Gerendai Károly: Ha nem sikerül a következő hetekben megegyezni, nem lesz jövőre Sziget Fesztivál

Körülbelül egy hónapja kezdődtek az egyeztetések arról, hogy Gerendai Károly visszavegye a Sziget Fesztivál irányítását, miután a külföldi tulajdonos kivonulási szándékát jelezte. Az alapító elmondta, hogy a megállapodás közel van,

de komoly időnyomással küzdenek.

Erről azóta is zajlanak az egyeztetések, és szerintem már elég közel állunk a megállapodáshoz: időnyomásban vagyunk, hiszen már rég árulni kellene a jegyeket, és szervezni a jövő évi fesztivált. Ha nem jutunk el a következő hetekben a megegyezésig, egyszerűen azért nem lesz jövőre fesztivál, mert kicsúszunk az időből, és nem lesz idő megfelelően megszervezni

– nyilatkozta Gerendai.

Az alapító rámutatott, hogy a nyilvánosan elérhető pénzügyi adatok is jelentős veszteségeket mutatnak a Szigetnél. Hangsúlyozta, hogy még érdekeltségeinek értékesítése esetén sem tudná egyedül finanszírozni a rendezvényt, mivel túl nagy összegről van szó.

Bár több jelentős befektető is megkereste, Gerendai inkább kisebb szereplőkkel tervez együttműködni – elsősorban olyan alvállalkozókkal, akik korábban is részt vettek a fesztivál lebonyolításában, és akiknek bevétele a rendezvény megszűnésével elveszne.

A helyzet előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn közölte: a Sziget kezdeményezte a fővárossal kötött bérleti szerződés felbontását. Erre reagálva a fesztivál szervezői megerősítették, hogy a külföldi tulajdonos üzleti döntése áll a háttérben.

A szervezők abban bíznak, hogy új, magyar tulajdonosi háttérrel és Gerendai visszatérésével megmenthető a rendezvény. A kérdés különösen sürgető, mivel a legtöbb nagy zenei fesztivál már a következő hetekben, karácsony előtt bejelenti fellépőit és megkezdi a jegyértékesítést.

