  • Megjelenítés
Mire lehet számítani ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mire lehet számítani ma a tőzsdéken?

Portfolio
Minimális elmozdulásokkal zártak tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet Ázsiában többnyire emelkedés követett, és az előjelek alapján az európai piacok is a pozitív tartományban indíthatják a hét utolsó kereskedési napján. Bár érkeznek fontosabb makroadatok, a nap legérdekesebb eseménye a Trump-Putyin csúcstalálkozó lesz, amelyre itteni idő szerint nagyjából este 9 körül kerül majd sor.
Megosztás

Erős év után után durva kockázatokra figyelmeztet a fast-fashion birodalom

Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata, bevétele több mint 30 százalékkal nőtt 2024-ben és adózás előtti nyeresége is növekedett, viszont több kockázati tényezőt azonosított a menedzsment- közölte a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Erős év után után durva kockázatokra figyelmeztet a fast-fashion birodalom
Megosztás

Két hét alatt 9 milliárd dollárral lett gazdagabb egy üzletember, hogyan csinálta?

Masayoshi Son vagyona 9 milliárd dollárral nőtt augusztus első két hetében, miután a SoftBank Group mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetései rekordmagasságba emelték a vállalat részvényárfolyamát - írta meg a Bloomberg. A bankoknál zajló AI-forradalomról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Tovább a cikkhez
Két hét alatt 9 milliárd dollárral lett gazdagabb egy üzletember, hogyan csinálta?
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Alig mozdultak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones és az S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1,65 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,06 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,62 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,78 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,75 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,25 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó munkanapjára is jutnak még események, Kínából júliusi adatok érkeztek az iparról és a kiskereskedelemről ma reggel, míg Amerikában a lakossági fogyasztás mellett a Michigan fogyasztói bizalmi index lehet érdekes.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 911,26 0,0% 2,1% 1,0% 5,6% 12,3% 60,8%
S&P 500 6 468,54 0,0% 2,0% 3,2% 10,0% 18,6% 91,8%
Nasdaq 23 832,44 -0,1% 1,9% 4,3% 13,4% 25,3% 113,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 649,26 -1,4% 3,9% 8,1% 6,9% 17,0% 83,1%
Hang Seng 25 519,32 -0,4% 1,7% 5,4% 27,2% 49,1% 1,3%
CSI 300 4 173,31 -0,1% 1,4% 3,9% 6,1% 26,1% -11,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 377,5 0,8% 0,8% 0,9% 22,4% 36,3% 89,0%
CAC 7 870,34 0,8% 2,1% 0,8% 6,6% 7,3% 58,6%
FTSE 9 177,24 0,1% 0,8% 2,0% 12,3% 10,8% 50,7%
FTSE MIB 42 653,97 1,1% 3,0% 6,1% 24,8% 31,9% 113,0%
IBEX 15 206,4 1,2% 3,5% 8,3% 31,1% 41,4% 112,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 722,7 0,0% 1,4% 5,3% 32,0% 46,2% 186,2%
ATX 4 771,5 1,1% 2,5% 6,6% 30,3% 32,6% 112,4%
PX 2 303,33 0,2% 0,7% 6,0% 30,9% 47,5% 152,3%
Magyar blue chipek              
OTP 30 320 -0,3% 1,2% 9,4% 39,8% 71,3% 173,9%
Mol 3 000 0,1% -0,3% -0,5% 9,9% 10,1% 69,5%
Richter 10 530 0,4% 2,6% 3,7% 1,3% 1,3% 46,3%
Magyar Telekom 1 904 0,2% 4,7% 6,4% 49,5% 80,0% 397,1%
Nyersanyagok              
WTI 64,99 2,1% 0,1% -4,7% -10,3% -17,2% 54,7%
Brent 66,88 1,9% 0,7% -3,4% -10,5% -16,7% 48,9%
Arany 3 337,18 -0,6% -1,5% -0,3% 27,1% 36,2% 71,3%
Devizák              
EURHUF 395,3750 0,0% -0,4% -1,2% -3,9% 0,3% 14,3%
USDHUF 339,0576 0,5% -0,7% -1,0% -14,7% -5,1% 15,9%
GBPHUF 459,2700 0,2% 0,5% -0,2% -7,7% -0,2% 19,9%
EURUSD 1,1661 -0,5% 0,3% -0,2% 12,6% 5,7% -1,4%
USDJPY 147,1500 0,0% -0,2% -0,2% -6,4% 0,3% 38,2%
GBPUSD 1,3557 -0,1% 1,1% 0,8% 8,2% 5,5% 3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 118 394 -4,0% 0,7% -1,2% 25,4% 101,7% 905,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 1,2% 1,0% -3,4% -6,6% 11,5% 515,3%
10 éves német állampapírhozam 2,66 0,9% 2,6% -1,0% 12,7% 25,7% -696,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,02 -0,3% -0,8% -0,1% 6,0% 10,9% 206,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Szétverik a bankrészvényeket, nagyot esett az OTP

40 százalék bő egy hónap alatt – Megérte ránk hallgatni

Történelmi pillanat a magyar tőzsdén - Átlépte a BUX a 100 000 pontot!

Címlapkép forrása: Simon Smith

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1302088726-alkalmazás-applikáció-digitális-kommunikáció-okoseszköz-tablet-technológia
Üzlet
Hároméves kor alatt különösen veszélyes: így károsítják a digitális eszközök a gyermekek fejlődését
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility