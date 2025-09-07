Teszteltük a Google új csúcstelefonját, mutatjuk, mit tud a Pixel 10 Pro

Disclaimer
Két dolgot szögezzünk le mindjárt az elején:
- Megátalkodott Android-hívő vagyok a mobil ökoszisztémák ősharcának kezdetétől (elnézést az iPhone/iOS fanatikusoktól). Ez a Google Pixel 10 Pro melletti elfogultságom erősíti.
- Rendkívül árérzékeny vagyok: ritkán választom a kézenfekvő luxust vagy a csúcsminőséget drágán, inkább bevállalok egy-két kompromisszumot, ha féláron csak „majdnem” csúcsminőséget kapok. Ez ellensúlyozza a fenti részrehajlásomat.
A következő tesztet mindezek fényében érdemes elolvasni.
Megérkezett a Google csúcstelefonja Magyarországra
A Google bocsátotta rendelkezésemre a legújabb csúcsmodelljét, a Google Pixel 10 Pro 128 gb-os (nem XL) verzióját, amelyet hivatalosan augusztus vége óta lehet megvenni a három hazai kereskedőknél, mobilszolgáltatónál. A gyártó tavaly hozta el hivatalosan először Magyarországra a modellcsaládot, melyhez 7 éves szoftvertámogatást ígér, azaz hosszú távon tervezhetünk a Pixelekkel. A telefonon ráadásul a letisztult és kiváló UX-szel rendelkező 16-os Android operációs rendszer fut, natív AI-megoldásokkal (Gemini) teletűzdelve. A hivatalos árlista más gyártók csúcsmodelljeihez hasonló árakat tartalmaz, így néz ki:
|Google Pixel 10 modellcsalád
|Modell
|Tárhely kapacitás
|Ár
|P10
|128GB
|384 990 Ft
|P10
|256GB
|429 990 Ft
|P10 Pro
|128GB
|474 990 Ft
|P10 Pro
|256GB
|516 990 Ft
|P10 Pro
|512GB
|571 990 Ft
|P10 Pro
|1TB
|685 990 Ft
|P10 Pro XL
|256GB
|559 990 Ft
|P10 Pro XL
|512GB
|614 990 Ft
|P10 Pro XL
|1TB
|724 990 Ft
|Forrás: Google, Portfolio
Kijelző és külső megjelenés
A telefon elegáns és masszív fém keretet, matt hátlapot kapott, a kijelzőjét Gorilla Glass Victus 2 védi. Bár a készülék megjelenési dizájnja nem sokat változott az előző széria óta, ez nem is baj: az új széria (is) karakteres, feltűnő a maga brutalista hatású hátsó kameraszigetével. Utóbbi praktikusan végigfut szinte a hátlap teljes szélességén, így a telefon egyenesen áll akkor is, ha letesszük egy asztalra és azon nyomkodjuk. A szépséghiba – ami gyakorlatilag minden csilli-villi csúcstelefon nagy baja – hogy ha betesszük a telefont egy tokba, onnantól kezdve ugyanúgy lehetne egy halom olcsó műanyagból is. A mi teszttelefonunkkal is így történt.
A Pixel 10 Pro csúcsmodellhez híven IP68-as tanúsítványt kapott, ami teljes por- és vízállóságot jelent. A kijelző 6,3 col átmérőjű (az XL verzióban kaphatunk ennél nagyobbat is, de a praktikus méret zsebbarátnak bizonyult nálam), QHD+ felbontást tud 2856x1280 pixellel, 3300 nit fényerővel, 495 ppi pixelsűrűséggel. A telefon LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) technológiája révén dinamikusan képes a megjelenített képkockák frissítését állítani 1-től 120 Hz-ig. Ez azért praktikus, mert a kijelző képes magas képfrissítést biztosítani dinamikus tartalmaknál (pl. videók), a statikus tartalmaknál viszont automatikusan alacsonyabb frekvenciára kapcsol, így csökkenti az energiafogyasztást és kíméli az akkumulátort.
Mi rejlik a kijelző alatt?
A Google a saját Tensor G5 chipjét építette be a mobilba, erről azt ígérik, hogy úgy biztosítja a kellő teljesítményt, hogy közben kevesebbszer melegedik fel a készülék. A bő egy hetes teszt során egyszer sem tapasztaltam lassulást vagy felmelegedést, a processzor tette a dolgát szép csendben. A modell 16 GB RAM-ra bővített memóriával rendelkezik, ami szintén segít a telefont fürgén tartani.
A tesztelésre kapott készülék 128 GB-os tárhelyéből az Android 16 operációs rendszer 11, az ideiglenes rendszerfájlok 15 GB-ot rögtön elvisznek, a korábbi telefonról áthozott alkalmazások további 32 GB-ot foglaltak el. Pár fotó és egy-két játék, és egy bő hét alatt a tárhely 60% el is fogyott. Ez azért bosszantó, mert a mobilgyártók jó része – és a Google is – továbbra is a valójában filléres tárhelyméretek mentén pozicionálja a készülékeit egy-egy sorozaton belül, esetenként 40-50 ezer forintért ad oda annyi plusz tárhelyet, amennyit ma kb. ezer forintért lehet megvásárolni. Mindeközben szép csendben megszüntették a korábban alapnak számító sd-kártyás bővítést, ami természetesen ezt az árazási stílust nyírta volna ki. Személyes vélemény, de nekem nem tetszik ez az iparági bevett gyakorlat, amiben sok gyártó vesz részt.
A telefon 4870 mAh-s akkumulátort kapott, vezetékesen 30 W-os, vezeték nélkül 15 W-os töltést tud, ennél ma már gyorsabb töltés is elérhető a csúcskategóriákban. Ugyanakkor kompatibilis a QI2-es mágneses vezeték nélküli töltőkkel, ami nagy újdonság és fontos kényelmi feature a Google telefonjában.
A Pixel 10 Pro ultrahangos ujjlenyomatolvasója gyors, pontos, nagyon ritkán nem oldja fel egyből a képernyőt, emellett a készülék természetesen támogatja az arcfelismerést is. A hangszórókra nagyon büszke a Google, nem véletlenül, mivel tiszta, jó hangzást ad a telefon: még akkor is élvezhető a minőség, ha zuhany alatt hallgatunk zenét.
Fotózás hülyéknek
A mobilgyártók közötti verseny egyik legfontosabb terepe még mindig a kamera. A hátlapi hármas kamerarendszer fő kamerája 50 megapixeles, f/1.68 fényerőt és optikai képstabilizálást (OIS) tud. Emellett egy 48 megapixeles telefotó objektív kapott helyet f/2.8 fényerővel, amely 5-szörös optikai zoomot képes kezelni. Ez a lencse távoli fotók, koncertfelvételek készítésére kiválóan alkalmas. A harmadik, 48 megapixeles ultraszéles objektív f/1.7 fényerővel és 123°-os látószöggel rendelkezik. Ez tájképek, csoportképek, alkalmával lehet hasznos. Az előlapi kamera 42 megapixeles f/2.2 fényerővel, képes 4K videófelvételre is akár 60 fps-sel (képkocka/másodperccel).
A mindennapokban a kamera kiváló és éles fotókat készített olyan totálisan inkompetens fotósok kezében is, mint amilyen én vagyok. Félhomályban, éles napsütéssel szemben, éjjel is nagyszerű képeket készít a hármas kamerarendszer és persze a kamera alatt futó szoftver. Nagyon hasznos funkciónak bizonyult a kamrába épített segédvonal, mely vízszintes fotók készítésében segít, és az egyszerű paraméterezés (pl. színmélységek állítása, fókuszkeresés, fotómódok stb.).
Rendkívül hasznos és egyszerűen alkalmazható AI-os funkció a „közös kép” fotótípus. Ennek lényege, hogy ha szeretnénk egy közös fotót például a Parlamenttel a háttérben, nem kell senkit megkérni a fotó elkészítésére, mégis tökéletes eredményt érhetünk el. Először az egyik, majd a kép másik szereplője is elkészít egy-egy fotót ugyanazzal a háttérrel, majd a kameraalkalmazásba ágyazott szoftver egy pillanat alatt tökéletesen összevágja a két fotót, akár egy profi grafikus.
Összegzés
A Google Pixel 10 Pro modelljébe nehéz belekötni, mert a gyártó valódi csúcsminőséget tett le az asztalra, és olyan szoftveres támogatást ad mellé, amit a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztőjétől elvárhatunk. A telefon a fotózásra alkalmatlan felhasználókból is művészt farag és a 7 éves támogatás miatt hosszú távon támaszkodhatunk rá.
Az egyetlen igazi kérdés a magamfajta sóhereknek, hogy megér-e plusz 350 ezer forintot, hogy szebb, hogy soha egyetlen akadás vagy gondolkodás ne csússzon be, vagy hogy jobb fotókat készítsek vele, mint az előző telefonommal, egy Xiaomi Note 14 Pro-val. Ami biztos:
ha androidos csúcstelefont veszek a jövőben, ez a modellcsalád is fent lesz a térképen.
Címlapkép forrása: Google
Évek óta nem lépett ilyet az olajszövetség: ez a döntés a benzinárat is meghatározhatja
Jöhet a nagyobb olajkitermelés?
Élőben beszél Orbán Viktor
Élőben tudósítunk a miniszterelnök kötcsei beszédéről.
MÁV-vezér: a MÁV-csoport jobban teljesített az idei főszezonban, mint a tavalyiban
A nyári nehézségekről is szót ejtett.
Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország
Súlyosak lehetnek az ukrán veszteségek.
Bemutatta részletes adóterveit a Tisza Párt
Áfacsökkentést, kata-visszahozást ígért az ellenzéki párt gazdaságpolitikusa.
Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről
Nem került veszélybe a magyar kőolajimport.
Megoldhatatlan probléma: a mesterséges intelligencia egyre többet hallucinál
Súlyos gazdasági károkat okoz.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.