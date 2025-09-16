  • Megjelenítés
Közeleg az újabb hidegfront Magyarország felé, kiadták a figyelmeztetést
Közeleg az újabb hidegfront Magyarország felé, kiadták a figyelmeztetést

Egy érkező hidegfront hatására ma a reggeli óráktól kezdődően kevés helyen előfordulhat zivatar, nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében - írja a Hungaromet.

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délkelet felé haladva még több napsütés várható. Szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok,

néhol - nagyobb eséllyel keleten - zivatarok is kialakulhatnak.

A zivatarok környezetében intenzív csapadék (10-20 mm), viharos széllökés (60-70 km/h), esetleg apró szemű jég előfordulhat, ezért több járásra figyelmeztetést adott ki a Hungaromet.

Forrás: Hungaromet

A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Kedd éjfélig a nyugati határszélen, kis körzetekben 20 mm körül alakulhat a napi csapadékösszeg.

