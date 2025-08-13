Erős számokat tett közzé tegnap a Waberer's, a társaság rekord árbevételt és EBIT-et jelentett. A logisztikai üzletág enyhe visszaesést mutatott az előző év azonos időszakához képest, miközben a növekedés motorja továbbra is a biztosítási szegmens.

A pozitívumok a Concorde szerint:

a LINK nullszaldós eredményt tudott elérni a második negyedévre (a korábbi negyedévek veszteségei után);

a tavaszi tenderszezon erős volt;

a biztosítási üzletág működési hatékonysága nőtt a szinergiáknak köszönhetően.

Negatívumként említhető,

hogy a makrogazdasági környezet továbbra is gyenge, ami negatívan befolyásolja a logisztikai és szállítási volumeneket és eredményeket.

Az elemzőház véleménye szerint a Waberer's impresszív első félévet zárt, hiszen a logisztikai eredmények annak ellenére tudtak javulni, hogy elvesztettek egy jelentős hosszú távú partnert, a fuvarozási volumenek továbbra is nyomottak maradtak, és az egyéb bevételek sem voltak számottevőek, hiszen a cég mostanra lezárt a kartellpert. A LINK eredményei pozitívba fordulhatnak a következő negyedévekben, mivel a stratégiai váltás pozitív hatással van a leányvállalat eredményeire. Az ecseri raktár teljes kapacitással működik.

A Posta Biztosítók integrációja gyors eredményeket hozott a vállalatnak, ami lendületet adott a szegmens jövedelmezőségének az első félévben. A vezetőség megerősítette, hogy további hatékonyságjavulás érhető el, de a marzsok növekedése várhatóan lassul a második félévben és azt követően. A sikeres tavaszi tenderszezon hatására az átlagárak 5-10%-kal emelkedtek, miközben a vállalat 2026 végéig szóló hosszabb szerződéseket tudott kötni.

A Concorde változatlanul hagyta előrejelzését, 860 millió eurós éves bevételt és 54 millió eurós EBIT-et vár az idei évre. A 809 forintos EPS előrejelzés alapján a Waberer's részvényei 6,3-szoros 2025-ös előremutató P/E rátán forognak, és a cég a 2024-es 267 forinthoz képest megduplázódó osztalékot kínálhat, ami körülbelül 5%-os osztalékhozamot jelentene.

A Concorde változatlanul hagyta 6560 forintos célárát, vételi ajánlás mellett.

A keddi 5200 forintos záróárfolyamhoz képest a Concorde célára 26,1 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

A Waberer's árfolyama ma 1,5 százalékot emelkedett, míg idén 32,3 százalékot emelkedett a részvény.

