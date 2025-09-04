Életbiztosítási rekordok, vihar előtti nyereség a magyar biztosítóknál

Közzétette a biztosítási szektorra vonatkozó, fióktelepeket nem tartalmazó statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank, ez alapján
- a szektor díjbevétele az első félévben 20,3%-kal, ezen belül a második negyedévben 15,9%-kal emelkedett,
- az életbiztosítások díjbevétele az első félévben 38%-kal (!), a második negyedévben 26%-kal bővült,
- a nem-életbiztosításoké az első félévben 10%-kal, a második negyedévben 9%-kal került feljebb.
Az első féléves dinamikát kivetítve idén 2040 milliárd forint lenne a piac éves bevétele, vagyis az MNB adatai alapján először kerülne 2000 milliárd fölé - meglátjuk, így lesz-e.
Először is az életbiztosítások 38%-os első féléves díjbevétel-növekedése szorul magyarázatra, ez így állt össze:
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés