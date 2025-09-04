  • Megjelenítés
Magyarországot is érinti a thyssenkrupp nemzetközi átszervezése
Magyarországot is érinti a thyssenkrupp nemzetközi átszervezése

A thyssenkrupp Automotive Technology a nemzetközi átalakítási folyamat részeként Magyarországon is átszervezi működését. Budapesten csökken a létszám, ugyanakkor a globális üzleti támogató funkciók erősödnek, miközben a hazai gyárakat nem érinti a változás.

A vállalat tavaly 150 millió eurós költségcsökkentési programot hirdetett, ennek részeként globálisan mintegy 1800 fővel, Magyarországon pedig közel 80 fővel csökkenti a létszámot. Új munkaerő-felvétel egyelőre szünetel, ugyanakkor Budapesten később mintegy 100 új pozíciót hirdetnek meg a globális üzleti támogató területeken.

Az átszervezés kizárólag a fővárosi telephelyet érinti, amelynek E/E Kompetenciaközpontja nemzetközi szinten is meghatározó fejlesztéseket végez – például az önvezető rendszerekhez kapcsolódó kormányszervó-technológiák, valamint az újonnan kialakított EMC-labor révén. A központ 26 éve működik, ma már 1300 magasan képzett mérnökkel a világ vezetői közé tartozik ezen a területen.

A jászfényszarui, debreceni és győri gyárak, ahol összesen mintegy 2000 embert foglalkoztatnak, változatlan formában működnek tovább. A thyssenkrupp Magyarországon több mint 3300 munkavállalóval az ország 100 legnagyobb foglalkoztatója közé tartozik, és az elmúlt évtizedben 150 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre.

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

