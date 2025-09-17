Új funkcióval megy neki a legveszélyesebb csalóknak az egyik magyar nagybank

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági igazgatóságának vezetője elmondta, hogy Az átutalásos csalások kárértéke nagyságrendileg 30 milliárd forint évente, 15-20 ezer közötti esetszámmal. Megjegyezte azt is, hogy akár 10 ezer olyan eset is lehet ezen felül még, amelyről nem jelentenek, amire nem derült fény. A legfrissebb csalási statisztikákról itt számoltunk be:

Az átutalásos csalásokról elmondta, hogy három kategóriát különböztetnek meg:

Telefonos csalás: amikor banki alkalmazott vagy hivatalos személy nevében telefonálnak, hogy utaljanak egy biztonsági számlára vagy telepítsenek egy távoli elérést biztosító programot. Ezt a csalók azzal indokolják, hogy idegenek próbálják meg ellopni az ügyfél pénzét a számlájáról, ilyenkor az ügyfél gondolkodás beszűkül, és végrehajtja az átutalást. Befektetési csalás: amikor befektetési ajánlatokkal úgy győzik meg az ügyfeleket, hogy hozzáférést adjanak a számlához, majd az egészet leürítik. Ma már olyan minőségű képeket és videókat tudnak létrehozni MI segítségével, amely közszereplők, közismert személyek hangját és arcát használja fel és imitálja. Ezzel azt sugallják, hogy rövid időn belül 3-5-szörös hozamot tudnak realizálni. Amikor megtörténik a kapcsolatfelvétel és a kommunikációt segítő program telepítése, akkor már az ügyfél csak azt látja, hogy "önállóan mozog a kurzor, és viszik a pénzét." Romantikus csalás: a harmadik típus, amikor érzelmileg manipulálják az áldozatot, és erre építve kérnek tőlük pénzt.

Az OTP Bank válaszként az átutalásos csalásokra,

kifejlesztett egy új funkciót, amelynek neve Utalásőr.



A szakértő leszögezte azt is: "nagyon fontos a humán faktor, az elkövetők ezt használják ki".

Egyre kisebb azon csalások aránya, amikor adatokat szereznek meg az ügyfélről, drasztikusan nő azok száma, amikor az ügyfelet megtévesztik, és ő maga utalja át az összeget

- tette hozzá.

Vujity Tvrtko író, újságíró, televíziós riporter a sajtóeseményen valós eseteken keresztül mutatta be, hogyan történik egy csalás a gyakorlatban. Elmondása szerint az általa ismert magyar negatív rekorder 43 alkalommal utalt egy csalónak, miután sosem ismert rokona nagy értékű örökséggel kecsegtette. Nagyon egyszerű azt mondani egy ilyen esetnél, hogy aki ilyen „hülye”, az meg is érdemli. Ám az érzelmileg befolyásolt áldozat felesége például Alzheimer-kórban szenvedett, és elképzelte, hogy őt tisztességesen tudja ápolni a pénzből, ezért nem látta be, hogy csalóval van dolga. Vujity Tvrtko leszögezte azt is, tapasztalatai és a szakértők szerint:

Az elutalt pénz visszaszerzési lehetőségének esélye gyakorlatilag nulla.

Ma már a csalók arra is figyelnek, hogy a Facebook-oldalakon adott országhoz igazodó álprofilokat építenek fel. Előfordult olyan romantikus csalás is, amikor egy Aleppóban harcoló amerikai katonának 27 millió forintot utalt a magyar áldozat, és az ő hozzátartozói fordultak Truvtkóhoz, hogy segítsen, de sehogy sem lehetett meggyőzni az áldozatot arról, hogy csalásról van szó.

Sonjic László szerint aki az online térben vásárol, vagy a közösségi platformokon jelen van, az áldozattá válhat. Az új funkció nem csak egy típusú elkövetési módszerre alkalmas, ugyanis

az ügyfél a segítségével ki tud választani egy második jóváhagyó személyt.

Ez lehet ismerős, rokon, de akár közeli jóbarát is. Az appban beállítanak egy nagyobb – a hétköznapitól eltérő - összeget, aminek az utalása esetén a második jóváhagyó megerősítésére is szükség van 24 órán belül. Ezáltal ha egy csalási helyzetbe kerül az ügyfél, akkor egy kívülálló is látja az utalást, és segíteni tud neki. A funkció az OTP mobilbankban beállítható, itt az ügyfél kijelölheti a másodlagos jóváhagyót.

Egy fontos korláta a szolgáltatásnak, hogy ahhoz, hogy működjön a funkció, a másodlagos jóváhagyónak és az Utalásőrt kérő ügyfélnek is OTP-s ügyfélnek kell lennie, és rendelkeznie kell mobilbankkal.

A funkciót nem számlához rendelik, hanem egy kiválasztott személyt kell megjelölnie második jóváhagyónak. Megjegyezték azt is, hogy az OTP a rendszert fejleszti, és reagálni fognak arra is, amikor a csalók megpróbálják majd kikerülni a másodlagos jóváhagyót.

Fontos biztonsági feature, hogy ha valaki beállított egy ásodlagos jóváhagyót és egy limitet, akkor ezt már csak fióki ügyintézéssel tudja megváltoztatni vagy kikapcsolni. Így a csalók nem tudják egy gombnyomással kiiktatni a második védelmi vonalat.

A beszélgetésen felmerült a Központi Visszaélésszűrő Rendszer is, amelyet a Giro üzemelte, és ehhez minden banknak kötelező volt csatlakozni. Itt zajlanak a tesztek, éles csalási eseteket is megfogtak már vele, de a rendszer még most tanul a különböző esetekből, így később várható, hogy nagyobb hatása lesz a visszaélések visszaszorítására.

Sonjic László megjegyezte, hogy még az AI világában is nehéz kiszűrni azokat az eseteket, amikor az ügyfél saját maga utána a csalónak, és ezt a másodperc törtrésze alatt kell megtenni.

