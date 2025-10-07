Ezt a jelentési szezont nem teszik ki az ablakba az európai vállalatok

Az LSEG adatai szerint az európai cégek várhatóan átlagosan 0,2%-os nyereségcsökkenést jelentenek majd a harmadik negyedévben, ami valamivel jobb az egy héttel ezelőtt előrejelzett 0,6%-os visszaesésnél. De jelentősen elmarad a korábban várt 12,5%-os nyereségnövekedéstől, amely Donald Trump februári, széles körű vámintézkedéseket bejelentő tervei előtt volt érvényben.
A Stoxx 600 vállalatok bevételi előrejelzései is romlottak, a várakozások szerint 0,3%-kal csökkennek az előző évhez képest.
Egy évvel ezelőtt a Stoxx 600 cégek átlagosan 7,8%-os nyereségnövekedést és 1,1%-os bevételcsökkenést mutattak a harmadik negyedévben. 2025 második negyedévében a nyereség 4%-kal nőtt éves összehasonlításban.
A mostani jelentési szezon megmutathatja, hogyan boldogulnak az európai vállalatok a nehéz kereskedelmi környezetben,
és hogy profitálnak-e a júliusi EU-USA keretmegállapodás által teremtett tisztább helyzetből.
A J.P. Morgan elemzői hétfői jelentésükben kiemelték, hogy bár az euróövezeti vállalati eredmények idén csalódást keltettek, 2026-ban várhatóan javulni fognak különböző katalizátorok hatására. Az elemzőház ennek megfelelően "semlegesről" "felülsúlyra" módosította az eurózóna besorolását.
Forrás: Reuters
