Leáll a termelés a Volkswagen két németországi gyárában

A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában az elektromos autók iránti vártnál lassabb kereslet miatt - tudósított a Bloomberg.

A Volkswagen zwickaui üzeme október 6-tól egy hétre felfüggeszti a termelést az Audi Q4 e-tron modell iránti gyenge kereslet következtében. A gyár szóvivője szerint a modell eladásait negatívan befolyásolják az amerikai vámok és Németország törekvése a belső égésű motoros autók EU-s értékesítési tilalmának enyhítésére.

Az emdeni gyárban, ahol a VW márka ID.4 és ID.7 modelljeit gyártják, csökkentették a munkaidőt, és várhatóan több napra leállítják a gyártósorokat is - közölték bennfentes források.

Mindkét üzem kizárólag elektromos járműveket gyárt, ami különösen kiszolgáltatottá teszi őket az akkumulátoros modellek iránti kereslet ingadozásainak.

Bár a Volkswagen profitál az európai elektromos járműeladások növekedéséből, a növekedés üteme lassabb és egyenetlenebb a vártnál.

A Volkswagen kapacitástöbblettel is küzd. A két gyár része volt a VW tavalyi átfogó szerkezetátalakítási megállapodásának, amelyben a szakszervezeti vezetők beleegyeztek a gyári költségek csökkentésébe és 35 000 munkahely megszüntetésébe 2030-ig a gyárbezárások elkerülése érdekében. A megállapodás értelmében az emdeni és zwickaui munkahelyek biztonságban vannak.

