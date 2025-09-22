A Porsche végre visszatalál önmagához, és ezzel be is ismeri a vereséget

Nagy hátraarcot csinál éppen a Porsche, alaposan visszavesznek az elektromosításból. Van ennek az egésznek egy pozitív olvasata: végre hallgat a Porsche a vevőire és a józan észre, és azzal foglalkozik, amihez igazán ért, inkább jó benzines autókat gyárt. A pesszimistább olvasat viszont az, hogy rájöttek, nem tudnak versenyezni az elektromos autóikkal, azon a pályán a kínaiak rúgják a gólokat.

A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója kínai. Nemcsak az elektromosaknál, hanem úgy általában. A BYD luxusmárkája, a Yangwang U9 Xtreme nemrég 496-tal ment. Persze, erre lehetne mondani, hogy egyenes pályán gyorsan menni bárki tud, de mi van a kanyarokkal? Hát, az a helyzet, hogy az elektromosak között ott is egy kínai autó a király: a Xiaomi SU7 Ultra a legendás Nordschleifén is megvert mindenkit, még a Rimac Neverát is lenyomta.

De ez az írás nem a kínaiakról szól, hanem a Porschéről. Csak hát nagyon nehéz már autóiparral kapcsolatban bármit is írni, amiben nincs szó kínai autógyártókról.

A Porsche hagyományai a belsőégésű motorokban gyökereznek, a 911 mindennek az alapja, esszenciája, nyomokban a Porsche összes modelljében ott van a legendás sportautó. A Taycan 2019-es megérkezésével egy nagyon rövid időpillanatra úgy tűnt, hogy az elektromos érában is menő lesz a Porsche.

De ez most nagyon úgy tűnik, hogy nem igaz.

Hogy mi történik most?

A Porsche bejelentette, hogy alaposan letekeri a villanyosítási terveit, és feltekeri a belsőégésű motoros sztorit.

A termékkínálatot kifejezetten belső égésű motoros, márkát meghatározó járműmodellekkel egészítik ki, a Cayenne fölé tervezett új SUV-sorozat, a belső elnevezése szerint K1, amit eddig teljesen elektromosnak szántak, kezdetben kizárólag belső égésű motorral és plug-in hibridként lesz elérhető. Az új terv része az is, hogy a meglévő belső égésű modellek hosszabb ideig forgalomban maradnak, a Panamera és a Cayenne még a 2030-as években is elérhető marad belső égésű motorral.

A márkát kedvelők most értékelhetik úgy a bejelentést, hogy a vevői igények és a nagy kínai elektromos nyomulás észhez térítette a Porschét, és a sportautógyártó végre visszatalál önmagához.

Régóta mondom, hogy

Porsche benzinmotoros autót csak Porscheként lehet venni.

Ha viszont a belsőégésű motort, az évtizedek óta reszelgetett mérnöki csúcsteljesítményt kivesszük a képből, és elektromotorral helyettesítjük, akkor egy Porsche hirtelen egy olyan elektromos autóvá válik, amelynél gyorsabbat, vagányabbat, korszerűbb dizájnnal, nagyságrendekkel jobb oprendszerrel, összességében menőbb összhatással gyártanak a kínaiak.

Ráadásul az is igaz, hogy a fiatalabb generációknak (főleg Kínában) egyre kevésbé mond valamit a nyugati gyártók márkaneve, a hagyományok, a közel egy évszázados történetek, a jelenben egy virtuális asszisztens, a mindent behálózó AI vagy a karaoke funkció sokkal többet számít, mint mondjuk egy európai gyártó tradíciói.

A pesszimista olvasata tehát az a sztorinak, hogy

a Porsche megijedt az új elektromos konkurenciától, belátta, hogy nem tud olyan jó elektromos autót gyártani,

ezért inkább azon a pályán versenyez, ahol egyébként is erős, ennek esik áldozatul az új eletromos SUV vagy a 2030-as évekre tervezett új elektromos járműplatform.

A Porsche elektromos sztorijához szorosan kapcsolódik, hogy a sportautógyártó a Volkswagen konszern része, a német cégcsoport pedig nagy vehemenciával indult meg az elektromobilitás felé, és próbált erőltetetten villanyosítani, ami utólag visszanézve sem a vevők, sem a munkavállalók, sem a szakszervezetek, sem a részvényesek tetszését nem nyerte el.

És ha már a részvényeseknél, és a piaci értékítéletnél tartunk: Ha csak a Porsche részvények árazását nézzük, akkor

a piac megkérdőjelezi azt, hogy luxus-e még a Porsche.

Miközben a luxustermékeket gyártó Ferrarinak luxus árazása van, közel 40-es P/E-n forognak a részvényei, addig a Porsche már csak 16-oson, egyre közelebb a durván nyomott árazású német prémiumokhoz, a 7-8-as P/E-n árazott BMW-hez és Mercedeshez.

Hogy miért? Hát azért, mert a befektetők azt is nézik, hogy hogy alakulnak a marzsok. Miközben a Ferrari operatív marzsa 25-30 százalék, és ez a következő években akár még tovább nőhet, a német prémiumoknál jó években 10-15 százalék volt az opratív marzs, most meg már inkább csak 5-7 (cél a 10). És mi a helyzet a Porschénél? Korábban 15-20 volt, és a volt olyan várakozás, hogy ez majd közelíthet a Ferrariéhoz. Ehhez képest meg idén 2 alatt lehet, és az elemzők szerint a következő években is 10 alatt marad.

Két éve még az volt a mondás, hogy a Porsche lesz a következő Ferrari a tőzsdén, 120 euró felett is volt a részvényárfolyam, most meg 40, kétharmadát elveszítette az értékének a cég, csak idén harmadát. Egy erős tőkepiaci hangulatban.

Szerintem a Porsche a mostani döntésével választ adott arra a kérdésre, hogy a következő években hogy lehet stabilizálni vagy emelni a profitot, mi jön azokban az években, amikor még el lehet adni benzinmotoros autót, és hogy hogyan lehet boldogabbá tenni a befektetőket, részvényeseket.

Arra viszont nem, hogy mi lesz a céggel akkor, ha az elektromos autók mindent visznek.

Címlapkép forrása: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images