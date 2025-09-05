  • Megjelenítés
Harc tört ki az Egyesült Államokban a Covid-oltások miatt: államok lázadnak fel a kormány ellen
Harc tört ki az Egyesült Államokban a Covid-oltások miatt: államok lázadnak fel a kormány ellen

New York kormányzója rendelettel biztosítja a Covid-19 oltások széles körű elérhetőségét New Yorkban, szembehelyezkedve a Trump-adminisztráció korlátozásaival.

Kathy Hochul, New York állam kormányzója pénteken végrehajtási rendeletet írt alá, amely

felhatalmazza az állam gyógyszerészeit, hogy bárki számára beadhassák a Covid-19 elleni védőoltásokat.

Ezzel ő is csatlakozott azon demokrata kormányzók sorához, akik megpróbálják ellensúlyozni a Trump-adminisztráció új oltási korlátozásait.

A 30 napig érvényes rendeletet egy általános iskolában írta alá a kormányzó, aki jelezte, hogy szükség esetén meghosszabbítja azt, amíg a törvényhozás januárban össze nem ül, hogy tartósabb megoldást találjon. "Ha szeretné beoltatni gyermekét Covid ellen, annak elérhetőnek kell lennie és a biztosításnak fedezni kell azt" - jelentette ki Hochul.

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter vezetése alatt az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) az új Covid-vakcinákat csak a 65 év felettiek vagy bizonyos alapbetegségekkel küzdők számára hagyta jóvá, míg korábban az oltások általában mindenki számára elérhetők voltak.

Kalifornia, Oregon és Washington demokrata vezetésű államok a héten bejelentették a "Nyugati parti Egészségügyi Szövetség" létrehozását, amely tudományos adatokat vizsgál és oltási ajánlásokat tesz, azzal érvelve, hogy a CDC Kennedy irányítása alatt már nem megbízható. Hawaii csütörtökön csatlakozott a csoporthoz. Massachusetts kormányzója, Maura Healey csütörtökön elrendelte, hogy államának biztosítói fedezzék az állami egészségügyi osztály által támogatott vakcinákat, még akkor is, ha a CDC korlátozottabb ajánlásokat ad ki. Eközben Florida állam tiszti főorvosa szerdán bejelentette, hogy az állam megszüntet minden oltási kötelezettséget, beleértve az iskoláskorú gyermekekét is, amit Ron DeSantis republikánus kormányzó is támogatott.

Kennedy, aki oltásszkeptikus nézeteiről ismert, csütörtökön ellenséges kérdésekkel szembesült egy szenátusi meghallgatáson, még republikánus képviselők részéről is. Hivatalba lépése óta hamis és tudománytalan állításokat tett a vakcinákról.

Az oltási arányok csökkenése az Egyesült Államokban aggodalommal tölti el a közegészségügyi szakértőket, akik a hatékonyságukkal és biztonságosságukkal kapcsolatos téves információkat okolják.

