Csak a Dow maradt ki az emelkedésből

Miután egy szövetségi bírósági döntés az Alphabet elleni trösztellenes ügyben erősítette a technológiai cégek kilátásaiba vetett bizalmat. A Nasdaq Composite 0,6 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,1 százalékkal erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A sorból a Dow Jones lógott ki, amely 230 pontot, azaz 0,5 százalékot esett.

Az összkép így is javult tegnaphoz képest: a keddi kereskedésben mindhárom vezető index mínuszban zárt, mivel a befektetők profitot realizáltak a nyári emelkedések után. Emellett a kötvényhozamok is megugrottak, miután a múlt pénteki bírósági ítélet kimondta, hogy Donald Trump korábbi globális vámjai nagyrészt illegálisak lehetnek.

Ez akár azt is eredményezheti, hogy az Egyesült Államoknak vissza kell térítenie a vámbevételek egy részét.