Kiadták a figyelmeztetést: poros fuvallatok veszélyeztethetik holnap a közlekedést

Felerősödik a szél holnap, ami port is vihet magával a száraz talajú területeken és akár a közlekedést is befolyásolhatja – derül ki a HungaroMet Facebook-posztjából.

Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak a csapadékból, azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege.

Holnap a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérik. Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok.

A közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak

– írja posztjában a HungaroMet.

Címlapkép forrása: Shutterstock