Trump újra megszólalt - Fordulat a tőzsdéken!

Kora délután írtunk arról, hogy Donald Trump pénteken alaposan megijesztette a befektetőket, Kínával szemben 100 százalékos büntetővámokat lengetett be, amire széleskörű esés jött a világ tőkepiacain.
A legnagyobb esés a kriptopiacon volt, a bitcoin végül 7, az ethereum pedig 12 százalékot esett, de a napi mélypontok jóval mélyebben voltak.
A ma délutáni cikkünkben végigvettük, hogy mik az indikációk a közel-keleti részvénypiacok és a kriptopiacok vasárnapi mozgásai alapján.
