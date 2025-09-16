Kevesebbet késett a MÁV augusztusban

Augusztusban mintegy 7 százalékkal pontosabbak voltak a vonatok, mint egy évvel korábban - közölte a MÁV kedden az MTI-vel.

A vállalatcsoport adatai szerint az idén augusztusban 93 948 vonat közlekedett, ebből 79,01 százalék, 74 233 vonat pontosan, vagy kevesebb mint 6 perces késéssel érkezett a végállomásra.

A MÁV közleménye szerint 2024 augusztusához képest 6,58 százalék javulás következett be,

ráadásul a késéseknek sikerült csökkenteni mind a számát, mind az átlagos hosszát. A késések zöme 6-15 perc között alakult, míg az - 50 százalékos jegyár-visszatérítéssel kompenzált - 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordult elő.

Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizettek vissza az utasoknak - írták a közleményben.

Részletezték, hogy tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség, az észak-balatoni vonalon mintegy 9 százalékkal, a dél-balatonin pedig mintegy 7 százalékkal.

Hozzátették, jobban teljesítettek a miskolci, a hidasnémeti, a békéscsabai és a szegedi vonalak, előbbiek a folyamatosan beálló nagyteljesítményű villanymozdonyok, utóbbiak a nyáron ideiglenesen bevezetett motorvonati üzem miatt is.

Kitértek arra, hogy sok teendő maradt a 100-as Budapest-Debrecen-Záhony vasútvonalon, amely az augusztusi statisztika egyik sereghajtója lett. A vonalon a közeljövőben további karbantartási, felújítási munkálatokat terveznek a menetrendszerűség javítása érdekében. A MÁV közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a HÉV-üzem augusztusban kiemelt feladatokkal nézett szembe. A zöld szerelvények kiszolgálták a Forma-1 Magyar Nagydíj, a Sziget Fesztivál és augusztus 20-i események tömeges utasigényeit.

Az IC-vonatok és a rajtuk lévő prémium ülőhelyek az értékesítési adatok szerint továbbra is népszerűek maradtak. A kerékpáros utasok száma a nyár utolsó hónapjában is kiemelkedően magas volt. Az eladott vármegye- és országbérletek száma pedig nemhogy csökkent volna, mint az a tanszünetben szokásos, hanem növekedett is júliushoz képest.

Az augusztusi hónap menetrendszerűsége szokott az egyik legrosszabb lenni az évben. 2025-ben azonban sikerült ezt megtörni, részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottaerősítő lépéseknek köszönhetően a nyár utolsó hónapjában is folytatódni tudott az a tendencia, amely már júniusban és júliusban is megfigyelhető volt - még a nyár eleji nagy viharok ellenére is.

A közleményben jelezték, a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is megterhelő extrém hőség az idén sem maradt el, 2025 augusztusában a középhőmérséklet országosan 0,5 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot, ráadásul közel kéttucat halálos gázolás, és több útátjárós baleset is akadályozta a menetrend szerinti közlekedést.

Címlapkép forrása: Portfolio