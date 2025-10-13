  • Megjelenítés
Tőzsdére készül a sportolók kedvenc közösségi alkalmazása
Üzlet

Tőzsdére készül a sportolók kedvenc közösségi alkalmazása

Portfolio
Tőzsdére készül a Strava fitneszkövető alkalmazás, miközben felhasználói bázisa gyors ütemben növekszik - írta meg a Yahoo Finance.

A már 16 éves múltra visszatekintő Strava fitneszkövető alkalmazás tőzsdei bevezetésre készül a Financial Times jelentése szerint. Michael Martin vezérigazgató elmondta, hogy a San Franciscó-i vállalat "valamikor" tőzsdére lép, hogy tőkét szerezzen további felvásárlásokhoz. A Sequoia Capital, TCV és Jackson Square Ventures által támogatott céget

legutóbb májusban 2,2 milliárd dollárra értékelték.

A Strava jelentős növekedést mutat: a Sensor Tower adatai szerint 2025-re felhasználói bázisa 50 millió havi aktív felhasználóra nőtt, ami közel kétszerese a legközelebbi versenytársának. Az alkalmazás letöltései 80%-kal emelkedtek az előző évhez képest és a 2026-os londoni maratonra beadott jelentkezések száma idén 31%-kal, 1,1 millió főre emelkedett.

A Strava sikerének kulcsa, hogy a testmozgást közösségi élménnyé alakítja. A Sensor Tower becslése szerint a fogyasztók több mint 180 millió dollárt költöttek az alkalmazás előfizetéses szolgáltatására szeptemberig, bár a Strava szerint ez jelentősen alulbecsüli a tényleges bevételeiket. A vállalat emellett szponzorált kihívásokból és márkapartnerségekből is bevételre tesz szert.

A Strava népszerűségének növekedése egybeesik a futás körüli kulturális változásokkal, különösen ahogy a tizenévesek és huszonévesek alkoholmentes szocializációs lehetőségeket keresnek. A futók emellett hangsúlyozzák a támogató közösségek mentális egészségre gyakorolt pozitív hatását is.

Kapcsolódó cikkünk

Berobbanó márkák verik szét a régi nagyokat - Mutatunk néhány izgalmas részvényt, amivel megjátszhatjuk a globális futásmániát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-542112570-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Itt az újabb nagy fordulat a piacokon
Pénzcentrum
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility