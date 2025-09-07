Teszteltük a Google új csúcstelefonját, mutatjuk, mit tud a Pixel 10 Pro

A Google Pixel 10 Pro igazi csúcstelefon, lenyűgöző teljesítményt mutat a mindennapokban: félhomályban és vakító nappal szemben is tűéles, színgazdag fotót készít a legbénább fotós kezében. Szupergyorsan, akadás- és bugmentesen üzemel, a készülék brutalista megjelenése karakteres, egyedi, elegáns és tele van hasznos szoftveres featurökkel. Egyetlen igazi hibája, hogy az én ízlésemnek drága, de lehet, hogy tévedek, vagy csak régen volt már igazi csúcstelefonom. Szubjektív teszt és vélemény következik.

Két dolgot szögezzünk le mindjárt az elején:

Megátalkodott Android-hívő vagyok a mobil ökoszisztémák ősharcának kezdetétől (elnézést az iPhone/iOS fanatikusoktól). Ez a Google Pixel 10 Pro melletti elfogultságom erősíti. Rendkívül árérzékeny vagyok: ritkán választom a kézenfekvő luxust vagy a csúcsminőséget drágán, inkább bevállalok egy-két kompromisszumot, ha féláron csak „majdnem” csúcsminőséget kapok. Ez ellensúlyozza a fenti részrehajlásomat.

A következő tesztet mindezek fényében érdemes elolvasni.

Megérkezett a Google csúcstelefonja Magyarországra

A Google bocsátotta rendelkezésemre a legújabb csúcsmodelljét, a Google Pixel 10 Pro 128 gb-os (nem XL) verzióját, amelyet hivatalosan augusztus vége óta lehet megvenni a három hazai kereskedőknél, mobilszolgáltatónál. A gyártó tavaly hozta el hivatalosan először Magyarországra a modellcsaládot, melyhez 7 éves szoftvertámogatást ígér, azaz hosszú távon tervezhetünk a Pixelekkel. A telefonon ráadásul a letisztult és kiváló UX-szel rendelkező 16-os Android operációs rendszer fut, natív AI-megoldásokkal (Gemini) teletűzdelve. A hivatalos árlista más gyártók csúcsmodelljeihez hasonló árakat tartalmaz, így néz ki:

Google Pixel 10 modellcsalád Modell Tárhely kapacitás Ár P10 128GB 384 990 Ft P10 256GB 429 990 Ft P10 Pro 128GB 474 990 Ft P10 Pro 256GB 516 990 Ft P10 Pro 512GB 571 990 Ft P10 Pro 1TB 685 990 Ft P10 Pro XL 256GB 559 990 Ft P10 Pro XL 512GB 614 990 Ft P10 Pro XL 1TB 724 990 Ft Forrás: Google, Portfolio

Kijelző és külső megjelenés

A telefon elegáns és masszív fém keretet, matt hátlapot kapott, a kijelzőjét Gorilla Glass Victus 2 védi. Bár a készülék megjelenési dizájnja nem sokat változott az előző széria óta, ez nem is baj: az új széria (is) karakteres, feltűnő a maga brutalista hatású hátsó kameraszigetével. Utóbbi praktikusan végigfut szinte a hátlap teljes szélességén, így a telefon egyenesen áll akkor is, ha letesszük egy asztalra és azon nyomkodjuk. A szépséghiba – ami gyakorlatilag minden csilli-villi csúcstelefon nagy baja – hogy ha betesszük a telefont egy tokba, onnantól kezdve ugyanúgy lehetne egy halom olcsó műanyagból is. A mi teszttelefonunkkal is így történt.

A Pixel 10 Pro csúcsmodellhez híven IP68-as tanúsítványt kapott, ami teljes por- és vízállóságot jelent. A kijelző 6,3 col átmérőjű (az XL verzióban kaphatunk ennél nagyobbat is, de a praktikus méret zsebbarátnak bizonyult nálam), QHD+ felbontást tud 2856x1280 pixellel, 3300 nit fényerővel, 495 ppi pixelsűrűséggel. A telefon LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) technológiája révén dinamikusan képes a megjelenített képkockák frissítését állítani 1-től 120 Hz-ig. Ez azért praktikus, mert a kijelző képes magas képfrissítést biztosítani dinamikus tartalmaknál (pl. videók), a statikus tartalmaknál viszont automatikusan alacsonyabb frekvenciára kapcsol, így csökkenti az energiafogyasztást és kíméli az akkumulátort.

Mancs alszik Fotó: Pixel 10 Pro/Portfolio

Mi rejlik a kijelző alatt?

A Google a saját Tensor G5 chipjét építette be a mobilba, erről azt ígérik, hogy úgy biztosítja a kellő teljesítményt, hogy közben kevesebbszer melegedik fel a készülék. A bő egy hetes teszt során egyszer sem tapasztaltam lassulást vagy felmelegedést, a processzor tette a dolgát szép csendben. A modell 16 GB RAM-ra bővített memóriával rendelkezik, ami szintén segít a telefont fürgén tartani.

A tesztelésre kapott készülék 128 GB-os tárhelyéből az Android 16 operációs rendszer 11, az ideiglenes rendszerfájlok 15 GB-ot rögtön elvisznek, a korábbi telefonról áthozott alkalmazások további 32 GB-ot foglaltak el. Pár fotó és egy-két játék, és egy bő hét alatt a tárhely 60% el is fogyott. Ez azért bosszantó, mert a mobilgyártók jó része – és a Google is – továbbra is a valójában filléres tárhelyméretek mentén pozicionálja a készülékeit egy-egy sorozaton belül, esetenként 40-50 ezer forintért ad oda annyi plusz tárhelyet, amennyit ma kb. ezer forintért lehet megvásárolni. Mindeközben szép csendben megszüntették a korábban alapnak számító sd-kártyás bővítést, ami természetesen ezt az árazási stílust nyírta volna ki. Személyes vélemény, de nekem nem tetszik ez az iparági bevett gyakorlat, amiben sok gyártó vesz részt.

A telefon 4870 mAh-s akkumulátort kapott, vezetékesen 30 W-os, vezeték nélkül 15 W-os töltést tud, ennél ma már gyorsabb töltés is elérhető a csúcskategóriákban. Ugyanakkor kompatibilis a QI2-es mágneses vezeték nélküli töltőkkel, ami nagy újdonság és fontos kényelmi feature a Google telefonjában.

A Pixel 10 Pro ultrahangos ujjlenyomatolvasója gyors, pontos, nagyon ritkán nem oldja fel egyből a képernyőt, emellett a készülék természetesen támogatja az arcfelismerést is. A hangszórókra nagyon büszke a Google, nem véletlenül, mivel tiszta, jó hangzást ad a telefon: még akkor is élvezhető a minőség, ha zuhany alatt hallgatunk zenét.

Fotózás hülyéknek

A mobilgyártók közötti verseny egyik legfontosabb terepe még mindig a kamera. A hátlapi hármas kamerarendszer fő kamerája 50 megapixeles, f/1.68 fényerőt és optikai képstabilizálást (OIS) tud. Emellett egy 48 megapixeles telefotó objektív kapott helyet f/2.8 fényerővel, amely 5-szörös optikai zoomot képes kezelni. Ez a lencse távoli fotók, koncertfelvételek készítésére kiválóan alkalmas. A harmadik, 48 megapixeles ultraszéles objektív f/1.7 fényerővel és 123°-os látószöggel rendelkezik. Ez tájképek, csoportképek, alkalmával lehet hasznos. Az előlapi kamera 42 megapixeles f/2.2 fényerővel, képes 4K videófelvételre is akár 60 fps-sel (képkocka/másodperccel).

Budapest részlet Fotó: Pixel 10 Pro/Portfolio

A mindennapokban a kamera kiváló és éles fotókat készített olyan totálisan inkompetens fotósok kezében is, mint amilyen én vagyok. Félhomályban, éles napsütéssel szemben, éjjel is nagyszerű képeket készít a hármas kamerarendszer és persze a kamera alatt futó szoftver. Nagyon hasznos funkciónak bizonyult a kamrába épített segédvonal, mely vízszintes fotók készítésében segít, és az egyszerű paraméterezés (pl. színmélységek állítása, fókuszkeresés, fotómódok stb.).

Rendkívül hasznos és egyszerűen alkalmazható AI-os funkció a „közös kép” fotótípus. Ennek lényege, hogy ha szeretnénk egy közös fotót például a Parlamenttel a háttérben, nem kell senkit megkérni a fotó elkészítésére, mégis tökéletes eredményt érhetünk el. Először az egyik, majd a kép másik szereplője is elkészít egy-egy fotót ugyanazzal a háttérrel, majd a kameraalkalmazásba ágyazott szoftver egy pillanat alatt tökéletesen összevágja a két fotót, akár egy profi grafikus.

Irodarészlet Fotó: Pixel 10 Pro/Portfolio

Összegzés

A Google Pixel 10 Pro modelljébe nehéz belekötni, mert a gyártó valódi csúcsminőséget tett le az asztalra, és olyan szoftveres támogatást ad mellé, amit a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztőjétől elvárhatunk. A telefon a fotózásra alkalmatlan felhasználókból is művészt farag és a 7 éves támogatás miatt hosszú távon támaszkodhatunk rá.

Az egyetlen igazi kérdés a magamfajta sóhereknek, hogy megér-e plusz 350 ezer forintot, hogy szebb, hogy soha egyetlen akadás vagy gondolkodás ne csússzon be, vagy hogy jobb fotókat készítsek vele, mint az előző telefonommal, egy Xiaomi Note 14 Pro-val. Ami biztos:

ha androidos csúcstelefont veszek a jövőben, ez a modellcsalád is fent lesz a térképen.

