Életbiztosítási rekordok, vihar előtti nyereség a magyar biztosítóknál

Négy éve nem látott, 59 milliárdos nyereséggel és 20,3%-os díjbevétel-növekedéssel zárta az év első felét a magyar biztosítási szektor. Az extraprofitadó-kedvezmény, az egyszeri díjas életbiztosítások ennek nyomán beinduló értékesítése és az alacsonyabb kárráfordítás is jótékonyan hatott a piacra, sőt, az állampapírkamatok egy részét is képes volt bevonni a szektor. A legnagyobb viharkárok azonban már ezt követően, júliusban keletkeztek, immár a harmadik negyedév profitszámait húzva lefelé. A biztosítási szektor jövőképe is terítéken lesz két hét múlva a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!
Közzétette a biztosítási szektorra vonatkozó, fióktelepeket nem tartalmazó statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank, ez alapján

  • a szektor díjbevétele az első félévben 20,3%-kal, ezen belül a második negyedévben 15,9%-kal emelkedett,
  • az életbiztosítások díjbevétele az első félévben 38%-kal (!), a második negyedévben 26%-kal bővült,
  • a nem-életbiztosításoké az első félévben 10%-kal, a második negyedévben 9%-kal került feljebb.

Az első féléves dinamikát kivetítve idén 2040 milliárd forint lenne a piac éves bevétele, vagyis az MNB adatai alapján először kerülne 2000 milliárd fölé - meglátjuk, így lesz-e.

Először is az életbiztosítások 38%-os első féléves díjbevétel-növekedése szorul magyarázatra, ez így állt össze:

