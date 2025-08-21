  • Megjelenítés
Érkezik a kamatmentes kölcsön a geotermikus beruházásokra
Érkezik a kamatmentes kölcsön a geotermikus beruházásokra

Mától nyilvánosak a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében meghirdetett legnagyobb keretösszegű földhőpályázat részletei is - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A pályázati honlapon mától augusztus 31-ig véleményezhető a tervezet. A harmadik tematikus felhívás

több mint 20 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönzi a geotermikus hőtermelő beruházásokat Budapesten kívül az ország bármely részében.

A földhő hasznosítása az összesen több mint 42 milliárd állami hozzájárulás jóvoltából a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat.

A Jedlik Ányos Energetikai Program három geotermikus pályázattal is segíti a hasznosítási célok elérését. A társadalmi egyeztetéseken augusztusban már átesett két felhívást - amiről itt és itt írtunk - most követő programban kínált kamatmentes kölcsön összege

  • mélygeotermia beruházás esetén minimum 1 milliárd, maximum 6 milliárd forint,
  • sekély geotermia esetén legalább 100 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint lehet.
Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

