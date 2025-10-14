Egyetlen nap alatt 24 milliárd dollárnyi AI-beruházást jelentett be a Google

Thomas Kurian, a Google Cloud vezérigazgatója kedden jelentette be, hogy a vállalat 15 milliárd dollárt fektet be adatközpont-kapacitások kiépítésébe Dél-Indiában. A beruházás az elkövetkező öt évben valósul meg, és
ez lesz a Google legnagyobb, Egyesült Államokon kívüli mesterséges intelligencia központja.
Korábban Nara Lokesh, az indiai Andhra Pradesh állam humánerőforrás-fejlesztési minisztere 10 milliárd dollárra becsülte az 1 gigawattos projektet, az Economic Times indiai gazdasági lap pedig arról írt, hogy a beruházást a Google indiai leányvállalata, a Raiden Infotech hajtja végre.
A technológiai vállalatok szerte a világon növelik infrastrukturális beruházásaikat, hogy lépést tartsanak a felhőszolgáltatások iránti növekvő globális kereslettel, mivel a mesterséges intelligencia szolgáltatások egyre népszerűbbé válnak. A Google júliusi második negyedéves eredményeiben 85 milliárd dollárra emelte a 2025-ös tőkeberuházási előrejelzését a februári 75 milliárd dollárról, a "felhőtermékek és -szolgáltatások iránti erős és növekvő kereslet miatt". A társaság összesen
25 milliárd dollárt fektet be adatközponti és mesterséges intelligencia infrastruktúrába az Egyesült Államokban a következő két évben.
Októberi közlése szerint 5,78 milliárd dollárnak megfelelő összeget fordít belgiumi adatközpontjának bővítésére, szeptemberben pedig 6,67 milliárd dollárnak megfelelő befektetést jelentett be az Egyesült Királyságban AI-kutatásra és adatközponti infrastruktúrára.
A cég 2027-ig 9 milliárd dollárnyi beruházást hajt végre csak Dél-Karolinában Berkeley megyei AI- adatközpontja bővítésére és két új, Dorchester megyei létesítmény építésére. Ruth Porat, az Alphabet és a Google elnöke és befektetési igazgatója LinkedIn bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás olyan programokat is támogat, amelyek segítik az energia megfizethetőségét és felkészítik a helyi munkaerőt az állam növekvő technológiai és energiaszektorában való karrierre.
"Ez a beruházás támogatja a munkahelyteremtést Dél-Karolinában, miközben az állam részesül a mesterséges intelligencia előnyeiből" - fogalmazott Porat. A vállalat emellett támogatást nyújt egy olyan képzési programhoz, amely több mint 160 gyakornokot készít fel a technológiai és energiaszektorban való munkavállalásra. A Google 2007 óta, amikor a Berkeley megyei adatközpontot létrehozta, több mint 4,5 milliárd dollárt fektetett be az amerikai államban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut
Késik a teljes banki engedély.
Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe
Húzogatják a Trump-oroszlán bajszát.
MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel
A vállalati hitelpiacot élénkítheti az MNB által megálmodott termék.
20 milliárd dolláros fintech sikercég mehet hamarosan tőzsdére Amerikában
Már decemberben jöhet az IPO.
Tömeges deportálásokba kezdene Európa
Az uniós tagállamok viszont elvesztek a részletekben.
Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét
Négy fő területre összpontosítják a tőkebefektetéseket és a hitelezést.
Lábon lőheti magát Amerika az újabb brutális vámokkal
Aggódnak a szakértők.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!