Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Kis elmozdulásokat mutatnak az amerikai tőzsdék, míg az S&P 500 és a Nasdaq gyakorlatilag a tegnapi záróértékén áll, a Dow kismértékű, 0,1 százalékos esést mutat. A befektetők kivárnak a holnapi átfogó munkaerőpiaci adatok előtt.

A Dow indexet a Salesforce esése húzza lefelé, a szoftvercég részvényei 7 százalékot estek, miután csalódást keltő bevételvárakozásokat adott a cég.