Nincs megállás az amerikai tőzsdéken

Az S&P 500 és a Nasdaq indexek szerdán rekordmagasra emelkedtek, a befektetők egyre inkább bíznak abban, hogy a Federal Reserve a jövő hónapban újraindíthatja monetáris politikai lazítási ciklusát.

A Dow Jones 0,77%-kal került feljebb, az S&P 500 index 0,1%-ot, a Nasdaq 0,01%-ot emelkedett.

A héten megkönnyebbülést jelentettek a befektetők számára azok a jelek, hogy az amerikai importvámok nem szűrődtek be teljesen a fogyasztói árakba - írja a Reuters.

A kereskedők a CME FedWatch eszköze szerint a múlt heti 89,2%-ról most már teljes mértékben 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak. A jegybank legutóbb decemberben csökkentette irányadó rátáját.

"Eléggé biztosak vagyunk abban, hogy szeptemberben legalább 25 bázispontos kamatcsökkentésre számíthatunk" - mondta Thomas Hayes, a Great Hill Capital LLC New York-i székhelyű cég elnöke, és megjegyezte, hogy a Fed-nek a munkaerőpiac gyengeségére kell reagálnia.

A 11 S&P 500 szektor közül tíz emelkedett, élén a fogyasztói diszkrecionális termékekkel, amelyek 1,1%-kal nőttek, az Amazon.com és a Tesla pedig egyenként több mint 1,5%-kal emelkedett.

"A csökkenő kamatlábak segítenek (a kis kapitalizációjú vállalatoknak) az adósságterheik refinanszírozásában is, ami nagyon pozitívan hat sok lemaradó részvényre, amelyek nem mozdultak el annyira az áprilisi mélypontokról való nagy emelkedés során" - mondta Hayes.

A CBOE volatilitási indexe, amelyet a Wall Street félelemmérőjeként is emlegetnek, 14,46-ra esett, ami január óta a legalacsonyabb érték.