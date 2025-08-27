Peremciklon érte el Európát - Mutatjuk, milyen időjárás vár ránk

Észak-atlanti ciklontevékenység határozza meg Európa időjárását, a Kárpát-medencébe egyre melegebb léghullámok érkeznek, holnap már 30-35 fok között lehet a csúcshőmérséklet itthon.

Igencsak aktív az észak-atlanti ciklontevékenység, ami nagyban meghatározza a kontinens időjárását. Peremciklon, illetve a hozzá kapcsolódó frontrendszer érte el erős, viharos széllökésekkel, illetve záporokkal a Brit-szigeteket, amelynek előoldalán fokozódik a forró, afrikai eredetű levegő észak felé történő áramlása: tegnap a Benelux államokban helyenként elérte a hőmérséklet a 30 fokot. Spanyolországtól Franciaországon át egészen Csehországig a nedves, labilis levegőben záporok, zivatarok alakulnak ki.

Szintén változékony az idő annak a légörvénynek a területén, amely középpontjával a finn-orosz határnál helyezkedik el, a záporok nyomán lokálisan jelentős mennyiségű csapadék hullott. Magasnyomás Olaszországtól a Kaukázusig húzódó sávban figyelhető meg, arrafelé sokat süt a nap, többnyire kevés a felhő.

A Kárpát-medencébe is egyre melegebb léghullámok érkeznek dél felől, csütörtökön már országos kánikula valószínű.

Estig az északnyugati, északi határvidék közelében még előfordulnak felhősebb tájak, majd többnyire derült vagy fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, de csütörtökön a magasabb légrétegekben érkező szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat a napsütés. A délies szelet szerdán élénk, csütörtökön már többfelé erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul.

