Védelmi cégekbe szállhat be az amerikai állam
Védelmi cégekbe szállhat be az amerikai állam

A Trump-kormányzat katonai vezetői fontolóra veszik, hogy az Egyesült Államoknak részesedést kellene-e szereznie a legnagyobb védelmi vállalatokban, írja a CNBC.

Trump-kormányzati katonai vezetők fontolóra veszik, hogy az Egyesült Államoknak részesedést kellene-e szereznie a legnagyobb védelmi vállalatokban, például a Lockheed Martinban

– utalt rá kedden Howard Lutnick kereskedelmi miniszter.

A miniszter a CNBC egyik műsorában beszélt arról, hogy a kormány érdeklődik ilyen részesedések megszerzése iránt, miután megkérdezték tőle, tervezi-e az adminisztráció, hogy az Intelben történt részesedésszerzést más vállalatoknál is megismételje.

„Óriási vita folyik a védelemről” – mondta Lutnick, és hozzátette, hogy szerinte a Lockheed, amely bevételeinek nagy részét szövetségi szerződésekből szerzi, „lényegében az amerikai kormány egyik karja”.

Nem ez az első eset, hogy az amerikai kormány stratégiai szempontból fontos nagyvállalatokba szállna be.

Az amerikai állam egy közel 9 milliárd dolláros tranzakcióval 10 százalékos részesedést szerzett az Intelben.

