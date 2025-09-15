Kritikus szinten az OTP - Mit érdemes most tenni?

Hetek óta esik a magyar részvénypiac, és esik a BÉT zászlóshajója, az OTP is, már 7 százalékot esett a csúcsról. Most igazán izgalmas szinten áll az árfolyam, mutatjuk, mire érdemes figyelnie a befektetőknek.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Kifejezetten jó a hangulat a világ tőzsdéin, annak ellenére, hogy tartani van mitől bőven, az ukrajnai háború még mindig tart, egyre több relációban jelennek meg a világkereskedelemben a (büntető)vámok, hogy csak két markáns példát említsünk a kockázatokra.

Ezeket mintha teljesen félresöpörték volna a befektetők, világszerte több részvényindex történelmi csúcsa közelében áll, elég csak megnézni az alábbi ábrát.

De az ábráról az is leolvasható, hogy a BUX index már 5 százalékra van a rekordszinttől, amit augusztus közepén ért el, vagyis