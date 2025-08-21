  • Megjelenítés
Romlik a hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Romlik a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Portfolio
Tegnap a magyar tőzsdén nem volt kereskedés, de ettől függetlenül a világ tőzsdéin nem állt meg az élet: az USA-ban a technológiai részvények elmúlt napokban kialakult eladási hulláma tovább folytatódott, miközben ma reggel Ázsiában csak vegyes elmozdulások voltak láthatók, Európában pedig a kezdeti iránykeresés után lefordultak a tőzsdék. Ma elkezdődik a Jackson Hole-i jegybankári találkozó, amely a világ egyik legfontosabb gazdaságpolitikai fórumának számít, ahol központi banki vezetők, döntéshozók és közgazdászok vitatják meg a globális gazdaság aktuális kérdéseit és a lehetséges politikai válaszokat.
Lefordulás

Kora délutánra lefordulás látszik az európai piacokon, a DAX 0,2 százalékos mínuszban van, míg a CAC 0,5 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot gyengült. A milánói börze stagnál, a spanyol piac pedig 0,5 százalékot esett.

Véleményt mondott a Nyomdáról a Concorde

A Nyomda második negyedéves gyorsjelentését követően friss elemzéssel jelentkezett a Concorde, melyben ugyan nem változtatott célárán, az ajánlását semlegesre módosította.

Alig kezdtek el esni a tech részvények, máris milliárdokat kerestek a shortosok

A vezető mesterséges intelligencia részvények ellen fogadó shortosok jelentős nyereséget könyvelhettek el a héten, miközben a technológiai szektor részvényei estek és a befektetők elpártoltak az év eddigi legforróbb tech papíroktól - jelentette a Yahoo Finance.

Vegyes mozgások Európában

Iránykereséssel indul a nap az európai piacokon, a DAX stagnál, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze feljebb került 0,2 százalékkal, a spanyol piac stagnál.

Gyenge kezdés a magyar tőzsdén

Kedden még csúcsok dőltek a magyar tőzsdén, a tegnapi szünnapot követen viszont esik a BUX index.

A Meta Platforms hirtelen befagyasztotta a munkaerőfelvételt az AI-részlegében

A Meta Platforms felfüggesztette a mesterséges intelligencia részlegébe történő toborzását, véget vetve annak a költekezési hullámnak, amely során számos drága AI-szakembert szerződtetett - írta a CNBC.

Kis emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes mozgások látszanak, a Nikkei 0,61 százalékot esett, a Hang Seng 0,28 százalékos mínuszban van, a sanghaji tőzsde viszont 0,24 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,19 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,41 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Csütörtökön délelőtt a francia, a német és az euróövezeti beszerzési menedzserindexek kerülnek napvilágra, amelyek átfogó képet adnak a feldolgozóipar és a szolgáltatások aktuális helyzetéről. Magyarországon az MNB közzéteszi a befektetési alapok és a befektetési vállalkozások második negyedéves adatait. Délután az USA-ban a heti munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index következik, amelyek gyorsjelzést adnak a munkaerőpiaci és feldolgozóipari folyamatokról. Ugyancsak ekkor jön a Conference Board kompozit vezető indikátora, amely a jövőbeli gazdasági trendeket próbálja előre jelezni, valamint az eurózóna augusztusi fogyasztói bizalmi indexe.

Ma elkezdődik a Jackson Hole-i jegybankári találkozó, amely a világ egyik legfontosabb gazdaságpolitikai fórumának számít, ahol központi banki vezetők, döntéshozók és közgazdászok vitatják meg a globális gazdaság aktuális kérdéseit és a lehetséges politikai válaszokat. Az idei, augusztus 21–23. között zajló konferencia központi témája a munkaerőpiac átalakulása, különös tekintettel a demográfiai folyamatokra, a termelékenységre és a makrogazdasági politikára.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 938,31 0,0% 0,0% 1,3% 5,6% 10,0% 62,0%
S&P 500 6 395,78 -0,2% -1,1% 1,6% 8,7% 14,3% 88,9%
Nasdaq 23 249,57 -0,6% -2,5% 0,8% 10,6% 17,9% 102,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 888,55 -1,5% -0,9% 7,7% 7,5% 12,7% 87,4%
Hang Seng 25 165,94 0,2% -1,7% 1,4% 25,5% 43,7% 1,5%
CSI 300 4 271,4 1,1% 2,3% 5,2% 8,6% 28,2% -8,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 276,97 -0,6% 0,4% -0,1% 21,9% 32,2% 89,2%
CAC 7 973,03 -0,1% 2,2% 1,9% 8,0% 6,5% 62,3%
FTSE 9 288,14 1,1% 1,3% 3,3% 13,6% 12,3% 54,5%
FTSE MIB 42 864,81 -0,4% 1,6% 6,3% 25,4% 29,6% 116,9%
IBEX 15 292,1 -0,1% 1,8% 9,3% 31,9% 37,9% 118,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 542,8 0,0% 1,7% 5,2% 34,3% 47,4% 195,6%
ATX 4 808,39 -0,8% 1,9% 7,2% 31,3% 32,1% 118,6%
PX 2 310,29 -0,3% 0,5% 5,6% 31,3% 46,0% 159,9%
Magyar blue chipek              
OTP 30 970 0,0% 1,8% 7,9% 42,8% 70,2% 186,8%
Mol 3 006 0,0% 0,3% -1,4% 10,1% 10,4% 74,9%
Richter 10 740 0,0% 2,4% 5,3% 3,3% 3,7% 48,5%
Magyar Telekom 1 984 0,0% 4,4% 12,0% 55,7% 88,2% 424,9%
Nyersanyagok              
WTI 64,19 1,3% 0,8% -6,3% -11,4% -14,7% 49,9%
Brent 66,87 1,6% 1,8% -3,5% -10,5% -13,5% 48,7%
Arany 3 342,86 0,6% -0,5% -0,3% 27,3% 33,1% 72,1%
Devizák              
EURHUF 394,7 0,2% -0,2% -1,1% -4,1% 0,3% 12,9%
USDHUF 338,4207 0,3% 0,3% -1,2% -14,8% -4,4% 14,7%
GBPHUF 455,8950 0,0% -0,5% -0,9% -8,4% -1,0% 17,4%
EURUSD 1,1663 -0,1% -0,5% 0,1% 12,6% 5,0% -1,5%
USDJPY 147,7300 0,0% 0,4% -0,5% -6,0% 1,5% 39,4%
GBPUSD 1,3473 -0,2% -0,7% 0,2% 7,6% 3,4% 2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 114 263 1,2% -7,4% -3,2% 21,1% 93,6% 863,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 -0,4% 1,2% -3,5% -6,6% 12,0% 578,3%
10 éves német állampapírhozam 2,67 -1,4% 1,2% 0,8% 13,1% 23,9% -607,4%
10 éves magyar állampapírhozam 7,04 0,0% 0,0% -0,7% 6,3% 10,0% 202,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
