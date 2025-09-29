  • Megjelenítés
Újabb Richter-készítmény kapott engedélyt az Egyesült Államokban
Üzlet

Újabb Richter-készítmény kapott engedélyt az Egyesült Államokban

Portfolio
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala jóváhagyta a Richter és a Hikma Pharmaceuticals amerikai leányvállalatának kérelmét az EnobyTM és az XtrenboTM denosumab bioszimiláris készítményekre – áll a vállalat közleményében.

A denosumab a csontritkulás kezelésére, a csontra terjedő rákos megbetegedések csontrendszerrel kapcsolatos szövődményeinek megelőzésére és a csontok nem operálható óriássejtes daganatának kezelésére javallott.

Az EnobyTM és az XtrenboTM FDA-engedélye egy átfogó analitikai, nem-klinikai és klinikai adatcsomagon alapult, amelyet a Hikma nyújtott be az FDA részére. A benyújtott dokumentáció igazolta, hogy az EnobyTM és az XtrenboTM minőségben, hatásosságban, biztonságosságban és immunogenitásban egyenértékűek a referenciatermékekkel, a Proliával és az Xgevával – közölte a cég.

A Richter és a Hikma 2021 decemberében kötött licenc- és értékesítési megállapodást a termékekre. A megállapodás értelmében a Richter felelős a termékek fejlesztéséért és gyártásáért, míg a Hikma az FDA-regisztrációért és kizárólagos joggal értékesíti azokat az Egyesült Államokban. 

Az EnobyTM és az XtrenboTM FDA-engedélye jelentős mérföldkő a Richter számára, hiszen ezek az első FDA által jóváhagyott bioszimiláris készítményeink. Az eredmény jól tükrözi a Richter elkötelezettségét, hogy hozzáférést biztosítson a betegek számára az alapvető bioszimiláris készítményekhez világszerte, és megerősíti a Richter pozícióját mint megbízható bioszimiláris fejlesztő és gyártó.

– mondta Bogsch Erik, a Richter Biotechnológiai Üzletágának vezetője.

Kapcsolódó cikkünk

100 százalékos vám a gyógyszerekre: Trump lépése felboríthatja a gyógyszerellátást

Jó hírt kapott a Richter az Európai Bizottságtól

Jó hírt közölt a Richter: engedélyt kaptak a csontegészségügyi készítményei

Mérföldkőhöz ért a Richter: zöld utat kaphatnak az új csontegészségügyi készítmények

Jó hír jött a Richter fontos készítményével kapcsolatban

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Új csúcson az arany, bizonytalan a hangulat a tőzsdéken
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility