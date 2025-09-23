Itt az idő iPhone-t venni! - De nem is az új telefon az igazán nagy dobás

Évek óta inkább a Pro, mint az alap iPhone a jobb vétel, most viszont hosszú idő után újra az alap változat a nyerő, bátran ajánlom azoknak, akik váltáson gondolkodnak. De még a telefonnál is nagyobb dobással jött ki az Apple, az egy igazi gamechanger. Teszten az újdonságok.

A tuti vétel

Kezdem a lényeggel:

Az alap iPhone végre pro kijelzőt kapott.

Amit igazából már évek óta megérdemelt volna, de az Apple többek között ezzel tartotta távol a Pro és a nem Pro telókat egymástól. Szégyennek is mondhatnánk, hogy egy 400 ezer forintos telefonba csak most került be a 120 hertzes képfrissítés, miközben középkategóriás androidos telókban is már rég alap.

Sokan nem veszik észre a különbséget egy 60 és egy 120 hertzes kijelző között, én azt mondanám, hogy visszafelé nem működik a dolog, vagyis, aki már hozzászokott a jobbhoz, annak nehéz lenne visszalépni. Az új kijelzőn egyszerűen jobb bármilyen tartalmat görgetni, filmet nézni vagy játszani. A nagyobb képfrissítés mellett a kijelző mérete is nőtt, 6,1-ről 6,3 collra, de úgy, hogy a teló alig lett nagyobb, a káva viszont végre keskenyebb lett. És az is új, hogy sokkal nagyobb a fényerő, tűző napon is tökéletesen látható a kijelző.

Ezek olyan dolgok, amiket az Apple-nek szerintem már évekkel ezelőtt meg kellett volna lépnie, de örüljünk, hogy végre vannak.

Ez az egy dolog nálam már olyan game changer, ami miatt érdemes megvenni az iPhone 17-et.

Külső

Nem sokat változott a 16-hoz képest, szóval az nem egy selling point, hogy mindenki egyből levegye, hogy a legújabb iPhone-unk van. Én még 5 évvel ezelőtti 12-est használok, ahhoz képest változás, hogy az élek le vannak kerekítve, és hogy nem fényes, hanem matt a hátlap, ami egyébként sokkal csúszósabb is, ez azoknak fontos infók, akik - úgy, mint én - tok nélkül használják.

Több gomb is van rajta, mint a 12-esen, az action buttont például nagyon csípem, rá is programoztam a Shazamot, mert a zeneshazamozás az egyik hobbim, de ez a gomb lehet például a kamera indítója, az elemlámpa, fordító meg még sok minden. A camera control gomb is nagy királyság, ez is a 16-ossal jött be, ezzel gyorsan el lehet indítani a kamerát, fotót/videót lehet vele készíteni.

Itt érdemes beszélni a töltésről is, mert a csatlakozó ugye már USB-C, mint minden más otthoni eszközünk is, és nem Lightning, mint az iPhone 12-esen. Egyébként a töltés iPhone-os mércével gyors, vezetékkel és vezeték nélkül is gyorsabb, mint a 16 vagy a 12-esnél. Az akksi nálam normál használattal 1,5-2 napot bír. Ez inkább azért fontos, mert ha jó néhány évig tartjuk a telót, akkor később is bír még egy napot, mint most nekem a 12-es.

Kamera

Egyik generációról a másikra relatíve kicsik a változások az iPhone kamerájában, de azért 5 év távlatából vannak nagy különbségek.

Ha csak a 16-oshoz képest nézzük, akkor most újdonság, hogy az ultraszéles kamera 12-ről 48 MP-re emelkedett, főleg akkor jönnek ki a különbségek, ha rosszak a fényviszonyok, de jobb lett a szelfikamera is, nem kell már elfordítani a telefont, ha szélesebb képet szeretnénk készíteni, és a telefon automatikusan beállítja a frame-et, ha többen vagyunk a képen, és szoftveresen is jobb lett a 17.

A 12-höz képest viszont már durvák a változások, sokkal részletgazdagabbak a képek akármelyik kamerát is használjuk, sokkal profibb a videó is. A főkamera, az ultraszéles és a szelfikamera felbontása is nagyot javult, ráadásul képstabilizálás is sokkal profibb.

Nappali fotón távolról nincs érzékelhető különbség, belenagyítva már látható, de azért 5 év alatt legyen is valami javulás két modell között. Az alsó, 17-essel készült kép kontrasztosabb, részletgazdagabb.

Makro fotót viszont először a tavalyi alap 16-ossal lehetett készíteni, az a 12-ből még hiányzott. A 17 hozza ezt, ez is egy olyan fícsör, miért érdemes váltani régebbi telefonról. Hogy mekkora a különbség? A következő képet a 12-essel készítettem, azzal ilyen közel lehetett menni a céltárgyhoz, hogy még éles legyen a kép, a lenti fotó pedig a 17-essel készült, ég és föld a különbség.

A különbségek nem is annyira nappal jönnek ki, inkább este, amikor kevesebb a fény, akkor viszont látványos, az iPhone 17 egyszerűen jobban érti, hogy hol van sötét ég, fény és árnyék, a színek is sokkal valósághűbbek, és persze sokkal több részlet jelenik meg a képeken, videókon. Összességében a régebbi telefonnal készített képek "kimosott" hatásúak az újjal készültekhez képest. (Az első kép iPhone 12-vel, a második a 17-essel készült.)

Ár - Ár/érték

Az iPhone soha nem volt olcsó, nem is akar az lenni, és nem is lesz az. 400 ezer forint nem kevés pénz a belépő iPhone-ért, és nincs is mindenkinek szüksége arra a tudásra, amit ad, de akinek megvan rá a pénze, és iPhone-t szeretne, annak bátram ajánlom.

Szerintem évek óta nem volt olyan jó ár/érték arányú iPhone, mint a 17.

Hogy lehet olcsósítani?

Lehet például várni. Az idő itt is pénz, abban az értelemben, hogy idővel egyre alacsonyabb áron lehet hozzájutni a telefonokhoz, tapasztalataim szerint fél-háromnegyed év alatt negyedével/harmadával csökken a webshopokban az iPhone ára. Egyébként még csak 3 napja lehet kapni, de már van olyan webshop, ahol 10 ezer forinttal lejjebb jött a 17-es ára.

Idén nagyot gyengült a dollár, Amerika közel ötödével olcsóbb lett nekünk, forintot használóknak, ezért adódik az ötlet, hogy onnan hozzunk be kütyüket. Ott az iPhone 17 nettó ára 799 dollár, vagyis 264 ezer forint, erre jönnek még rá államonként eltérő adók, 7-10 százalékot érdemes még a nettó árra rászámolni, de a vége megállhat valahol 290 ezer forintnyi dollárban. Jól hangzik, néhány dolgot azért érdemes figyelembe venni. Egyrészt hivatalosan erre még rájön a fájdalmasan magas magyar ÁFA, azzal együtt pedig már nem sokkal olcsóbb behozni, mint itt megvenni. Másrészt könnyebb a agarndia intézése EU-s készülékkel az EU-n belül, az USA-ban gyakran csak eSIM-es verzió kapható, és egy későbbi eladásnál is hátrány lehet, ha nem EU-s a modell.

Kinek ajánlom?

A profi kijelző, a jobb kamera, az erősebb processzor, a nagyobb üzemidő és a nagyobb tárhely (az alap itt már 256 GB) miatt azok, akiknek 15-ös vagy régebbi alap iPhone-juk van, bátran vegyék meg, csalódásmentes váltás lesz.

Akinek 16-osa van, és elégedett a kijelzővel, annak nem érdemes váltani.

Azért ha tavaly megvettem volna a 16-ost, most sikítófrászt kapnék, ugyanannyi pénzért most egy jóval jobb kijelzőt, sokkal jobb szelfikamerát, jóval erősebb processzort, sokkal gyorsabb töltést, 128 helyett 256 GB tárhelyet adnak.

Gamechanger

A telefon mellett az új fülest, az AirPods Pro 3-at is leteszteltem.

Egészen szürreális, ahogy az aktív zajszűrés működik.

Az Apple szerényen csak azt mondja, hogy ez most a világon a legjobb, nem, nem az AirPodsok között, hanem úgy általában.

(A képen felül az új, alul a régi.)

És nemcsak azoknak nagy élmény először használni ilyet, akinek még soha nem volt igazán jó zajszűrős fülese, mint nekem, hanem a Pro 2-t használó kollégák is kész voltak tőle, annyit javult az előző generációhoz képest.

Hogy mi változott a 2-eshez képest? Sokkal pontosabb az aktív zajszűrés, kevésbé hallatszik be a külvilág, viszont nincs az a füldugó érzés, az előző modelleknél zavaró volt, hogy beszélgetésnél diszkomfortos volt, mert olyan érzés volt, mintha be lenne teljesen dugva a fül. Jobb lett a hangzás is, basszus, magasak és a mélyek egyaránt érezhetően sokkal jobbak. Irodai környezetben szinte teljesen kiszűri a zajokat, billentyű hangokat, háttérben a beszélgetéseket is.

Kezdjük azzal, hogy milyen érzés a fülbe tenni. Már ez is nagy élmény, ez az első fülesem, amit nem kell igazgatni, egyből jól áll a fülben, tökéletesen illeszkedik, mintha oda lenne tervezve. Egyébként látszik is a különbség az előző generációhoz képest, a gumiharangot tartó rész máshogy áll, ergonómikusabb az egész. Fel sem merül, hogy kieshet onnan még futás közben sem, de gyakorlatilag meg sem mozdul a fülben.

(A képen a bal oldalon a 2-es, a jobb oldalon a 3-as. Szinte alig észrevehető a különbség a formában, az érzés viszont nagyon más)

Amikor bekapcsoltam, csodát vártam a hangzástól, de ez elsőre elmaradt. Néztem is, hogy a mostani fülesem, egy Sony mennyivel jobban tolja a mélyeket. A hangzás sokkal tisztább volt az AirPods-zal, egyszerűen olyan hangok is megszólaltak a kedvenc számaimban, amikről nem is tudtam, hogy léteznek, de valahogy a mélyek nem voltak az igaziak. Aztán amikor a Spotify-on beállítottam a hangzást, hirtelen minden a helyére került, onnantól kezdve csak vigyorogtam.

Gondoltam, majd úgy járom a várost, hogy hallgatom az autóhifi tesztelős zenéimet, ezzel szemben inkább kikapcsoltam a zenét, és élveztem, ahogy a füles kiszűri a zajokat.

Döbbenet, ahogy lehalkítja a kinti hangokat.

Koppenhága után éreztem azt, hogy mennyire zajos város Budapest, de ez a füles gyakorlatilag pont olyan halkká teszi, mint amilyennek lennie kéne. Az autók, a buszok, vagy a 4-6-os villamos hangja is csak egy távoli surrogás lesz, az emberek beszélgetéséből is pont annyi hallatszik, amennyi kell. Ráadásul ha azt észleli, hogy valakivel beszélgetünk, akkor automatikusan lehalkítja azt, ami éppen megy, és ebben nagyon intuitív, jól működik. Persze van olyan mód is, amiben beengedi a környezeti zajokat, a városban közlekedve ez előny.

A másik nagy vigyorgás akkor volt, amikor a Concept2-es evezőgépemen eveztem, annak a hangja 70-75 decibel, nem vészes, de azért nem is halk, és abból is csak egy minimális surrogás hallatszik be a fülesbe.

És itt jön a lényeg: a normál fülesekhez képest gyakorlatilag fele-harmad olyan hangerőn is lehet hallgatni vele bármit, legyen az zene vagy podcast, mert egyszerűen nem kell, hogy túlharsogja a környezet zajait. Vagyis

akinek fontos a hallása, és sokat használ fülest, annak érdemes beruháznia egy menő aktív zajszűrős fülesbe.

Az csak hab a tortán, hogy pulzusmérés és real time fordító is van benne.

Hogy mennyibe kerül a szuper hangzás és a világ legjobb aktív zajszűrése? Sokba. 110 ezer forint nem kevés, de akinek megvan rá a pénze, és sokat használ fülest, és iPhone-os, annak ez egy must have. Az előző generációt is érdemes lecserélni erre.

A tesztelt készülékeket az iStyle-ban vásároltuk.

Címlapkép: Apple

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images