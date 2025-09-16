Ínyencfalatok a profiktól - Itt vannak a meglepő befektetések!

A mesterséges intelligencia hájp hullámokban jön a tőzsdékre, most éppen megint nagy az őrület. A szokásos nevekről, mint az Nvidia, a Meta, az Alphabet vagy a Palantir sok szó esik, de vannak a profi befektetők portfólióiban olyan papírok is, amik első ránézésre meglepőek lehetnek, például olyan is van köztük, ahol a vállalat még bevételt sem termel, mégis megőrülnek érte a befektetők. Mutatunk három csemegét!

AI rali

Nagyot mennek idén az AI befektetések, a rali hullámokban jön, idén is voltak már olyan hónapok, amikor lemaradtak az AI-kapcsolt sztorik, és egyre több volt az olyan hang, hogy lufi formálódik, most viszont újra rákapcsoltak a mesterséges intelligencia befektetések.

A szektorral kiemelten foglalkozik a tech befektető Cathie Wood, akinek több alapja is fektet AI-kapcsolt sztorikba, ezek az alapok idén jól teljesítenek.

A Wedbush tech elemző gurujának, Dan Ives nevével fémjelzett AI-alap is nagyot megy a novemberi kibocsátás óta.