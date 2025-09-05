  • Megjelenítés
Történelmi döntés a WHO-tól: felkerültek az alapvető gyógyszerek listájára a fogyasztó csodagyógyszerek
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felvette a Novo Nordisk Ozempic és az Eli Lilly Mounjaro készítményeit az alapvető gyógyszerek listájára, ami elősegítheti e készítmények globális hozzáférhetőségét - jelentette a Bloomberg.

A pénteken közzétett ajánlás több GLP-1 típusú gyógyszerre is vonatkozik, köztük a Lilly régebbi Trulicity és a Novo Victoza készítményeire is.

A WHO nem az elhízás önálló kezelésére minősítette alapvetőnek ezeket a készítményeket, hanem elsősorban olyan cukorbetegek számára, akik egyidejűleg szív- vagy vesebetegségben, valamint elhízásban is szenvednek.

Lorenzo Moja, a WHO alapvető gyógyszerek listájának titkárságán dolgozó tudós szerint a legerősebb bizonyítékok arra vonatkoznak, hogy ezek a gyógyszerek azoknál a betegeknél a leghatékonyabbak, akik több kardiometabolikus betegséggel küzdenek.

"Ahol az erőforrások lehetővé teszik, az országoknak meg kellene fontolniuk a hozzáférési programok bővítését" - nyilatkozta Moja. A WHO szerint ösztönözni kellene a generikus versenyt, hogy csökkenjenek az árak, és a gyógyszerek szélesebb körben elérhetővé váljanak a mindennapi egészségügyi ellátásban.

A WHO kétévente frissíti az alapvető gyógyszerek listáját. A szervezet adatai szerint világszerte több mint 800 millió ember szenved cukorbetegségben, míg az elhízás több mint 1 milliárd embert érint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

