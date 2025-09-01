  • Megjelenítés
Itt a friss hazai brókersorrend: mutatjuk, ki nyerte meg az augusztust
Itt a friss hazai brókersorrend: mutatjuk, ki nyerte meg az augusztust

Portfolio
Naponta átlagban 15 milliárd forintos forgalom volt a budapesti tőzsdén augusztusban, aminek közel kétharmadát az OTP adta. Tavaly augusztushoz képest jóval nagyobb volt a forgalom a hazai tőzsdén, a brókercégek közül pedig a Wood végzett ezúttal az élen.
Az európai piacokon kisebb kilengésekkel stagnáltak az indexek, amelyet többek között a franciaországi politikai bizonytalanság és a technológiai szektor fejleményei (például az Nvidia teljesítménye) befolyásoltak. A befektetői figyelem augusztus végén főként az amerikai gazdasági adatokra, a Fed döntéseire, valamint a geopolitikai és vállalati hírekre (például a féléves jelentésekre) irányult.

A BUX index 1,3 százalékos emelkedést követően 102 554,6 ponton zárta a hónapot, amely a havi záróértékek tekintetében újabb történelmi csúcsnak számít.

A magyar tőzsde napi átlagos forgalma 15 milliárd forint volt augusztusban, a teljes havi duplikált forgalom 603,8 milliárd forint volt, ami 29 százalékkal magasabb a tavalyi utolsó nyári hónaphoz képest.

A legnagyobb forgalom továbbra is az OTP Bankhoz kötődött, a bank papírjaival 195,8 milliárd forint értékben kereskedtek a hónap során, ami a teljes forgalom közel 65 százalékát adta. A második helyen a Mol végzett 39 milliárddal, míg a Richter Gedeon részvényei 37,1 milliárdos forgalmat értek el, ami 13, illetve 12 százalékos részarányt jelent.

A befektetési szolgáltatók rangsorában július után augusztusban is a Wood & Company végzett az első helyen, 161,9 milliárd forintos forgalommal. Őt követte a Concorde 132,4 milliárddal, míg az Erste a harmadik helyet szerezte meg 117,6 milliárd forintos teljesítménnyel. Hárman együtt bonyolították a teljes piaci forgalom közel háromnegyedét.

