Váratlan döntés a japán jegybanktól: elkezdik eladni a kockázatos eszközöket

A Japán Jegybank a mai ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatot, ugyanakkor váratlanul bejelentette, hogy megkezdi kockázatos eszközeinek, köztük az ETF-eknek és REIT-eknek az értékesítését, írja a Reuters. A bejelentésre esik a japán részvénypiac.

A japán jegybank pénteken úgy döntött, hogy változatlanul hagyja a rövid lejáratú irányadó kamatot 0,5%-on, ugyanakkor megkezdi kockázatos eszközeinek fokozatos értékesítését.

A döntést nem fogadta egyhangúlag a testület: a kilenc tag közül ketten, Hajime Takata és Naoki Tamura a kamatemelés mellett érveltek, és 0,75%-ra szerették volna emelni az irányadó rátát.

A kétnapos ülés végén a BOJ bejelentette, hogy évente körülbelül 330 milliárd jen értékben értékesíti tőzsdén kereskedett alapjait (ETF), valamint évi 5 milliárd jen értékben ingatlanbefektetési alapjait (REIT). A közlemény hangsúlyozta, hogy az eszközöket a piacra irányított, fokozatos ütemben kívánják értékesíteni, elkerülve a pénzpiac destabilizálódását.

A bejelentés hatására a Nikkei-index több mint 1 százalékot esett.

A piac ugyan számított arra, hogy a BOJ idővel kivezeti ETF-állományát, de a lépés korábban érkezett, mint sokan várták.

