Új közvetlen járat indul Budapestről a tengerentúlra
Új közvetlen járat indul Budapestről a tengerentúlra

Jövő júniustól újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között – jelentette be Facebook-posztban Nagy Márton.

A járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik majd

a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között.

A légi összeköttetést az Air Canada szélestörzsű 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak majd.

Jelenleg éves szinten közel 90 ezer légiutas közlekedik a két ország között és Toronto kényelmes átszállási lehetőséget kínál Észak- és Dél-Amerika, valamint a Karib-térség felé. Toronto az Air Canada legnagyobb csomópontja, napi 1500 járattal, 195 célállomásra.

Amióta az állam megvásárolta a budapesti repülőteret, kimondott cél volt, hogy újra induljanak hosszú távú járatok Budapestről. Kína felé több városba is közlekedik menetrendszerinti járat, de cél volt, hogy legyenek többek között amerikai célállomások is, amiben a tulajdonostárs Vinci kapcsolataira tervezett támaszkodni a kormány. Egy hónappal ezelőtt egy Budapest - Philadelphia közvetlen járat indulását jelentette be a reptér.

