Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Rettegett betegségre is jó lehet a Novo Nordisk csodagyógyszere
A Novo Nordisk Alzheimer-kór elleni küzdelemben teszteli GLP-1 gyógyszereit, miután adatelemzések szerint a diabétesz kezelésére használt készítményeik csökkenthetik a demencia kockázatát - tudósított a Bloomberg.
Üzenetet küldött az Unicredit vezére a Commerzbanknak: a német bankóriás obban járna az olasz céggel, mint egyedül
Az UniCredit tiszteletben tartja a német ellenállást a Commerzbank teljes felvásárlásával szemben, de egy esetleges üzlet esetén a részvényeseké lenne az utolsó szó - jelentette ki csütörtökön az olasz bank vezérigazgatója.
Óvatos optimizmus az amerikai tőzsdén
Óvatos optimizmusban telik a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékot, az S&P 500 szintén 0,4 százalékot, a Nasdaq 0,3 százalékot erősödött.
Többségében pluszban zártak az európai tőzsdék
Pluszban fejezték be a kereskedést az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 0,6 százalékot, a DAX 0,7 százalékot, az FTSE-100 pedig 0,4 százalékot erősödött. Egyedül a francia tőzsde jelentett kivételt, a CAC-40 0,3 százalékot esett.
Történelmi pillanat: tech-milliárdosok kaptak meghívást a Fehér Házba, de egy kulcsfigura nem lesz ott
Donald Trump több mint két tucat technológiai és üzleti vezetőt lát vendégül csütörtökön a Fehér Ház nemrég felújított Rózsakertjében.
Egy százalék feletti pluszban zárt a BUX
Jó a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, ezzel együtt emelkedett ma a BUX index is.
Itt egy magyar részvény, ami több mint 20 százalékkal értékelődhet fel az elemző szerint
5972 forintos célárral vételre ajánlja az Alteo részvényeit az MBH Bank elemzője friss elemzésében, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 24 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
Nekimegy Donald Trumpnak a szélenergia-óriás
Az Orsted dán megújuló energia vállalat beperelte a Trump-kormányt, hogy megakadályozza egy új-angliai partmenti szélerőműpark építésének leállítását - írta meg a Cnbc.
Bizonytalankodás az amerikai tőzsdéken
Kis elmozdulásokat mutatnak az amerikai tőzsdék, míg az S&P 500 és a Nasdaq gyakorlatilag a tegnapi záróértékén áll, a Dow kismértékű, 0,1 százalékos esést mutat. A befektetők kivárnak a holnapi átfogó munkaerőpiaci adatok előtt.
A Dow indexet a Salesforce esése húzza lefelé, a szoftvercég részvényei 7 százalékot estek, miután csalódást keltő bevételvárakozásokat adott a cég.
Nincs stagfláció, csak infláció az USA-ban
Kijött a hónap egy legfontosabb adata, az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser indexe. Sokan lebecsülik ezt az adatot, pedig elsőként jelezte a stagflációs kockázatokat már hónapokkal korábban. Érdemes megnézni, hogy a friss adat, hogyan hat a teljes makroképre egy olyan piaci helyzetben, amikor mindenki arra kíváncsi, hogy merre megy a dollár és vajon lesz-e a részvénypiaci visszapattanás.
Iránykeresés az amerikai tőzsdéken
A Dow Jones 0,2 százalék mínuszban, az S&P 500 0,1 százalék pluszban indította a csütörtöki kereskedést. Egyelőre mérsékeltek a mozgások.
Visszavágja az EV-gyártást a GM
A General Motors csökkenteni fogja termelését egyik fő elektromosautó-gyárában, miután az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adminisztrációja visszavonja a zöld autókra vonatkozó szövetségi támogatásokat.
A GM decemberben leállítja két, Cadillac márkájú, elektromos SUV gyártását a tennessee-i Spring Hill összeszerelő üzemében – közölte egy, a témában jártas személy, továbbá a Reuters által ismertté vált belső kommunikációra hivatkoztak, amelyet a GM alkalmazottai kaptak meg.
A gyárban a közepes méretű Cadillac Lyriq – amely viszonylag népszerű és a GM egyik legjobban fogyó elektromos modellje – valamint a nagyobb Vistiq típusú elektromos SUV készül. (Reuters)
Esik az Épduferr
Közel 10 százalékot esett ma az elmúlt hónapok hazai sztárpapírja, az Épduferr. A generálkivitelezéssel foglalkozó vállalat részvényárfolyama az Otthon Start program bejelentése után lódult meg, 2 hónap alatt 4 forintról 25 forintra emelkedett az árfolyam, vagyis több mint hatszorosára emelkedett. Az augusztus végi csúcsról viszont már több mint 30 százalékot esett az árfolyam a mai 10 százalékos zuhanással.
Egyre nagyobb az emelkedés
Már 0,8 százalék pluszban áll a német DAX, az élen az indexben a Bayer, a Zalando és a Heidelberg Materials áll 2,5 százalék feletti emelkedésekkel.
Változnak a súlyok a CECE indexben
Felülvizsgálták a régiós részvényeket tömörítő CECE indexet. A Magyar Telekom közkézhányada az eddigi 40-ről 30%-ra csökken, a részvény súlya 29 bázisponttal 93 bázispontra csökkenhet az Erste számításai szerint. Az Alteo kikerül a CECE indexből.
Kikerül az indexből a lengyel Alior is, míg új elemként a cseh Doosan Skoda Power érkezik.
Az index új összetétele szeptember 22-én lép életbe, így az átsúlyozásra az ezt megelőző kereskedési napon, szeptember 19-én kerül sor. (Erste)
Kis mozgások a tőkepiacokon
Délhez közeledve mi a helyzet a piacokon? A nyugat-európai tőzsdék vegyesen teljesítenek, a német DAX 0,5 százalékot emelkedettt, a francia CAC 0,3-at esett.
A régiónkban mérsékelt emelkedés van, a lengyel, a cseh, az osztrák és a magyar tőzsde 0,1-0,4 százalék pluszban áll.
A forint az euróval és a dollárral szemben is mérsékelten mozdult el.
A kriptopiacon folytatódott az esés, a bitcoin 0,8, az ethereum 1,4 százalék mínuszban áll.
Nagyot esett a Sanofi
A Sanofi részvényei több mint 9%-ot estek csütörtökön, miután legújabb gyulladásos betegségek elleni gyógyszerének, az amlitelimabnak a kései fázisú tesztjei elmaradtak a piaci várakozásoktól.
A francia gyógyszergyártó a súlyos ekcéma (atópiás dermatitisz) kezelésére fejlesztette az amlitelimabot, amely a vállalat reményei szerint kiegészíthette vagy idővel felválthatta volna a jelenlegi slágerterméket, a Dupixentet. Ez különösen fontos lenne a Sanofi számára, mivel a Dupixent 2031-ben elveszíti szabadalmi védelmét.
Kis mozgások az európai részvénypiacokon
A nyitás után a német DAX 0,2 százalékot emelkedett, a francia CAC 0,2 százalékot esett. Egyelőre kivárnak a befektetők a délutáni amerikai munkaerőpiaci adat megjelenése előtt.
Felfelé a magyar tőzsdén
A nyitás után nem sokkal közel fél százalék pluszba lendült a BUX index, minden hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Zuhan a Porsche árfolyama - Kikerül a DAX indexből
A Porsche AG szeptember 22-én kikerül a német DAX indexből, miután részvényei több mint egyharmadot estek az elmúlt évben. A luxusautógyártót a Scout24 váltja a blue-chip mutatóban.
Nagy lassulás a BYD-nál - Visszavágták az eladási terveket
A kínai elektromosautó-óriás, a BYD 16%-kal, 4,6 millió járműre vágta vissza idei értékesítési célját, miután az öt éve leglassabb növekedését és a verseny erősödését tapasztalja.
Milliárdokat kerestek Trump fiai a tőzsdén
Donald Trump elnök két idősebb fia, Eric Trump és Donald Trump Jr. milliárdos nyereséghez jutott a Nasdaq-on debütáló American Bitcoin részvényekkel, írja a Reuters.
Szigorít a Nasdaq a részvénycsalások miatt
A Nasdaq szigorítja a kis cégek tőzsdei bevezetésére és kereskedésére vonatkozó szabályokat, miután elszaporodtak a kínai vállalatokhoz köthető pump and dump csalások, amelyekben befektetők milliárdokat veszítettek, írja a Financial Times.
Goldman Sachs: az arany akár 5 000 dollárig is emelkedhet
A Goldman Sachs szerint az arany árfolyama akár az 5 000 dolláros unciánkénti szintet is megközelítheti, ha a Federal Reserve függetlensége sérül, és a befektetők a kötvényekből részben az arany felé fordulnak.
Kína beavatkozna a részvénypiacon, elindult a korrekció a tőzsdéken
A kínai tőzsde az elmúlt hetekben nagyot emelkedett, a helyi hatóságok attól tartanak, hogy a spekuláció és a túlzott kockázatvállalás újabb összeomláshoz vezethet, mint 2015-ben. A pénzügyi felügyelet ezért többféle hűtő intézkedést fontolgat, hogy fékezze a lendületet és stabilabb növekedési pályára állítsa a piacot, a Bloombergen megjelent hírre esnek ma a kínai részvénypiacok.
Folytatódhat az emelkedés Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,58 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,4 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,12 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,25 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,12 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,15 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a kiskereskedelem júliusi adata jelenik meg itthon, amivel már a harmadik negyedéves gazdasági aktivitásról kapunk egy kis részletet. Amerikában pedig a szokás szerint szerdán érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 35,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 271,23
|-0,1%
|-0,6%
|3,9%
|6,4%
|10,6%
|60,0%
|S&P 500
|6 448,26
|0,5%
|-0,5%
|3,4%
|9,6%
|16,6%
|86,6%
|Nasdaq
|23 414,84
|0,8%
|-0,6%
|2,9%
|11,4%
|23,5%
|98,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|41 938,89
|-0,9%
|-1,4%
|2,8%
|5,1%
|8,4%
|78,7%
|Hang Seng
|25 343,43
|-0,6%
|0,6%
|3,4%
|26,3%
|43,6%
|1,3%
|CSI 300
|4 459,83
|-0,7%
|1,7%
|10,0%
|13,3%
|36,2%
|-7,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 594,8
|0,5%
|-1,9%
|0,7%
|18,5%
|25,9%
|80,7%
|CAC
|7 719,71
|0,9%
|-0,3%
|2,3%
|4,6%
|1,9%
|54,1%
|FTSE
|9 177,99
|0,7%
|-0,8%
|1,2%
|12,3%
|10,6%
|56,9%
|FTSE MIB
|41 784,66
|0,1%
|-1,3%
|4,6%
|22,2%
|23,4%
|113,7%
|IBEX
|14 789,4
|0,6%
|-1,5%
|4,7%
|27,5%
|31,1%
|111,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 127,6
|0,3%
|-1,1%
|2,6%
|30,0%
|41,3%
|196,5%
|ATX
|4 596,57
|0,1%
|-1,2%
|3,1%
|25,5%
|25,9%
|107,5%
|PX
|2 259,88
|0,0%
|-1,2%
|2,0%
|28,4%
|42,0%
|150,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 100
|0,8%
|0,3%
|6,2%
|38,8%
|64,9%
|196,6%
|Mol
|2 888
|-0,1%
|-2,6%
|-4,4%
|5,8%
|5,8%
|72,4%
|Richter
|10 330
|-0,6%
|-1,8%
|-0,7%
|-0,7%
|-3,8%
|43,9%
|Magyar Telekom
|1 892
|-0,5%
|-3,2%
|8,9%
|48,5%
|84,8%
|425,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,36
|-2,4%
|-0,2%
|-5,9%
|-11,2%
|-9,7%
|55,6%
|Brent
|69,19
|0,0%
|1,6%
|-0,8%
|-7,4%
|-6,6%
|56,8%
|Arany
|3 563,05
|1,5%
|5,1%
|6,4%
|35,7%
|43,6%
|84,1%
|Devizák
|EURHUF
|393,6500
|-0,3%
|-0,9%
|-1,1%
|-4,3%
|-0,1%
|9,7%
|USDHUF
|337,5059
|-0,3%
|-1,5%
|-2,0%
|-15,0%
|-5,4%
|11,4%
|GBPHUF
|453,8701
|-0,2%
|-1,2%
|-0,5%
|-8,8%
|-3,0%
|12,8%
|EURUSD
|1,1664
|0,0%
|0,6%
|0,9%
|12,6%
|5,6%
|-1,5%
|USDJPY
|148,0850
|0,0%
|0,1%
|0,0%
|-5,8%
|1,7%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3433
|0,3%
|-0,2%
|1,3%
|7,3%
|2,6%
|1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 759
|0,5%
|0,4%
|-1,3%
|18,4%
|94,4%
|1 000,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|0,0%
|0,7%
|0,9%
|-7,1%
|10,8%
|583,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-1,7%
|1,8%
|2,4%
|14,1%
|21,9%
|-650,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,22
|0,0%
|1,1%
|-0,3%
|9,1%
|12,3%
|197,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
