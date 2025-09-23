Mutatjuk, hogy mibe fektetnek be most a profik!

Hét hónapja nem látott szinten az optimizmus a profi befektetők között, extrém alacsony szinten áll a készpénz, és népszerűek a kockázatos eszközök. Egy nagy kockázatot már látnak az alapkezelők, és vannak bőven olyan befektetések, ahol nagy a tülekedés, erre is érdemes figyelni.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A szeptemberi BofA Global Fund Manager Survey egyértelműen a kockázatvállalási kedv visszatérését jelezte a globális intézményi befektetők körében. A felmérésben 196 portfóliómenedzser vett részt, összesen 490 milliárd dollár kezelt vagyonnal, és az eredmények azt mutatják, hogy

a profi befektetők február óta nem voltak ennyire optimisták a részvénypiacokra.

A készpénzarány 3,9%-ra esett, ami hét hónapos mélypont ,

, ezzel párhuzamosan a globális részvények 28%-os felülsúlyba kerültek, ez hét hónapos csúcs.

A makrogazdasági kilátásokban drámai fordulat látszik: a globális növekedési várakozások 25 százalékponttal ugrottak meg, ami 2024 októbere óta a legnagyobb havi javulás. A befektetők kétharmada immár soft landinget, azaz mérsékelt növekedést vár recesszió nélkül, míg mindössze 10% tartja valószínűnek a hard landing forgatókönyvet. Ezzel együtt a legnagyobb kockázat szeptemberben az infláció második hulláma lett, ezt 26% említette, ez a kockázati tényező először előzte meg a Fed függetlenségének elvesztését és a dollár leértékelődésétől való félelmet. A kereskedelmi háborús recessziótól való félelem augusztushoz képest drasztikusan mérséklődött, 29%-ról 12%-ra.