -0,1% -0,9% -8,1% -0,7% 19,7%
EURUSD 1,1659 0,5% 0,8% -0,3% 12,6% 6,7% -1,2%
USDJPY 148,0450 0,0% 0,4% 1,0% -5,8% 0,1% 38,5%
GBPUSD 1,3488 0,6% 1,5% -0,1% 7,7% 5,5% 3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 120 107 1,2% 5,2% 2,2% 27,2% 102,3% 938,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,3% 1,8% -3,2% -6,5% 9,4% 538,6%
10 éves német állampapírhozam 2,7 1,8% 4,7% 0,7% 14,4% 24,9% -663,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,03 0,4% -1,4% 0,1% 6,2% 6,8% 203,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Nagyot ugrott az amerikai maginfláció

Schobert Norbi volt a magyar Elon Musk?

Valami nagyon romlik el az USA-ban

Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Ilyen még nem volt a magyarországi IKEA-nál
Üzlet
Új vezérigazgatója lesz az IKEA-nak
Pénzcentrum
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility