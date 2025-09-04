  • Megjelenítés
Holdbázist épít a NASA, aztán ember léphet a Marsra is
Üzlet

Holdbázist épít a NASA, aztán ember léphet a Marsra is

MTI
Az Egyesült Államok tervei szerint a 2030-as évek elején űrhajósokat küldhet a Marsra - jelentette ki Sean Duffy közlekedési miniszter, egyben az amerikai űrhivatal (NASA) megbízott igazgatója.

A Fox Newsnak adott interjúban Sean Duffy azt mondta, hogy

hasznos rakományt szeretnénk küldeni a Föld kísérőbolygójára, hogy ott bázist építhessünk, majd a 2030-as évek elején a Marsra menjünk.

Reményei szerint jövő év áprilisában egy űrhajó négy utassal a fedélzetén körberepüli a Holdat. "Aztán leszállunk a Holdon, és 8-12 napig ott maradunk" - tette hozzá a NASA megbízott igazgatója, emlékeztetve, hogy a leghosszabb tartózkodás a Holdon a múltban 3 nap volt.

Sean Duffy korábban többször is beszélt arról, hogy az Egyesült Államok űrhajósokat szeretne a Holdra juttatni Donald Trump elnöki ciklusának vége előtt.

A NASA 2019 tavaszán ismertette három szakaszból álló Artemis holdprogramját. Az első szakasz (Artemis I) az Orion űrszonda pilóta nélküli Hold körüli repülését és a Földre való visszatérését irányozta elő. Ez 2022. november 16. és december 11. meg is valósult. A második szakasz (Artemis II) egy emberes repülés a Hold körül. A harmadik szakaszban (Artemis III)

A NASA űrhajósokat tervez eljuttatni a Holdra, majd onnan a Marsra küldeni őket.

Az Artemis II és az Artemis III eredetileg 2022-ben, illetve 2024-ben indult volna, de ezeket a dátumokat többször is elhalasztották. A program elindításának legutóbbi dátuma 2026 áprilisa, illetve 2027 közepe.

Kapcsolódó cikkünk

Jó hírt közölt Elon Musk: három kudarc után sikeres volt a Starship tesztrepülése

Még soha nem történt ilyen az űrkutatás történetében

Landolt a holdon a Blue Ghost

Napokon belül jön a következő holdraszállás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages investor 1436767579-árfolyam-befektető-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin
Pénzcentrum
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility