Védelmi ipari központot hoz létre a Rheinmetall Zalaegerszegen
MTI
A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Rheinmetall új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német vállalat egy védelmi ipari központot hoz létre a városban 3,7 milliárd forint értékben, amihez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő nyolcvan munkahely létrejöttét.

Beszédében tudatta, hogy ezen új létesítmény

a katonai járművekkel kapcsolatos fejlesztési és mérnöki tevékenységeket fogja ellátni.

Hangsúlyozta, hogy a hadiipar a legmodernebb iparág, itt igazi csúcstechnológiát kell használni, ezáltal az ágazat jelenléte a teljes magyar gazdaság számára megteremti az átfogó modernizáció lehetőségét, hiszen számos elektronikai, fémipari, vegyipari beszállítóra is szükség van.

