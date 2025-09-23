Mutatjuk, hogy mibe fektetnek be most a profik!

A szeptemberi BofA Global Fund Manager Survey egyértelműen a kockázatvállalási kedv visszatérését jelezte a globális intézményi befektetők körében. A felmérésben 196 portfóliómenedzser vett részt, összesen 490 milliárd dollár kezelt vagyonnal, és az eredmények azt mutatják, hogy
a profi befektetők február óta nem voltak ennyire optimisták a részvénypiacokra.
- A készpénzarány 3,9%-ra esett, ami hét hónapos mélypont,
- ezzel párhuzamosan a globális részvények 28%-os felülsúlyba kerültek, ez hét hónapos csúcs.
A makrogazdasági kilátásokban drámai fordulat látszik: a globális növekedési várakozások 25 százalékponttal ugrottak meg, ami 2024 októbere óta a legnagyobb havi javulás. A befektetők kétharmada immár soft landinget, azaz mérsékelt növekedést vár recesszió nélkül, míg mindössze 10% tartja valószínűnek a hard landing forgatókönyvet. Ezzel együtt a legnagyobb kockázat szeptemberben az infláció második hulláma lett, ezt 26% említette, ez a kockázati tényező először előzte meg a Fed függetlenségének elvesztését és a dollár leértékelődésétől való félelmet. A kereskedelmi háborús recessziótól való félelem augusztushoz képest drasztikusan mérséklődött, 29%-ról 12%-ra.
