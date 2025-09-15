Kritikus szinten az OTP - Mit érdemes most tenni?

Kifejezetten jó a hangulat a világ tőzsdéin, annak ellenére, hogy tartani van mitől bőven, az ukrajnai háború még mindig tart, egyre több relációban jelennek meg a világkereskedelemben a (büntető)vámok, hogy csak két markáns példát említsünk a kockázatokra.
Ezeket mintha teljesen félresöpörték volna a befektetők, világszerte több részvényindex történelmi csúcsa közelében áll, elég csak megnézni az alábbi ábrát.
De az ábráról az is leolvasható, hogy a BUX index már 5 százalékra van a rekordszinttől, amit augusztus közepén ért el, vagyis
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés