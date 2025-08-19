MIT-kutatás: a vállalatok 95 százalékának semmilyen megtérülést nem hoz a mesterséges intelligencia

Bár a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) jelentős potenciált rejt a vállalatok számára, a kezdeményezések 95%-a nem hoz mérhető profitnövekedést - derül ki az MIT új kutatásából.

Az MIT által kiadott "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025" című jelentés szerint a vállalatok többsége hiába igyekszik integrálni a legújabb AI-modelleket,

a kísérleti projektek mindössze 5%-a eredményez gyors növekedést, míg a többség nem mutat mérhető hatást az eredményekben.

A kutatás 150 vezetői interjún, 350 alkalmazott megkérdezésén és 300 nyilvános AI-bevezetés elemzésén alapul. Aditya Challapally, a jelentés vezető szerzője szerint míg egyes startupok akár nulla dollárról 20 millió dollárra növelték bevételeiket egyetlen év alatt, addig a vállalatok 95%-ánál a generatív AI bevezetése semmilyen megtérülést nem hozott.

A probléma nem az AI-modellek minőségében rejlik, hanem az eszközök és szervezetek "tanulási szakadékában". Míg a vezetők gyakran a szabályozást vagy a modellek teljesítményét hibáztatják, az MIT kutatása a hibás vállalati integrációra mutat rá. A ChatGPT-hez hasonló általános eszközök jól működnek egyéni felhasználóknál, de vállalati környezetben sokkal kevésbé használhatók,

mivel nem tanulnak a munkafolyamatokból.

Az erőforrás-elosztás is problémás: a generatív AI-költségvetések több mint fele értékesítési és marketing eszközökre irányul, miközben a legnagyobb megtérülést a back office folyamatok automatizálása hozza - a kiszervezett üzleti folyamatok kiváltásával és a működés egyszerűsítésével.

A sikeres AI-bevezetések kulcsa a megfelelő adoptációs stratégia. A specializált szállítóktól vásárolt AI-eszközök és partnerségek az esetek 67%-ában sikeresek, míg a belső fejlesztések csak harmadannyi esetben. Ez különösen releváns a pénzügyi szolgáltatások és más erősen szabályozott ágazatok számára, ahol sok cég saját generatív AI-rendszereket épít 2025-ben. Az MIT kutatása azonban azt sugallja, hogy a vállalatok sokkal több kudarcot szenvednek el, ha egyedül vágnak bele a projektekbe.

Szinte mindenhol, ahová elmentünk, a vállalatok saját eszközöket próbáltak kifejleszteni, de az adatok azt mutatták, hogy a megvásárolt megoldások megbízhatóbb eredményeket hoznak

- mondta Challapally a Fortune-nek.

További sikertényezők közé tartozik a vezetők felhatalmazása az adoptáció irányítására, valamint olyan eszközök kiválasztása, amelyek mélyen integrálhatók és idővel képesek alkalmazkodni.

Az AI hatása a munkaerőpiacra már most is látszik, különösen az ügyfélszolgálati és adminisztratív szerepkörökben. A tömeges elbocsátások helyett a vállalatok egyre kevésbé töltik be a megüresedett pozíciókat - állapítja meg a kutatás. A változások főként a korábban kiszervezett, alacsony értékűnek tekintett munkakörökre koncentrálódnak.

A legjobban teljesítő szervezetek mérhető megtakarításokat jelentenek a BPO-kiadások és a külső ügynökségek használatának csökkentésével összefüggésben, különösen a back office műveleteknél. Mások az automatizált megkeresés és az intelligens nyomonkövetési rendszerek révén javuló ügyfélmegtartásról és értékesítési konverzióról számolnak be.

Ezek a korai eredmények arra utalnak, hogy a tanulásra képes rendszerek, ha konkrét folyamatokra irányulnak, valódi értéket tudnak teremteni, még jelentős szervezeti átszervezés nélkül is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images