Romlik a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes mozgások látszanak, a Nikkei 0,61 százalékot esett, a Hang Seng 0,28 százalékos mínuszban van, a sanghaji tőzsde viszont 0,24 százalékot emelkedett.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,19 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,41 százalék pluszban nyithat.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,03 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Csütörtökön délelőtt a francia, a német és az euróövezeti beszerzési menedzserindexek kerülnek napvilágra, amelyek átfogó képet adnak a feldolgozóipar és a szolgáltatások aktuális helyzetéről. Magyarországon az MNB közzéteszi a befektetési alapok és a befektetési vállalkozások második negyedéves adatait. Délután az USA-ban a heti munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index következik, amelyek gyorsjelzést adnak a munkaerőpiaci és feldolgozóipari folyamatokról. Ugyancsak ekkor jön a Conference Board kompozit vezető indikátora, amely a jövőbeli gazdasági trendeket próbálja előre jelezni, valamint az eurózóna augusztusi fogyasztói bizalmi indexe.

Ma elkezdődik a Jackson Hole-i jegybankári találkozó, amely a világ egyik legfontosabb gazdaságpolitikai fórumának számít, ahol központi banki vezetők, döntéshozók és közgazdászok vitatják meg a globális gazdaság aktuális kérdéseit és a lehetséges politikai válaszokat. Az idei, augusztus 21–23. között zajló konferencia központi témája a munkaerőpiac átalakulása, különös tekintettel a demográfiai folyamatokra, a termelékenységre és a makrogazdasági politikára.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 44 938,31 0,0% 0,0% 1,3% 5,6% 10,0% 62,0% S&P 500 6 395,78 -0,2% -1,1% 1,6% 8,7% 14,3% 88,9% Nasdaq 23 249,57 -0,6% -2,5% 0,8% 10,6% 17,9% 102,6% Ázsiai részvényindexek Nikkei 42 888,55 -1,5% -0,9% 7,7% 7,5% 12,7% 87,4% Hang Seng 25 165,94 0,2% -1,7% 1,4% 25,5% 43,7% 1,5% CSI 300 4 271,4 1,1% 2,3% 5,2% 8,6% 28,2% -8,7% Európai részvényindexek DAX 24 276,97 -0,6% 0,4% -0,1% 21,9% 32,2% 89,2% CAC 7 973,03 -0,1% 2,2% 1,9% 8,0% 6,5% 62,3% FTSE 9 288,14 1,1% 1,3% 3,3% 13,6% 12,3% 54,5% FTSE MIB 42 864,81 -0,4% 1,6% 6,3% 25,4% 29,6% 116,9% IBEX 15 292,1 -0,1% 1,8% 9,3% 31,9% 37,9% 118,7% Régiós részvényindexek BUX 106 542,8 0,0% 1,7% 5,2% 34,3% 47,4% 195,6% ATX 4 808,39 -0,8% 1,9% 7,2% 31,3% 32,1% 118,6% PX 2 310,29 -0,3% 0,5% 5,6% 31,3% 46,0% 159,9% Magyar blue chipek OTP 30 970 0,0% 1,8% 7,9% 42,8% 70,2% 186,8% Mol 3 006 0,0% 0,3% -1,4% 10,1% 10,4% 74,9% Richter 10 740 0,0% 2,4% 5,3% 3,3% 3,7% 48,5% Magyar Telekom 1 984 0,0% 4,4% 12,0% 55,7% 88,2% 424,9% Nyersanyagok WTI 64,19 1,3% 0,8% -6,3% -11,4% -14,7% 49,9% Brent 66,87 1,6% 1,8% -3,5% -10,5% -13,5% 48,7% Arany 3 342,86 0,6% -0,5% -0,3% 27,3% 33,1% 72,1% Devizák EURHUF 394,7 0,2% -0,2% -1,1% -4,1% 0,3% 12,9% USDHUF 338,4207 0,3% 0,3% -1,2% -14,8% -4,4% 14,7% GBPHUF 455,8950 0,0% -0,5% -0,9% -8,4% -1,0% 17,4% EURUSD 1,1663 -0,1% -0,5% 0,1% 12,6% 5,0% -1,5% USDJPY 147,7300 0,0% 0,4% -0,5% -6,0% 1,5% 39,4% GBPUSD 1,3473 -0,2% -0,7% 0,2% 7,6% 3,4% 2,5% Kriptovaluták Bitcoin 114 263 1,2% -7,4% -3,2% 21,1% 93,6% 863,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 -0,4% 1,2% -3,5% -6,6% 12,0% 578,3% 10 éves német állampapírhozam 2,67 -1,4% 1,2% 0,8% 13,1% 23,9% -607,4% 10 éves magyar állampapírhozam 7,04 0,0% 0,0% -0,7% 6,3% 10,0% 202,1% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images