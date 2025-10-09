Magyarországról indult utasszállító géphez riasztottak vadászrepülőket Ausztriában

Nem tudtak kapcsolatba lépni a tegnap délelőtt Dublinba tartó Boeing 737-es repülőgéppel Ausztria légterében,

azért két Eurofighter repülőgépet riasztottak hozzá 11:50-kor Michael Bauer szerint, aki elmondta, hogy 11:57-kor helyreállt a kapcsolat, így leállították a küldetést.

A Telex hozzáteszi, hogy ez nem elszigetelt eset, körülblül 7-10 naponta előfordul, hogy az osztrák légierő gépeinek fel kell szállnia, hogy gyanús vagy elérhetetlen repülőgépeket ellenőrizzenek. Tegnap délután történt még egy eset, szintén a rádiókapcsolat hiánya miatt, akkor egy Antalyából Amszterdamba géppel nem tudtak kapcsolatot teremteni egy ideig.

Az ilyen bevetéseknél az egyik vadászgép a repülőgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosít fedezéket, ha a repülőgép ekkor sem reagál, akkor leszállásra kényszeríthetik, de a osztrák védelmi minisztérium sajtószóvivője szerint ilyenre még nem került sor.

