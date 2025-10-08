  • Megjelenítés
Hatmilliárd forintos K+F projektre ad 1,5 milliárdot a kormány
Hatmilliárd forintos K+F projektre ad 1,5 milliárdot a kormány

MTI
A Siemens Mobility egy kutatás-fejlesztési projekt keretében több mint hatmilliárd forint értékben újgenerációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötöttpályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, amihez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott - számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A tárcavezető beszédében kifejtette, hogy a német vállalat itteni kutatóközpontjában így mára több mint négyszázan dolgoznak hetven projekten.

Aláhúzta, hogy a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, körülbelül 300 ezer embernek adva munkát, évente három-négymilliárd eurónyi fejlesztést végrehajtva.

Szijjártó Péteremlékeztetett: a kormány az elmúlt tíz évben hetvenegy kutatás-fejlesztési beruházáshoz nyújtott támogatást, amelyek összesen 374 milliárd forintos értéket képviseltek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

