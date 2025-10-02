Itt a kormányzati leállás - Megéri most kiszállni a tőzsdékről?

Elkezdődött az amerikai kormányzati leállás, ami több százezer szövetségi alkalmazott szabadságolásával jár, közszolgáltatások bénulnak meg, napról-napra egyre nagyobb veszteséget okozva az amerikai gazdaságnak. Nem sűrűn előforduló eseményről van szó, utoljára 2018-19-ben volt ilyen, és 1980 óta a mostani csak a 11. alkalom. Megnéztük, hogy teljesítenek az amerikai kormányzati leállások alatt a tőzsdék, érdemes-e most inkább kiszállni vagy befektetve maradni a következő hetekben.

Nincs megállapodás, elkezdődött a leállás

Az amerikai kormányzati leállás akkor következik be, amikor a Kongresszus nem tud megegyezni a költségvetésről vagy egy átmeneti finanszírozási törvényről. Ilyenkor a szövetségi kormány egy része kénytelen felfüggeszteni a működését, mert nincs jogi felhatalmazása a pénzköltésre. Bár a politikai alkuk és költségvetési viták az amerikai rendszer sajátosságai közé tartoznak,

kormányzati leállásra csak akkor kerül sor, ha ténylegesen leállnak a nem alapvető szolgáltatások.

Az 1980-as évektől kezdve, Benjamin Civiletti akkori igazságügyi miniszter jogi értelmezése alapján ez a kötelezettség egyértelművé vált, a kormányzati ügynökségeknek be kell zárniuk, kivéve azokat, amelyek közbiztonsági, egészségügyi vagy honvédelmi szempontból elengedhetetlenek.