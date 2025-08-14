Csúnyán elbántak a mesterséges intelligencia miatt egy szektorral - Itt az idő beszállni?

Időről időre fellángolnak az aggodalmak a befektetők körében, hogy a mesterséges intelligencia felforgathatja a világ eddigi legjövedelmezőbb szoftverbizniszeit. A héten ismét előtérbe kerültek a szoftvercégek kilátásai egy, a szektorból érkező gyorsjelentés kapcsán, ami komolyabb eladási hullámot indított el az iparág szereplőinél, nagyot esett például a legnagyobb európai techcég, az SAP árfolyama is. De egyes elemzők szerint túlzottak a félelmek és a korrekció most jó vételi lehetőségeket teremtett.

A hét elején ismét előtérbe kerültek a szoftvercégek kilátásaival kapcsolatos aggodalmak, miután a cloud platformot üzemeltető Monday.com közzétette második negyedéves eredményeit. Bár a társaság a lezárt negyedévre az elemzői konszenzust felülteljesítő számokat közölt, ugyanakkor a menedzsment a folyó negyedévre olyan prognózist adott, ami csalódást okozott az elemzők felfokozott várakozásaihoz képest. A vezetőség harmadik negyedéves bevételvárakozása elmaradt az elemzői várakozások átlagától és a növekedés lassulására utal, miközben a profitráták és a szabad cash flow marzs is romlik.

A hírre közel 30 százalékot esett a részvények árfolyama és az egész szektorban egy szélesebb körű eladási hullám indult el, miután ismét fellángoltak a félelmek azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a hagyományos nagy szoftverfejlesztők kilátásaira. A fő aggodalom, hogy a jelenlegi szoftvergyártók fokozott versenynek lehetnek kitéve, ha a mesterséges intelligencia eszközök lehetővé teszik az alkalmazások gyorsabb és sokkal alacsonyabb költségű fejlesztését - vélik elemzők. A hónap elején Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy az AI-nek köszönhetően a szektor hamarosan a „fast fashion”-korszakba lép, olcsó és gyors előállítással. Az RBC elemzője egyenesen úgy fogalmaz, hogy az „a szoftverek halála az AI miatt”-narratíva miatt nyomás alá kerültek a szoftvercégek és a volatilitás hosszabb távon is fennmaradhat a részvényeknél – írja a Bloomberg.

A Monday.com által kiváltott eladási hullámnak "áldozatul esett" a legnagyobb európai techcég, az SAP árfolyama is, de alulteljesítő a héten a szélesebb körű részvényindexekhez képest a legtöbb nagy európai és amerikai szoftvercég is, mint az Oracle, az Intuit, a Dassault Systems, de még a Microsoft is.