Újra bevezeti a McDonald's az ikonikus menüjét
Portfolio
A McDonald’s újra bővíti kedvezményes kínálatát: szeptember 8-tól visszatérnek az Extra Value Meal menük az Egyesült Államokban, amelyek 15%-os megtakarítást kínálnak a vendégeknek, írja a CNBC.
A McDonald's az elmúlt években több akciót is bevetett, most az Extra Value Meal menük visszahozásával szeretné megszólítani azt a vásárlói réteget, amely nem használja a McDonald’s mobilappját és nem él a meglévő value menüs kedvezményekkel,

a cég vezérigazgatója szerint ez az ügyfélkör a vendégek felét jelenti.

A nyolc új menü több klasszikus fogást fog össze: Sausage McMuffin with Egg, Sausage Egg and Cheese McGriddle, Egg McMuffin, Bacon, Egg and Cheese Biscuit, Big Mac, 10 darabos Chicken McNuggets, bármely Quarter Pounder burger és bármely McCrispy szendvics.

Az Extra Value Meal utoljára 2019-ben szerepelt az étlapon.

A hírnek örülnek a befektetők, miközben széleskörű esés zajlik a piacokon, a McDonald's árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb.

Címlapkép forrása: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

