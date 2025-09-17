Új funkcióval megy neki a legveszélyesebb csalóknak az egyik magyar nagybank

Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági igazgatóságának vezetője elmondta, hogy Az átutalásos csalások kárértéke nagyságrendileg 30 milliárd forint évente, 15-20 ezer közötti esetszámmal. Megjegyezte azt is, hogy akár 10 ezer olyan eset is lehet ezen felül még, amelyről nem jelentenek, amire nem derült fény. A legfrissebb csalási statisztikákról itt számoltunk be:
Az átutalásos csalásokról elmondta, hogy három kategóriát különböztetnek meg:
- Telefonos csalás: amikor banki alkalmazott vagy hivatalos személy nevében telefonálnak, hogy utaljanak egy biztonsági számlára vagy telepítsenek egy távoli elérést biztosító programot. Ezt a csalók azzal indokolják, hogy idegenek próbálják meg ellopni az ügyfél pénzét a számlájáról, ilyenkor az ügyfél gondolkodás beszűkül, és végrehajtja az átutalást.
- Befektetési csalás: amikor befektetési ajánlatokkal úgy győzik meg az ügyfeleket, hogy hozzáférést adjanak a számlához, majd az egészet leürítik. Ma már olyan minőségű képeket és videókat tudnak létrehozni MI segítségével, amely közszereplők, közismert személyek hangját és arcát használja fel és imitálja. Ezzel azt sugallják, hogy rövid időn belül 3-5-szörös hozamot tudnak realizálni. Amikor megtörténik a kapcsolatfelvétel és a kommunikációt segítő program telepítése, akkor már az ügyfél csak azt látja, hogy "önállóan mozog a kurzor, és viszik a pénzét."
- Romantikus csalás: a harmadik típus, amikor érzelmileg manipulálják az áldozatot, és erre építve kérnek tőlük pénzt.
Az OTP Bank válaszként az átutalásos csalásokra,
kifejlesztett egy új funkciót, amelynek neve Utalásőr.
A szakértő leszögezte azt is: "nagyon fontos a humán faktor, az elkövetők ezt használják ki".
Egyre kisebb azon csalások aránya, amikor adatokat szereznek meg az ügyfélről, drasztikusan nő azok száma, amikor az ügyfelet megtévesztik, és ő maga utalja át az összeget
- tette hozzá.
Vujity Tvrtko író, újságíró, televíziós riporter a sajtóeseményen valós eseteken keresztül mutatta be, hogyan történik egy csalás a gyakorlatban. Elmondása szerint az általa ismert magyar negatív rekorder 43 alkalommal utalt egy csalónak, miután sosem ismert rokona nagy értékű örökséggel kecsegtette. Nagyon egyszerű azt mondani egy ilyen esetnél, hogy aki ilyen „hülye”, az meg is érdemli. Ám az érzelmileg befolyásolt áldozat felesége például Alzheimer-kórban szenvedett, és elképzelte, hogy őt tisztességesen tudja ápolni a pénzből, ezért nem látta be, hogy csalóval van dolga. Vujity Tvrtko leszögezte azt is, tapasztalatai és a szakértők szerint:
Az elutalt pénz visszaszerzési lehetőségének esélye gyakorlatilag nulla.
Ma már a csalók arra is figyelnek, hogy a Facebook-oldalakon adott országhoz igazodó álprofilokat építenek fel. Előfordult olyan romantikus csalás is, amikor egy Aleppóban harcoló amerikai katonának 27 millió forintot utalt a magyar áldozat, és az ő hozzátartozói fordultak Truvtkóhoz, hogy segítsen, de sehogy sem lehetett meggyőzni az áldozatot arról, hogy csalásról van szó.
Sonjic László szerint aki az online térben vásárol, vagy a közösségi platformokon jelen van, az áldozattá válhat. Az új funkció nem csak egy típusú elkövetési módszerre alkalmas, ugyanis
az ügyfél a segítségével ki tud választani egy második jóváhagyó személyt.
Ez lehet ismerős, rokon, de akár közeli jóbarát is. Az appban beállítanak egy nagyobb – a hétköznapitól eltérő - összeget, aminek az utalása esetén a második jóváhagyó megerősítésére is szükség van 24 órán belül. Ezáltal ha egy csalási helyzetbe kerül az ügyfél, akkor egy kívülálló is látja az utalást, és segíteni tud neki. A funkció az OTP mobilbankban beállítható, itt az ügyfél kijelölheti a másodlagos jóváhagyót.
Egy fontos korláta a szolgáltatásnak, hogy ahhoz, hogy működjön a funkció, a másodlagos jóváhagyónak és az Utalásőrt kérő ügyfélnek is OTP-s ügyfélnek kell lennie, és rendelkeznie kell mobilbankkal.
A funkciót nem számlához rendelik, hanem egy kiválasztott személyt kell megjelölnie második jóváhagyónak. Megjegyezték azt is, hogy az OTP a rendszert fejleszti, és reagálni fognak arra is, amikor a csalók megpróbálják majd kikerülni a másodlagos jóváhagyót.
Fontos biztonsági feature, hogy ha valaki beállított egy ásodlagos jóváhagyót és egy limitet, akkor ezt már csak fióki ügyintézéssel tudja megváltoztatni vagy kikapcsolni. Így a csalók nem tudják egy gombnyomással kiiktatni a második védelmi vonalat.
A beszélgetésen felmerült a Központi Visszaélésszűrő Rendszer is, amelyet a Giro üzemelte, és ehhez minden banknak kötelező volt csatlakozni. Itt zajlanak a tesztek, éles csalási eseteket is megfogtak már vele, de a rendszer még most tanul a különböző esetekből, így később várható, hogy nagyobb hatása lesz a visszaélések visszaszorítására.
Sonjic László megjegyezte, hogy még az AI világában is nehéz kiszűrni azokat az eseteket, amikor az ügyfél saját maga utána a csalónak, és ezt a másodperc törtrésze alatt kell megtenni.
Címlapkép forrása: Portfolio
Váratlan helyen bukkant fel a félelmetes orosz Jaszen-osztály: előkerültek a Kalibr-rakéták
A Barents-tengeren hajtott végre lőgyakorlatot a nukleáris tengeralattjáró.
Drámai adatok a magyarokról - Ezen múlik az egészségünk!
A vállalatoknak is van felelősségük.
Folytatódik a megtorlási hullám a Közel-Kelet fekete bárányánál: újabb halálos ítéletet hajtottak végre
A vád szerint izraeli kémet ítéltek halálra.
Tőzsdére menne egy riasztós cég, a Porsche óta nem volt ekkora kibocsátás
Három éve a legnagyobb IPO jöhet Európában.
Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény
Jó sztori is van a nagy növekedéshez.
Új korszak kezdődik a BMW-nél, Debrecenben mutatták meg nekünk a jövőt
Belülről is megnézhettük a gyárat.
Brutális összegeket költünk dohányra, a növekedést az infláció hajtja
Többszáz milliárd forint megy füstbe.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod