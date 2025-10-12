Trump újra megszólalt - Fordulat a tőzsdéken!

Egy viszonylag csendesebb időszak után Donald Trump újra magához ragadta a kezdeményezést, és kénye kedve szerint mozgatja a világ tőkepiacait. Pénteken még esett minden, mint a kő, vasárnap viszont jött a fordulat. Szép előjelek hétfőre. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Kora délután írtunk arról, hogy Donald Trump pénteken alaposan megijesztette a befektetőket, Kínával szemben 100 százalékos büntetővámokat lengetett be, amire széleskörű esés jött a világ tőkepiacain.

A legnagyobb esés a kriptopiacon volt, a bitcoin végül 7, az ethereum pedig 12 százalékot esett, de a napi mélypontok jóval mélyebben voltak.

A ma délutáni cikkünkben végigvettük, hogy mik az indikációk a közel-keleti részvénypiacok és a kriptopiacok vasárnapi mozgásai alapján.