Vége a klasszikus nyaralásnak: így változtatja meg az éghajlat az európai turizmust

A rekordmagas hőmérséklet és a pusztító erdőtüzek Európa-szerte egyre inkább arra késztetik az utazókat, hogy elkerüljék a hagyományos mediterrán nyaralóhelyeket. Ez a jelenség az úgynevezett "coolcation" (a "cool" és "vacation" szavak összetétele) trendet erősíti, amelynek során az utazók hűvösebb éghajlatú célpontokat választanak a forró, nyári csúcsidőszak helyett.
A Globetrender utazási trendeket előrejelző ügynökség vezérigazgatója szerint 2025 nyara "fordulópontot jelent az európai turizmus számára, hangsúlyozva, hogy egyetlen úti cél sem igazán védett az éghajlati változékonysággal szemben". A spanyolországi, portugáliai és görögországi népszerű nyaralóhelyeken a hőhullámok és erdőtüzek jelentős károkat okoztak a helyi infrastruktúrában, tömeges evakuálásokat és strandlezárásokat eredményezve. Meglepő módon az északi országokban, mint Norvégia, Svédország és Finnország is riasztóan magas hőmérsékleteket mértek.
Az Európai Utazási Bizottság (ETC) adatai szerint a túlzsúfoltság miatti aggodalmak hatására a turisták 2025 nyarán kevésbé népszerű vagy kevésbé ismert úti célokat választanak, míg
a hagyományos nyaralóhelyek iránti érdeklődés csökkent.
A Virtuoso globális utazási hálózat legfrissebb tanácsadói felmérése szerint a válaszadók 79%-a egyetértett azzal, hogy a szélsőséges időjárási események befolyásolják az utazástervezést, míg 55% jelezte, hogy ügyfeleik az éghajlatváltozás miatt a főszezonon kívüli időszakokban utaznak. A Thomas Cook és az eSky Group online utazási iroda digitális igazgatója elmondta, hogy idén megugrott az alternatív szezonális választások száma. Az európai célpontok közül Izland, Norvégia, Svájc és egyre inkább Lengyelország vonzza azokat a turistákat, akik aktív nyaralást és kellemes időjárást keresnek. A "coolcation" trend egyik nyertese Szlovénia lett, mivel növekvő érdeklődés mutatkozik a magasabb fekvésű, hűvösebb célpontok iránt.
A TUI, Európa legnagyobb utazásszervezőjének szóvivője szerint növekvő érdeklődés mutatkozik az északi célpontok, például Izland, Norvégia és Svédország iránt, de a foglalások száma még mindig viszonylag alacsony a hagyományos nyári célpontokhoz képest. "A klasszikus tengerparti célpontok a Földközi-tenger körül továbbra is nagy keresletnek örvendenek – Spanyolország, Görögország és Törökország vitathatatlanul a kedvencek maradnak" – mondta. Előrejelzése szerint a 2020-as évek végére a Földközi-tenger fő utazási szezonja május-júniusra és szeptember-októberre tolódhat, míg július-augusztus "éghajlati kockázati zónává" válhat a tömegturizmus számára.
Bár az utazási preferenciák változása enyhítheti a túlturizmus problémáját Európa hagyományos nyaralóhelyein, a "coolcation" trendnek jelentős gazdasági következményei lehetnek. A dél-európai országok, mint Görögország, Spanyolország és Portugália erősen függenek a turizmustól, amely a legfrissebb adatok szerint a GDP 18%, 12,3%, illetve 11,9%-át teszi ki - írja a CNBC.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Ismét ölt a légkondicionáló
Öt ember halt meg New Yorkban.
Tízszer drágább a bankolás? - Új eszközzel lép fel az MNB
Akár bankon belül is lehetne sokkal olcsóbb.
Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump és Zelenszkij
Hajlandó Kijev területi kérdésekről tárgyalni.
Lehetetlen trilemmával áll szemben a magyar egészségügy - Interjú
A Kórházszövetség nemrégiben megválasztott elnökének exkluzív interjúja.
Véget ért a találkozó a Fehér Házban – Itt van Donald Trump bejelentése
Lezárult a csúcstalálkozó.
Trump váratlanul felhívta Putyint a Fehér Házban zajló csúcstalálkozón (2.)
Senki nem érti, mi történt.
Trump már látja a háború végét, de lehet, hogy van egy komoly probléma a Fehér Házban történtekkel
Ez így nem valószínű, hogy közelebb hozza a háború végét.
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?