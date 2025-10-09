  • Megjelenítés
Magyarországról indult utasszállító géphez riasztottak vadászrepülőket Ausztriában
Üzlet

Magyarországról indult utasszállító géphez riasztottak vadászrepülőket Ausztriában

Portfolio
Vadászrepülőt riasztottak tegnap Ausztriában egy Magyarországról indult géphez – írja a Telex az osztrák védelmi minisztérium sajtószóvivőjének posztjára hivatkozva.

Nem tudtak kapcsolatba lépni a tegnap délelőtt Dublinba tartó Boeing 737-es repülőgéppel Ausztria légterében,

azért két Eurofighter repülőgépet riasztottak hozzá 11:50-kor Michael Bauer szerint, aki elmondta, hogy 11:57-kor helyreállt a kapcsolat, így leállították a küldetést.

A Telex hozzáteszi, hogy ez nem elszigetelt eset, körülblül 7-10 naponta előfordul, hogy az osztrák légierő gépeinek fel kell szállnia, hogy gyanús vagy elérhetetlen repülőgépeket ellenőrizzenek. Tegnap délután történt még egy eset, szintén a rádiókapcsolat hiánya miatt, akkor egy Antalyából Amszterdamba géppel nem tudtak kapcsolatot teremteni egy ideig.

Az ilyen bevetéseknél az egyik vadászgép a repülőgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosít fedezéket, ha a repülőgép ekkor sem reagál, akkor leszállásra kényszeríthetik, de a osztrák védelmi minisztérium sajtószóvivője szerint ilyenre még nem került sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-596368698-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Mi mozgatja ma a piacokat?
Pénzcentrum
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility