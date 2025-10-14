Gerendai Károly: Ha nem sikerül a következő hetekben megegyezni, nem lesz jövőre Sziget Fesztivál

Körülbelül egy hónapja kezdődtek az egyeztetések arról, hogy Gerendai Károly visszavegye a Sziget Fesztivál irányítását, miután a külföldi tulajdonos kivonulási szándékát jelezte. Az alapító elmondta, hogy a megállapodás közel van,
de komoly időnyomással küzdenek.
Erről azóta is zajlanak az egyeztetések, és szerintem már elég közel állunk a megállapodáshoz: időnyomásban vagyunk, hiszen már rég árulni kellene a jegyeket, és szervezni a jövő évi fesztivált. Ha nem jutunk el a következő hetekben a megegyezésig, egyszerűen azért nem lesz jövőre fesztivál, mert kicsúszunk az időből, és nem lesz idő megfelelően megszervezni
– nyilatkozta Gerendai.
Az alapító rámutatott, hogy a nyilvánosan elérhető pénzügyi adatok is jelentős veszteségeket mutatnak a Szigetnél. Hangsúlyozta, hogy még érdekeltségeinek értékesítése esetén sem tudná egyedül finanszírozni a rendezvényt, mivel túl nagy összegről van szó.
Bár több jelentős befektető is megkereste, Gerendai inkább kisebb szereplőkkel tervez együttműködni – elsősorban olyan alvállalkozókkal, akik korábban is részt vettek a fesztivál lebonyolításában, és akiknek bevétele a rendezvény megszűnésével elveszne.
A helyzet előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn közölte: a Sziget kezdeményezte a fővárossal kötött bérleti szerződés felbontását. Erre reagálva a fesztivál szervezői megerősítették, hogy a külföldi tulajdonos üzleti döntése áll a háttérben.
A szervezők abban bíznak, hogy új, magyar tulajdonosi háttérrel és Gerendai visszatérésével megmenthető a rendezvény. A kérdés különösen sürgető, mivel a legtöbb nagy zenei fesztivál már a következő hetekben, karácsony előtt bejelenti fellépőit és megkezdi a jegyértékesítést.
Címlapkép forrása: Portfolio
Felvásárolhatják Európa egyik legnagyobb diszkont légitársaságát
Kilőtt az árfolyam.
IMF: Ellenálló maradt a világgazdaság, de a növekedés lassulhat
Itt a szervezet legújabb nemzetközi gazdasági körképe.
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Ez aztán a macskajaj: valósággal elárasztották a szigetet a négylábú kóborok, a hatóságnak lépnie kell
A jelenlegi program nem elég.
Itt a nagy fordulat: a profik szerint így lehet most sok pénzt keresni a tőzsdéken
Nagyon izgalmas a helyzet.
Nagy botrány kerekedhet ebből: törvénytelen volt a hatalmas bankmentés?
A pénzpiaci felügyelet jogalap nélkül törölhetett kötvényeket.
Olcsóbban jutnak hitelhez a magyar vállalkozások, mint az osztrákok
A szombathelyi iparkamara elnöke szerint a kkv-k jövedelmezőségét a kamatkondíciók mértéke határozza meg.
Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet
Ennek nagyon nem fog örülni Kijev.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!