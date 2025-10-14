  • Megjelenítés
Egyetlen nap alatt 24 milliárd dollárnyi AI-beruházást jelentett be a Google
Egyetlen nap alatt 24 milliárd dollárnyi AI-beruházást jelentett be a Google

Portfolio
15 milliárd dolláros beruházással építi ki új mesterséges intelligencia adatközpontját a Google Dél-Indiában, amely a vállalat legnagyobb, Egyesült Államokon kívüli AI-központja lesz – számolt be a CNBC. A társaság a Wall Street Journal szerint azt is bejelentette, hogy 2027-ig 9 milliárd dollárnyi beruházást hajt végre Dél-Karolinában Berkeley megyei AI-adatközpontja bővítésére és két új, Dorchester megyei létesítmény építésére.
Thomas Kurian, a Google Cloud vezérigazgatója kedden jelentette be, hogy a vállalat 15 milliárd dollárt fektet be adatközpont-kapacitások kiépítésébe Dél-Indiában. A beruházás az elkövetkező öt évben valósul meg, és

ez lesz a Google legnagyobb, Egyesült Államokon kívüli mesterséges intelligencia központja.

Korábban Nara Lokesh, az indiai Andhra Pradesh állam humánerőforrás-fejlesztési minisztere 10 milliárd dollárra becsülte az 1 gigawattos projektet, az Economic Times indiai gazdasági lap pedig arról írt, hogy a beruházást a Google indiai leányvállalata, a Raiden Infotech hajtja végre.

A technológiai vállalatok szerte a világon növelik infrastrukturális beruházásaikat, hogy lépést tartsanak a felhőszolgáltatások iránti növekvő globális kereslettel, mivel a mesterséges intelligencia szolgáltatások egyre népszerűbbé válnak. A Google júliusi második negyedéves eredményeiben 85 milliárd dollárra emelte a 2025-ös tőkeberuházási előrejelzését a februári 75 milliárd dollárról, a "felhőtermékek és -szolgáltatások iránti erős és növekvő kereslet miatt". A társaság összesen

25 milliárd dollárt fektet be adatközponti és mesterséges intelligencia infrastruktúrába az Egyesült Államokban a következő két évben.

Októberi közlése szerint 5,78 milliárd dollárnak megfelelő összeget fordít belgiumi adatközpontjának bővítésére, szeptemberben pedig 6,67 milliárd dollárnak megfelelő befektetést jelentett be az Egyesült Királyságban AI-kutatásra és adatközponti infrastruktúrára.

A cég 2027-ig 9 milliárd dollárnyi beruházást hajt végre csak Dél-Karolinában Berkeley megyei AI- adatközpontja bővítésére és két új, Dorchester megyei létesítmény építésére. Ruth Porat, az Alphabet és a Google elnöke és befektetési igazgatója LinkedIn bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás olyan programokat is támogat, amelyek segítik az energia megfizethetőségét és felkészítik a helyi munkaerőt az állam növekvő technológiai és energiaszektorában való karrierre.

"Ez a beruházás támogatja a munkahelyteremtést Dél-Karolinában, miközben az állam részesül a mesterséges intelligencia előnyeiből" - fogalmazott Porat. A vállalat emellett támogatást nyújt egy olyan képzési programhoz, amely több mint 160 gyakornokot készít fel a technológiai és energiaszektorban való munkavállalásra. A Google 2007 óta, amikor a Berkeley megyei adatközpontot létrehozta, több mint 4,5 milliárd dollárt fektetett be az amerikai államban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

