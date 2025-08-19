Vége a klasszikus nyaralásnak: így változtatja meg az éghajlat az európai turizmust

A rekordmagas hőmérséklet és a pusztító erdőtüzek Európa-szerte egyre inkább arra késztetik az utazókat, hogy elkerüljék a hagyományos mediterrán nyaralóhelyeket. Ez a jelenség az úgynevezett "coolcation" (a "cool" és "vacation" szavak összetétele) trendet erősíti, amelynek során az utazók hűvösebb éghajlatú célpontokat választanak a forró, nyári csúcsidőszak helyett.

A Globetrender utazási trendeket előrejelző ügynökség vezérigazgatója szerint 2025 nyara "fordulópontot jelent az európai turizmus számára, hangsúlyozva, hogy egyetlen úti cél sem igazán védett az éghajlati változékonysággal szemben". A spanyolországi, portugáliai és görögországi népszerű nyaralóhelyeken a hőhullámok és erdőtüzek jelentős károkat okoztak a helyi infrastruktúrában, tömeges evakuálásokat és strandlezárásokat eredményezve. Meglepő módon az északi országokban, mint Norvégia, Svédország és Finnország is riasztóan magas hőmérsékleteket mértek.

Az Európai Utazási Bizottság (ETC) adatai szerint a túlzsúfoltság miatti aggodalmak hatására a turisták 2025 nyarán kevésbé népszerű vagy kevésbé ismert úti célokat választanak, míg

a hagyományos nyaralóhelyek iránti érdeklődés csökkent.

A Virtuoso globális utazási hálózat legfrissebb tanácsadói felmérése szerint a válaszadók 79%-a egyetértett azzal, hogy a szélsőséges időjárási események befolyásolják az utazástervezést, míg 55% jelezte, hogy ügyfeleik az éghajlatváltozás miatt a főszezonon kívüli időszakokban utaznak. A Thomas Cook és az eSky Group online utazási iroda digitális igazgatója elmondta, hogy idén megugrott az alternatív szezonális választások száma. Az európai célpontok közül Izland, Norvégia, Svájc és egyre inkább Lengyelország vonzza azokat a turistákat, akik aktív nyaralást és kellemes időjárást keresnek. A "coolcation" trend egyik nyertese Szlovénia lett, mivel növekvő érdeklődés mutatkozik a magasabb fekvésű, hűvösebb célpontok iránt.

A TUI, Európa legnagyobb utazásszervezőjének szóvivője szerint növekvő érdeklődés mutatkozik az északi célpontok, például Izland, Norvégia és Svédország iránt, de a foglalások száma még mindig viszonylag alacsony a hagyományos nyári célpontokhoz képest. "A klasszikus tengerparti célpontok a Földközi-tenger körül továbbra is nagy keresletnek örvendenek – Spanyolország, Görögország és Törökország vitathatatlanul a kedvencek maradnak" – mondta. Előrejelzése szerint a 2020-as évek végére a Földközi-tenger fő utazási szezonja május-júniusra és szeptember-októberre tolódhat, míg július-augusztus "éghajlati kockázati zónává" válhat a tömegturizmus számára.

Bár az utazási preferenciák változása enyhítheti a túlturizmus problémáját Európa hagyományos nyaralóhelyein, a "coolcation" trendnek jelentős gazdasági következményei lehetnek. A dél-európai országok, mint Görögország, Spanyolország és Portugália erősen függenek a turizmustól, amely a legfrissebb adatok szerint a GDP 18%, 12,3%, illetve 11,9%-át teszi ki - írja a CNBC.

