Tőzsdére készül a sportolók kedvenc közösségi alkalmazása

A már 16 éves múltra visszatekintő Strava fitneszkövető alkalmazás tőzsdei bevezetésre készül a Financial Times jelentése szerint. Michael Martin vezérigazgató elmondta, hogy a San Franciscó-i vállalat "valamikor" tőzsdére lép, hogy tőkét szerezzen további felvásárlásokhoz. A Sequoia Capital, TCV és Jackson Square Ventures által támogatott céget

legutóbb májusban 2,2 milliárd dollárra értékelték.

A Strava jelentős növekedést mutat: a Sensor Tower adatai szerint 2025-re felhasználói bázisa 50 millió havi aktív felhasználóra nőtt, ami közel kétszerese a legközelebbi versenytársának. Az alkalmazás letöltései 80%-kal emelkedtek az előző évhez képest és a 2026-os londoni maratonra beadott jelentkezések száma idén 31%-kal, 1,1 millió főre emelkedett.

A Strava sikerének kulcsa, hogy a testmozgást közösségi élménnyé alakítja. A Sensor Tower becslése szerint a fogyasztók több mint 180 millió dollárt költöttek az alkalmazás előfizetéses szolgáltatására szeptemberig, bár a Strava szerint ez jelentősen alulbecsüli a tényleges bevételeiket. A vállalat emellett szponzorált kihívásokból és márkapartnerségekből is bevételre tesz szert.

A Strava népszerűségének növekedése egybeesik a futás körüli kulturális változásokkal, különösen ahogy a tizenévesek és huszonévesek alkoholmentes szocializációs lehetőségeket keresnek. A futók emellett hangsúlyozzák a támogató közösségek mentális egészségre gyakorolt pozitív hatását is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ