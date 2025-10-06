Kína örömmel nézi, hogy egy újabb európai országban lehetetlenült el a napelemgyártás

Hollandiában gazdaságilag többé nem életképes tevékenység a nagy volumenű napelemgyártás, ezért a holland kormány úgy döntött, hogy megszünteti a hazai fotovoltaikus modulgyártást támogató programját. A döntés a programot finanszírozó és felügyelő állami befektetési alap, a holland Nemzeti Növekedési Alap tanácsadó bizottságának kérésére született. A tanácsadó bizottság megállapította, hogy azok a tényezők, amelyek a program sikerét eredményeznék, nem vagy csak részben állnak fenn, ezért egy új, nagy volumenű termeléssel rendelkező napelemgyártó szektor létrehozása Hollandiában már nem tűnik reálisnak. A fejlemény újabb figyelmeztetés a jelentős saját tisztatechnológia-gyártó kapacitást kiépíteni szándékozó Európai Uniónak.

A holland kormány 2023-ban indította el az egyebek mellett a fejlett belföldi napelemgyártást előmozdítani hivatott, Nemzeti Növekedési Alapján keresztül finanszírozott támogatási programját. Ugyanabban az évben a következő generációs fotovoltaikus technológiák fejlesztésére létrehozott, holland napelemes vállalatokat és kutatóintézeteket tömörítő SolarNL konzorcium összességében 412 millió euró támogatáshoz jutott a Nemzeti Növekedési Alaptól az állami és magánfinanszírozást ötvöző program keretében.

A program az épületekbe és járművekbe integrált alkalmazásokat, valamint

az úgynevezett heterojunction (HJT) napelemek és perovszkit-szilícium tandem napelemek gyártását és alkalmazását ösztönözte (volna).

A legutóbbi hírek szerint a bizottság tanácsát követve a holland kormány 277 millió eurót vont vissza a program második és harmadik fázisára eredetileg odaítélt forrásokból. A most visszavont források egy részét a holland félvezetőipar támogatására csoportosíthatják át, amely "jövőálló" iparág megerősítése egyébként szintén fontos célja az Európai Uniónak, tekintettel a félvezető csipek digitális gazdaságban betöltött központi szerepére.

A csiprendelet összhangban van a nettó nulla iparról szóló uniós jogszabállyal is, amelynek egyik fő célja a nettó nulla technológiákat gyártó európai ágazatok fejlesztése, a napelemgyártást is beleértve. Az európai zöldmegállapodás nevű átfogó energia-, klíma-, illetve iparpolitikai stratégia lényeges részét képező jogszabály 2030-ig elérendő konkrét célszámokat is kijelöl a versenyképesség szempontjából is meghatározó kulcsfontosságú technológiák európai gyártókapacitásaira vonatkozóan.

Az érintett stratégiai jelentőségű nettó zéró technológiák közé tartoznak a fotovoltaikus napenergia- és naphőenergia-technológiák is. A célkitűzés értelmében törekedni kell arra, hogy az Unió nettó nulla technológia gyártó kapacitása - a teljes ellátási láncot beleértve - 2030-ig megközelítse vagy elérje a technológia éves kiépítési igényeinek legalább 40%-át kitevő általános éves gyártási referenciaértéket.

Magyarán az EU-nak 2030-ban az év folyamán telepítendő

új napelemes kapacitása 40%-át már saját gyártásból kellene fedeznie úgy, hogy ez az érték 2024-ben valószínűleg a 10%-ot sem érte el.

Az EU a tavalyi év során körülbelül 65 GW új fotovoltaikus kapacitást telepített, míg becslések szerint a közösség körülbelül 5 GW napelemgyártási kapacitással rendelkezik. Hollandiában jelenleg nincs működő napelemgyártó kapacitás a Bruegel kimutatása szerint, de a korábbi ígéretek alapján összesen mintegy 7 GW/év nagyságú új kapacitás létesülhet.

Az EU a nettó nulla energiafelhasználású technológiák nettó importőre, a függés (kereslethez/telepítésekhez viszonyított) aránya az értéklánc bizonyos szegmenseiben, például a napelemek és komponenseik esetében meghaladja a 90%-ot. Más ágazatokban, például a szélturbinák és a hőszivattyúk gyártásában az uniós ipar még mindig erős, de az EU kereskedelmi mérlege itt is romlik.

Bár az EU-nak az energiafüggetlenség mellett ipari versenyképessége megerősítése szempontjából is elengedhetetlen, hogy növelje a kulcstechnológiák gyártókapacitásait, ez óriási kihívásokkal jár,

elsősorban Kína teljes ellátási láncokra kiterjedő nyomasztó mértékű globális dominanciájából következően.

Az ezt jelző egyik legutóbbi hír szerint miután a svájci napelemgyártó Meyer Burger németországi és tengerentúli leányvállalatai is csődbe mentek, már az anyavállalat igazgatótanácsa is úgy véli, nincs reális esély a teljes vállalatcsoport megmentésére - beleértve az anyavállalatot is. Ennél jóval közelebbi példa a csornai napelemgyár, illetve a tulajdonos EcoSolifer Heterojunction Kft. fizetésképtelenné válása. Amint azt a stockholmi székhelyű Northvolt akkumulátorgyártó csődje is mutatja, az európai vállalatoknak nem csak a napelemgyártás területén nehéz felvenni a kesztyűt a kínaiakkal.

Címlapkép forrása: Portfolio