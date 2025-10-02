Elon Musk lett az első ember a történelemben, akinek a vagyona elérte az 500 milliárd dollárt

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk szerdán a történelem első embere lett,
akinek nettó vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt.
A Tesla részvényeinek emelkedése és a tech vállalkozó más startupjainak idei növekvő értékeltsége tette lehetővé.
Musk vagyona szerdán 500,1 milliárd dollárra rúgott a Forbes milliárdosokat rangsoroló indexe szerint.
A vállalkozó vagyona szorosan kötődik a Teslához, amelyben szeptember 15-én több mint 12,4%-os részesedéssel rendelkezett. A részvények idén több mint 14%-kal emelkedtek, és szerdán 3,3%-os emelkedéssel zártak, ami több mint 6 milliárd dollárral növelte Musk vagyonát.
A viharos évkezdet után a Tesla részvényei emelkedő tendenciát mutatnak, miután a befektetői hangulat javult annak köszönhetően, hogy Musk ismét a vállalataira összpontosít. Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke a múlt hónapban elmondta, hogy Musk több hónapos fehér házi tevékenység után újra "az élen és középpontban" van a vállalatnál.
Néhány nappal később Musk bejelentette, hogy körülbelül 1 milliárd dollár értékben vásárolt részvényeket, ami megerősítés a Tesla jövője iránt, miközben a vállalat igyekszik az autógyártástól a mesterséges intelligencia és robotika felé elmozdulni.
A Tesla igazgatótanácsa a múlt hónapban 1 000 milliárd dolláros javadalmazási tervet javasolt Musk számára, amely ambiciózus pénzügyi és működési célokat tűzött ki a vezérigazgató elé, miközben reagált Musk nagyobb részesedés iránti igényeire is.
Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó startupja, az xAI és űrvállalata, a SpaceX értékeltsége is jelentősen nőtt idén. A Pitchbook adatai szerint az xAI értéke júliusban 75 milliárd dollár volt. A CNBC szeptemberben arról számolt be, hogy a vállalat egy tőkebevonás után 200 milliárd dolláros értékeltséget céloz meg, bár Musk akkor tagadta, hogy tőkét vonnának be.
A Bloomberg júliusban arról számolt be, hogy a SpaceX tőkebevonásról és bennfentes részvények eladásáról tárgyal egy olyan ügylet keretében, amely a céget körülbelül 400 milliárd dollárra értékeli.
A Forbes listáján Musk után a második leggazdagabb személy az Oracle alapítója, Larry Ellison, akinek nettó vagyona szerdán körülbelül 350,7 milliárd dollár volt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
