Keszthelyi Erik szerint az első számú vezetőknek óriási szerepük van az ilyen megoldások implementációjában, hiszen különböző területeket kell átlátniuk és összefogniuk, megfelelő iránymutatást adva a munkatársaknak annak érdekében, hogy ne konkurenst, hanem akár egy 0-24 órás asszisztenst lássanak az AI-ban. A Hungarikum Alkusz januárban vett egy nagy levegőt, és élharcosává vált az AI és a digitalizációs megoldások bevételi és költséghatékonyságot egyaránt növelő bevezetésének. Az első 7 hónapban évi 19%-kal nőtt a bevételük, és több mint ezer tanácsadók kezébe is éjjel-nappal dolgozó támogatást biztosítanak ezzel a napi operatív feladatok eredményes ellátására.

Tudósításunk a Future of Finance 2025 konferenciáról:

Keszthelyi Erik: az AI és a digitalizáció a legnagyobb kihívás a biztosítási szektor számára

Portfolio
A digitalizáció és az AI bevezetése fogja a következő időszak legnagyobb kihívását jelenteni a biztosítási szektor számára, hogy utolérje az innováció területén a bankszektort. Nemzetközi kutatások alapján a biztosítótársaságok 67%-a nyitott az AI és a legújabb digitális megoldások bevezetésére, de csak 7% képes arra, hogy integrálja is a szervezetébe ezeket – nyilatkozta kameránknak Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján.
