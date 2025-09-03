  • Megjelenítés
Csak a Dow maradt ki az emelkedésből
Üzlet

Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Portfolio
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: este érkezik a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél. Amerikában is vannak jó sztorik: egy új bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a meglepő hírt, már közel 9 százalékos pluszban van az árfolyam.
Megosztás

Szerdán enyhe emelkedést mutatott az amerikai részvénypiac

Miután egy szövetségi bírósági döntés az Alphabet elleni trösztellenes ügyben erősítette a technológiai cégek kilátásaiba vetett bizalmat. A Nasdaq Composite 0,6 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,1 százalékkal erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A sorból a Dow Jones lógott ki, amely 230 pontot, azaz 0,5 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az összkép így is javult tegnaphoz képest: a keddi kereskedésben mindhárom vezető index mínuszban zárt, mivel a befektetők profitot realizáltak a nyári emelkedések után. Emellett a kötvényhozamok is megugrottak, miután a múlt pénteki bírósági ítélet kimondta, hogy Donald Trump korábbi globális vámjai nagyrészt illegálisak lehetnek.

Ez akár azt is eredményezheti, hogy az Egyesült Államoknak vissza kell térítenie a vámbevételek egy részét.

Megosztás

Hihetetlen összegért adják el a részvényeiket: 500 milliárd dolláros értékelésnél tart a mesterséges intelligencia óriása

Az OpenAI jelentősen megemelte készülő másodlagos részvényeladási programjának keretét: a korábbi 6 milliárd dollár helyett már mintegy 10,3 milliárd dollárnyi részvény cserélhet gazdát.

Tovább a cikkhez
Hihetetlen összegért adják el a részvényeiket: 500 milliárd dolláros értékelésnél tart a mesterséges intelligencia óriása
Megosztás

Történelmi csúcs közelében az arany

Az arany újabb rekordot döntött, miután a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok megerősítették a Fed kamatcsökkentési várakozásait, miközben a globális bizonytalanságok továbbra is fenntartják a biztonságos eszközök iránti keresletet. A spot arany ára 1,2%-kal 3576,59 dollárra emelkedett unciánként szerdán, miután korábban 3578,50 dolláros történelmi csúcsot ért el. Az amerikai arany határidős jegyzések szintén 1,2%-kal 3635,50 dollárra erősödtek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Még mindig a Google anyacége húzza a tőzsdéket

A Nasdaq index 0,6 százalékos emelkedésben van, miután egy szövetségi bírósági döntés az Alphabet elleni trösztellenes ügyben erősítette a befektetői optimizmust, hogy a nagy technológiai vállalatok képesek lesznek kezelni a szabályozási kockázatokat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 index mérsékelt, 0,1 százalékos pluszban zárt, míg a Dow Jones ipari átlag 230 ponttal, azaz 0,5 százalékkal esett vissza.

Megosztás

Visszatér a luxusmárka a fontos tőzsdei indexbe

A Burberry luxusmárka visszatér a FTSE 100 indexbe szeptemberben, miután 2024 végén kiesett a vezető brit részvényindexből.

Tovább a cikkhez
Visszatér a luxusmárka a fontos tőzsdei indexbe
Megosztás

Továbbra is a Dow lóg ki

A szerdai amerikai kereskedésben vegyes mozgások láthatók: a Dow Jones 0,58 százalékkal esik, jelenleg 45 032,84 ponton áll, míg az S&P 500 enyhe, 0,10 százalékos emelkedéssel 6422,22 ponton mozog.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Nasdaq teljesít a legjobban, 0,64 százalékos pluszban, 21 415,92 ponton.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

A techszektor húzza a szekeret

Az amerikai tőzsdék továbbra is eltérő irányokba mozdulnak:

  • az S&P 500 index 0,3 százalékkal,
  • a Nasdaq 0,9 százalékkal erősödött eddig,
  • a Dow Jones ezzel szemben 177 ponttal, vagyis 0,4 százalékkal gyengült.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A pozitív hangulatot egy bírósági döntés erősítette, amely mérsékelte a technológiai óriáscégekkel szembeni szabályozói kockázatok miatti félelmeket.

A vállalati hírek közül kiemelkedett, hogy a Bruker részvényei több mint 11 százalékot estek, miután a cég bejelentette 600 millió dollár értékű átváltható részvény kibocsátását. A Sprinklr papírjai 8 százalékkal gyengültek, miután közölték, hogy szeptember 19-én távozik a vállalat pénzügyi vezetője, a hír mellett elhalványultak a vártnál jobb negyedéves eredmények. Ezzel szemben a TG Therapeutics árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, miután újabb 100 millió dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, miközben egy korábbi, hasonló nagyságú programot már lezárt.

Megosztás

Vegyes mozgások látszódnak egyelőre

Az amerikai tőzsdék vegyes teljesítménnyel állnak kora este: az S&P 500 0,3 százalékkal emelkedett, a Nasdaq 0,8 százalékkal erősödött, míg a Dow Jones 147 pontot, azaz 0,3 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A technológiai szektor húzza fel egyelőre a piacokat, miközben az energia- és bankpapírok gyengélkednek a lassuló gazdaság és az emelkedő kötvényhozamok miatti aggodalmak közepette.

Megosztás

Hatalmas mozgás a kötvénypiacon: ilyen nem volt 14 éve, aztán jött a meglepetés

Az euróövezeti kötvényhozamok szerdán végül csökkenéssel zártak egy volatilis napot, miután az amerikai munkaerőpiaci adatok megerősítették a Fed szeptemberi kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Hatalmas mozgás a kötvénypiacon: ilyen nem volt 14 éve, aztán jött a meglepetés
Megosztás

Kisebb pluszban zárt a magyar tőzsde

A BUX index végül 0,3 százalékos pluszban zárt. A hazai blue chipek közül az OTP árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb, és végül 30100 forinton forinton zárt. A Mol eközben 0,1 százalékot esett és 2888 forinton fejezte be a napot, a Richter 0,6 százalékot esett és 10330 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékos esést követően 1892 forinton zárt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Valós időben ürítik ki a számlákat: forradalmi technológia állíthatja meg a pénzügyi csalókat

A Nasdaq Verafin és a BioCatch stratégiai partnerséget kötött technológiáik egyesítésére a növekvő fizetési csalások elleni küzdelem érdekében - számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Valós időben ürítik ki a számlákat: forradalmi technológia állíthatja meg a pénzügyi csalókat
Megosztás

Száguld az Alphabet részvénye

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy új bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a meglepő hírt, már 7 százalékos pluszban van az árfolyam.

Megosztás

Pozitív felütéssel indul a nap Amerikában

Pozitív felütéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken: bár a Dow stagnál, az S&P 500 viszont 0,4 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal került eddig feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kitart az emelkedés a magyar tőzsdén

A hazai blue chipek közül csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Tovább a cikkhez
Kitart az emelkedés a magyar tőzsdén
Megosztás

Tovább esik a török tőzsde

Egyre rosszabb a hangulat a török részvénypiacon, a vezető index már 1,7 százalékos mínuszban van. Ahogy arról mi is beszámoltunk, súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt az országban egy bírósági döntés: érvénytelenítették az isztambuli ellenzéki CHP vezetőjének megválasztását. A határozat megjelenése után indult el az esés a török tőzsdén.

Megosztás

Ha ez igaz, 20%-os esés jöhet a tőzsdén

1987 októberében hatalmasat esett a tőzsde, azóta is Fekete Hétfőként emlegetik. De miért érdekelne ez minket 2025-ben? Azért, mert a történelem, ha nem is ismétli önmagát, de (Mark Twain szavával élve) rímel. Meglepően sok a hasonlóság az akkori és a mostani helyzet között, miközben sok szempontból manapság a határokat feszegeti a tőzsde is. Hol lehet ennek a vége?

Tovább a cikkhez
Ha ez igaz, 20%-os esés jöhet a tőzsdén
Megosztás

Hirtelen esni kezdett az olaj ára

Az olajárak több mint 1%-ot estek ma, az OPEC+ hétvégi találkozójára várva - friss információk szerint ott várhatóan a termelési célok októberi növeléséről döntenek, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Hirtelen esni kezdett az olaj ára
Megosztás

Kéthetes csúcsra rakétázott a forint

Az elmúlt napokban megint kicsit beragadni látszik a forint árfolyama, most a 395-ös szint körül ingadozik az euró jegyzése. A következő napokban elsősorban a dollár árfolyamára lesz érdemes figyelni kiemelten, a Fed döntése előtt ugyanis komolyabb kilengések jellemzik az amerikai devizát.

Tovább a cikkhez
Kéthetes csúcsra rakétázott a forint
Megosztás

Ismét új csúcson az arany

A tegnapi rekorddöntést követően ma tovább emelkedik az arany árfolyama, jelenleg 0,2 százalékos pluszban van a jegyzés.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Rendkívüli közgyűlést tart a CIG Pannónia

A CIG Pannónia igazgatósága tájékoztatja a befektetőket, hogy 2025. október hó 6-án, 9:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ez már durva: két nap alatt 82 százalékot száguldott ez a magyar részvény!

Az elmúlt két napban valósággal kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett. Új kedvence van a magyar befektetőknek, a tegnapi őrületes rali után ma is nagy forgalom mellett ugrik az Amixa Holding árfolyama. Több ok is meghúzódik a mostani emelkedés hátterében.

Tovább a cikkhez
Ez már durva: két nap alatt 82 százalékot száguldott ez a magyar részvény!
Megosztás

Folytatódik a rali az Amixánál

A tegnapi ugrást követően ma tovább szárnyal az Amixa Holdings árfolyama, a csúcson eddig 25 százalékos volt a plusz, jelenleg 17,3 százalékos emelkedést láthatunk a papírnál. Kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt, jelenleg a Budapesti Értéktőzsde ötödik legforgalmasabb részvényéről beszélünk.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Tovább a cikkhez
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Megosztás

Emelkedéssel indul a nap Európában

Jó a hangulat az európai piacokon, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A milánió börze és a spanyol piac is emelkedik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.

Bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét, de adatmegosztásra kötelezik a keresési piacon a verseny élénkítése érdekében - írja a Reuters. A hírt a befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták, az előzetes adatok alapján több, mint 7 százalékot ugorhat az árfolyam.

Tovább a cikkhez
Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.
Megosztás

Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,88 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,87 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,39 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,18 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Amerikában pedig a szokás szerint ma érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 33,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 295,81 -0,5% -0,3% 3,9% 6,5% 9,0% 55,7%
S&P 500 6 415,54 -0,7% -0,8% 2,8% 9,1% 13,6% 79,2%
Nasdaq 23 231,11 -0,8% -1,3% 2,1% 10,6% 18,7% 87,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 310,49 0,3% -0,2% 3,7% 6,1% 9,3% 82,0%
Hang Seng 25 496,55 -0,5% -0,1% 4,0% 27,1% 44,1% 1,5%
CSI 300 4 490,45 -0,7% 0,9% 10,7% 14,1% 37,5% -7,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 487,33 -2,3% -2,8% 0,3% 18,0% 24,1% 77,4%
CAC 7 654,25 -0,7% -0,7% 1,4% 3,7% 0,1% 52,1%
FTSE 9 116,69 -0,9% -1,6% 0,5% 11,5% 9,0% 53,5%
FTSE MIB 41 727,58 -1,6% -2,2% 4,5% 22,1% 21,6% 110,1%
IBEX 14 704,2 -1,6% -2,7% 4,1% 26,8% 29,0% 110,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 809,4 -0,9% -2,2% 2,3% 29,6% 41,2% 198,7%
ATX 4 592,65 -1,2% -2,4% 3,0% 25,4% 22,9% 107,2%
PX 2 259,16 -0,5% -1,3% 2,0% 28,3% 40,6% 150,6%
Magyar blue chipek              
OTP 29 850 -0,2% -2,3% 5,4% 37,6% 62,1% 197,6%
Mol 2 890 -1,5% -1,8% -4,4% 5,9% 8,2% 74,4%
Richter 10 390 -0,8% -2,7% -0,1% -0,1% -2,8% 46,1%
Magyar Telekom 1 902 -1,9% -2,9% 9,4% 49,3% 85,4% 434,3%
Nyersanyagok              
WTI 65,95 2,5% 3,7% -3,6% -9,0% -11,5% 58,9%
Brent 69,19 1,5% 2,9% -0,8% -7,4% -10,0% 55,4%
Arany 3 511,86 1,0% 3,9% 4,9% 33,8% 40,4% 81,0%
Devizák              
EURHUF 395 0,0% -0,3% -0,8% -4,0% 0,7% 10,3%
USDHUF 338,6779 0,4% -0,4% -1,7% -14,7% -4,4% 12,0%
GBPHUF 454,9199 -0,5% -0,8% -0,3% -8,6% -2,5% 12,8%
EURUSD 1,1663 -0,4% 0,1% 0,9% 12,6% 5,4% -1,5%
USDJPY 147,2950 0,0% -0,1% -0,5% -6,3% 0,2% 38,8%
GBPUSD 1,3399 -1,1% -0,6% 1,0% 7,0% 1,9% 0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 238 1,8% -0,5% -1,8% 17,9% 88,1% 875,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 1,1% 0,3% 0,9% -7,1% 8,5% 553,1%
10 éves német állampapírhozam 2,75 1,6% 2,6% 4,2% 16,2% 20,7% -679,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,22 0,6% 1,4% -0,3% 9,1% 12,6% 203,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Ha ez igaz, nem csak a Fed kerül bajba, de a befektetéseid is

Nagy dolgok vannak készülőben, megmozdult a dollár

5 dolog, amitől rettegnek a profik

Címlapkép forrása: imaginima

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
apple7
Üzlet
Kiszivárgott: titokban készül az Apple forradalmi újítása, mindent telefont érinthet
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility